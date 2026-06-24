25 iunie

Pe 25 iunie s-au născut Antonio Gaudi, George Orwell, George Michael, Hermann Oberth, Doru Stănculescu, Dorinel Munteanu, Paul Gherasim, Şerban Papacostea, Iulia Buciuceanu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Dionisie, Dometie şi Fevronia.

O zi de muncă în “kalendar”. Dar, serbările verii nu s-au terminat. Abia încep. Aveţi răbdare! Spiritele aerului se retrag, făcând loc aprigelor elemente de foc.

Dar să revenim la astrologia noastră cea de toate zilele, marea mea pasiune, “mon violon d’Ingres”! Cu toate că un mare monarh din Orient mi-a spus, acum exact patruzeci de ani: “Mister Rado, eşti un inginer excelent, ştii să conduci oamenii, ai o cultură fantastică şi o conversaţie plăcută, ştii protocolul şi mai multe limbi străine, arăţi bine, dar înainte de orice eşti un astrolog regal, ai “baraka”, dai sfaturi bune. Vrei să fii şi astrologul meu?”

Deseori, oamenii care contează, adevăraţii conducători, persoane de excepţie, văd mai bine decât vezi tu însuţi propria ta viaţa. Probabil că stelele au hotărât că sunt un Astrolog! Nu inginer, nu profesor universitar, nu CEO de multinaţională, nu director la Coca-Cola Virginia, nu consultant pentru campanii electorale, nu explorator şi căutător de comori, nu specialist în marketing politic, nu autor! Ci: Astrolog şi scriitor la ziar!

Să revenim… Publicul consideră, în mod greşit, că un astrolog trebuie să-i prezică viitorul, ca o vrăjitoare din Chitila. Nu este singura eroare a maselor populare, majoritatea greşeşte întotdeauna, altfel nu am fi conduşi de nonvalori. Majoritatea l-a condamnat pe Iisus şi tot majoritatea a adus partidul lui Adolf Hitler la guvernare. Şi la noi…

Dar de unde ştie publicul ce să se aştepte de la astrologie şi cum a reuşit întotdeauna să facă alegeri proaste? Este vorba de informaţiile corupte, perverse, mincinoase. Oamenii fac ceea ce ştiu, iau decizii în funcţie de ceea ce li se comunică!

Vă mai amintiţi ce dornici erau românii să adere la UE? 87% din români, doreau să “intrăm în Europa”. Urmare prezentării în roz a avantajelor şi a eludării totale a dezavantajelor.

Tot aşa, despre astrologie s-au colportat tot felul de minciuni şi informaţii evident polarizate, în interesul cine ştie cărui grup.

În prezent o parte a presei româneşti, o mare parte a presei, îşi bate joc de amatorii de astrologie. Cu nesimţire şi mitocănie!

Se ştie, din sondaje, că sunt destul de mulţi amatori de horoscoape, astrologie, spiritualitate… Se oferă, mai ales în revistele pentru femei, “glossy” rubrici generoase de astrologie, consistente, pline de poze şi funduliţe. La fel, pe net! Foarte feminin, bravo, mie îmi place!

Dar dacă analizezi conţinutul, te iei cu mâinile de cap! Nu discut de rubricile semnate, acelea îmi par în regulă, am verificat de câteva ori, sunt astrologi şi mai ales astroloage oneste şi decente în România. Sigur, pentru un procent am de obiectat la astrologia necreştină pe care o practică… dar nu poţi să ai totul, nu?

Un sfat, de fapt, o poruncă: NU CONSULTAŢI HOROSCOAPE NESEMNATE !

Horoscoapele nesemnate de o persoană sunt, cu siguranţă, opera automată a unui progrămel de computer, sau sunt făcute la dracu’ cu cărţi în ţări străine la multe zodii diferenţă, adică la multe fuse orare, pentru alt tip de oameni, cu alte obiceiuri, cu alte preocupări. Dacă nu ştiaţi, două fuse orare fac o zodie!

Mai mult, cele făcute în India, cele cu karme și lecții de viață, respectă altă filozofie astrală. Ei consideră ”adevarata poziție a corpurilor cerești”, adică zodiacul sideral. Indienii și mai toate programele de computer sunt cu zodiacul sideral și domificația Placidus. Astrologia creștină, științifică, consideră zodiacul tropical și casele egale de la Ascendent. Se confruntă două filozofii, una despre spațiu, cealaltă despre timp.

Adică horoscoapele din o parte a presei sunt ca poşetele “Wuitton”, nişte imitaţii ieftine, dar care înşeală. Se pare că femeile sunt ţinta multor falsuri şi minciuni, în modă, cosmetică, în dragoste şi iată şi în astrologie - dar nu toate femeile sunt “blonde”!

În Occident, din fericire, lucrurile stau diferit din cauza continuităţii şi a obişnuinţei publicului cu astrologia şi cu artele divinatorii.

Am în faţă o cărticică, “L’ésotérisme à Paris” scrisă de Nicolas Ponse, de fapt, un ghid ezoteric al Parisului. Fantoma de la Operă, alchimişti, clarvăzătoare, astrologi, loji masonice, numerologie, cârciumi ezoterice, radiestezie, spiritism, monumente ciudate, cimitire cu spirite etc etc.

O întreagă industrie, care la întinderea hexagonului aduce cam 3,5% din venitul naţional!

Am verificat până am obosit. În ziarele franţuzeşti şi în siturile de pe net, de limba franceză, nu există horoscoape nesemnate!

Astrologia în Occident este la nivelul postmodernismului. De exemplu, lucrările regretatei Irina Predeanu, doctor în matematică şi astronomie și o astroloagă de excepție, despre importanţa datei conceperii nativului relativ la data naşterii şi a sexului planetelor coroborat cu spinul magnetic respectiv, ca şi alte lucrări de mare ţinută ştiinţifică, au făcut vâlvă în Vest, dar au trecut neobservate în ţara de baştină.

În România se cere să se ghicească viitorul!

Nimic mai uşor decât să ghiceşti viitorul! Sau măcar unul dintre ele, cu toate că substantivul “viitor” nu are plural. Asta provine din concepţia rudimentară, egoistă, mecanicistă asupra Lumii. Sunt multe direcţii de dezvoltare a viitorului… multe posibilităţi!

Dar nu despre astrologie doream să vă spun, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dar se pare că sunt ca Mircea Crişan, în suculenta lui glumă despre un elev care ştia numai lecţia despre castravete. Aşa şi eu, pustnic în rodaj, revin mereu şi mereu la ritmurile naturale ale timpului, la astrologie. Fiind sigur că mâine este, în definitiv, o altă zi!

NOTĂ: Din corespondența primită nu pot să trag o concluzie dacă să fac, sau nu horoscoape personale, de naștere, pentru public. Așa că aștept în continuare opinia domniei voastre la [email protected].

Oare praful de puşcă nu este un amestec? Amestecul de substanţe, dar şi de oameni, pare a fi periculos. Astăzi încearcă să nu te amesteci cu cei care sunt foarte diferiţi faţă de tine!

Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Astăzi descoperă-ţi talentele, abilităţile dar şi limitările şi defectele. Ideile noi îţi merg la suflet, mai ales în cursul dimineţii. Pe seară trebuie să respecţi o anumită ordine, nu pune carul înaintea boilor, cum spune vorba veche românească.

Conjunctura te avantajeză în comunicaţie, să fii elocvent. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din jurul tău, dacă reuşeşti să aduci suficiente argumente logice.

Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului şi o să ai toate avantajele. O strategie de relaţii publice este mult mai de folos decât vorbe, bârfe şi intrigi de doi bani. Nu uita că ceea ce este important pentru tine să placi celor din jur! Totuşi o anumită logică, gândirea raţională şi carteziană nu te ocoleşte astăzi!

Zi care pare favorabilă. Mai ales dimineaţa, la muncă, când ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Atenţia ta se îndreaptă către o problemă mai veche, care te obsedează.

Rezolva cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva mai multe decât ameninţările şi învinuirile. Da-i Cezarului ce este al Cezarului! Şi după ce-i dai, nu-i scote sufletul amintindu-i cât eşti de darnic, la fiecare zece minute! O zi plină de emoţii şi sentimente puternice, pastelate de faptul că sunt, majoritatea, în registrul bun.

Stăpâneşte-te, eşti prea emotiv şi nu te concentrezi suficient! Încercă să fii obiectiv, să aplici legea lui Ohm: „fii om cu mine, ca să fiu om cu tine!” Fizica socială, o disciplină nouă!

Vremea schimbatoare, dar foarte caldă, te avantajeaza şi te inspira să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău.

Ai un obstacol de trecut, dar lasă grija, concentrează-te suficient şi poţi reuşi, – stelele îţi sunt favorabile. Dacă este vorba despre un examen, cu atât mai bine, poţi să ai succes!

Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor. Astepti un calator, sau călătoresti. Nu este o zi în care sa faci schimbari esentiale. Din trecutul tau apare o situaţie uitată, dar pe care poti să o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului. Nu te baga în sufletul şi problemele altora.

Pentru tine, se apropie perioada de concediu, vacanţa. Ar trebui să faci chiar de azi aranjamentele necesare, rezervările şi tot jocul. Poţi să ceri şi un sfat competent, nu strică niciodată.

O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi se vor dovedi foarte profitabile. Trebuie sa dai curs analizei pertinente care te caracterizează. Analiză bine investita, care va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde în ce investesti.

Nu eşti în cea mai bună zi a săptămânii, ceva te irită, te enervează. Caută să descoperi cauzele, nu să combaţi efectele cu măsuri cosmetice politic corect. Lucrul bine făcut!

Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate bune. Paradoxal, pentru că ziua nu este foarte favorabilă! Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Seara este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

Astăzi, dacă depinde de tine, amână! Dacă nu, fiind vorba de un examen, sau de altfel de prag, trebuie să dai dovadă de îndrăzneală. Sau la bal, sau la spital, norocul ajută pe cei curajoşi!

Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Posibile schimbări şi veşti plăcute. O perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

Nu trebuie să te grăbeşti, nu lua decizii în grabă. Stai puţin, respiră adânc, numără până la zece şi analizează cu atenţie. De multe ori raspunsul problemei se găseşte chiar în întrebare!

Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează. Astăzi pe lângă seducţie şi încăpăţânarea ta este la cote maxime. Nu ai ceda la părerea ta, în ruptul capului! Ca să nu-ţi rupă cineva capul, pregăteşte-ţi o ieşire onorabilă, planul “B”. Curajul tău este răsplătit astăzi. Curajul de care ai dat dovadă în trecut şi ai luat o atitudine tranşantă. Pe seară realizezi că ar trebui să-ţi mai triezi cunoştiinţele care se autointituleză prieteni. Renunţă la balastul sentimental şi salvezi corabia!

Ai probleme, ai decepţii. Dar cine nu are! Gândeşte pozitiv, fii optimist şi caută să minimalizezi necazurile. Mâine, poate să fie mai rău! Dar dacă o să fie mai bine? Ia gândeşte-te...

O veste bună de la prieteni sau din presă. Un incident neplăcut, sau o gafa monumentala, pot fi evitate cu prudenţă şi respectarea regulilor jocului. În orice caz, responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, sau la şcoala te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema nu se rezolvă astăzi, mai ai răbdare!

Vin căldura toridă şi vacanţele, toată lumea se grăbeşte. Ia-ţi un moment de respiro şi vezi pe cine poţi să te bazezi din jurul tău. Este momentul favorabil să te gândeşti la ceva nou!

Ziua de astăzi este o perioadă mai stabilă şi cu şanse mai mari de succes, atât profesionale cât şi în amor. Un prilej, o oportunitate pe care nu trebuie să o scapi, mai pe seară, mai ales că este în ciuda sau chiar în paguba unui nesuferit dintr-o zodie de foc. Este un armistiţiu înainte ca mâine să o iei de la capăt. Dar este în avantajul tău.

Te-ai pregătit îndelung, ai competenţa şi cunoştiinţele necesare. Cu toate că ai o atitudine defensivă, crezi că ai mai trecut prin aşa ceva, trebuie să dai dovadă de calm şi poţi reuşi!

Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, neexplicabil, tainic, chiar un partener imaginar. Eşti obosit şi ai nevoie de un răgaz. Oferă-ţi seara acesta ca să te relaxezi. Competiţia este bună dar nu trebuie să stoarcă din tine ultima picătură de energie!