Sloturile online și dopamina digitală: asemănări cu rețelele sociale

Distracția este unul dintre pilonii vieții moderne, iar tehnologia modelează în prezent modul în care oamenii își petrec o parte semnificativă a timpului liber. Rețelele de social media și jocurile online din cazinouri acționează într-un mod asemănător pentru a oferi bună dispoziție, chiar dacă par domenii foarte diferite. Ambele se bazează de fapt pe mecanisme psihologice care presupun eliberarea de dopamină, substanță cunoscută și ca hormon al fericirii.

Folosind mijloace de recompensare directă și indirectă, rețelele de socializare online și sloturile video din cazinouri virtuale sunt construite pentru a fascina mintea umană, oferind momente de relaxare în diferite moduri.

Cu rol în motivație, plăcere, recompensă și funcții motorii, dopamina este eliberată în timpul activităților plăcute sau de succes. Este un neurotransmițător esențial, produs de creier, care poartă semnale între celulele nervoase. Se activează inclusiv în momentele în care plăcerea este anticipată. În spațiul digital, acest mecanism este exploatat pentru a menține interesul și implicarea.

fiecare rotire creează anticipație (în așteptarea rezultatului, fie el favorabil sau nu)

câștigurile imprevizibile întăresc dorința de a juca din nou, pentru a afla eventuala valoare a recompensei

fiecare notificare a unei reacții (apreciere, comentariu) acționează ca o mică recompensă

utilizatorul este încurajat să rămână conectat pentru a vedea aceste rezultate imprevizibile, favorabile sau nu

foto interior

La jocuri de noroc speri să ai parte de un scenariu pozitiv al sesiunii de distracție, astfel încât câștigurile să creeze plăcere sporită în intervalul de timp alocat.

Nu doar la sloturi online acționezi și aștepți verdictul norocului! În social media, postezi sau interacționezi cu un anumit conținut, apoi speri să urmeze ceva plăcut, fără a putea anticipa exact rezultatul.

Emoția așteptării este similară cu cea din timpul rotirii rolelor în jocurile preferate. Această incertitudine produce o puternică stimulare a eliberării de dopamină. În universul cazinourilor de pe internet, cele mai multe din jocurile de păcănele au culori vii și animații care accentuează momentul posibilului câștig.

Sunetele contribuie, de asemenea, la această stare de tensiune plăcută. Elemente vizuale și auditive sunt menite să creeze momente de relaxare, de evadare din cotidian. Designul și partea sonoră joacă roluri importante și pe rețelele sociale, pline de imagini și video-uri atractive.

În plus, notificările și aprecierile folosesc de asemenea sunete și culori puternice. În ambele cazuri, utilizatorul primește feedback imediat (rotire câștigătoare / notificare de apreciere), ceea ce îl determină să revină în acțiune.

Fie că petrecem timp pe platforme de cazino online cu sloturi video și jocuri live, fie că activăm pe rețele precum Tik Tok, Facebook, Instagram, Snapchat sau YouTube, este important să înțelegem corect componenta psihologică a resurselor de divertisment digital.

Dopamina determină utilizatorii să devină tot mai sensibili la stimuli rapizi, făcându-i să piardă interesul pentru activități lente sau fără recompense imediate. De menționat faptul că pauzele sunt extrem de importante, iar alternanța hobby-urilor online și offline este mereu o idee excelentă.

În iGaming, jocul responsabil a devenit un principiu intens promovat de operatori și autorități de reglementare, inclusiv în România.

Nu doar cazinourile online, ci și rețelele de social media ar trebui să aibă însă o abordare cât mai responsabilă, pentru a menține echilibrul utilizatorilor. De folos este de exemplu integrarea de mecanisme de protecție precum limite de timp, avertismente, pauze de conștientizare, așa cum sunt cele puse la dispoziție de cazinoul online pacanele.ro (L1234166W001528 ONJN).

Cunoașterea acestor mecanisme ne ajută să fim utilizatori conștienți, mereu responsabili cu privire la diverse vulnerabilități. Sloturile online și rețelele sociale par diferite, dar funcționează pe aceleași principii neuropsihologice.

Autocontrolul este soluția principală pentru ca sesiunile de divertisment digital să fie mereu plăcute, echilibrate, fără niciun fel de consecințe negative asupra vieții personale.