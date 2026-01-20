Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 ianuarie 2026. Ultima modă la ghicitul în cafea

Pe 21 ianuarie s-au născut Benny Hill, Placido Domingo, Telly Savalas, Jack Nicklaus, Paul Scofield, Christian Dior, Gena Devis, Petru Creţia, Silvian Iosifescu.

În „Kalendar” nimic, iar în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Maxim Mărturisitorul, Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila.„Evenimentul Zilei” din 21 ianuarie... dar să o luăm în ordine, aşa cum le-am găsit, pe ele, evenimentele, în „Book of Days”!

În 1846 pe 21 ianuarie apărea prima ediţie a prestigiosului „Daily News” editat de Charles Dickens. Ce timpuri, ce ziare, ce jurnalişti, mon cher!

În 1911, pe 21 ianuarie, de data aceasta pe bătrânul continent, la Monte Carlo începe primul „Rally”. Învingătorul, o săptămână mai târziua, pe 28 ianuarie, a fost Henri Rougier.

În 1937, tot pe 21 ianuarie, Marcel Boulestin devine primul bucătar realizator al emisiunii, la BBC TV, „Cook’s Night Out”. Deci, emisiunile cu bucătari au o lungă și vastă experienţă.

În 1954, tot pe 21 ianuarie, cea mai ”iubitoare” de pace țară din istorie, SUA, lansează la apă primul submarin atomic dotat cu rachete nucleare. Nu se știe de ce, a fost botezat ”Nautilus”. La fel, nu se știe dacă pe căpitan îl chema ”Nemo”!

În 1976, pe 21 ianuarie, are loc zborul de inaugurare a splendidului supersonic de pasageri „Concorde”. Un avion British Airways pleacă de la Londra la Bahrain şi un Air France pleacă pe cursa Paris- Rio de Janeiro. Amândouă au decolat simultan, la ora 11:40 GMT. Regret multe lucruri în viaţă. Unul dintre ele este că nu mi-am permis să cumpăr un bilet pe „Concorde”! Sursă: Book of Days, pag. 40.

Dar, despre altceva doream să vă spun. A trecut, ca un fulger blond, prin pustnicia mea, o ”vrăjitoare” din Basarabia. Celebră, pe acolo. Și ea este ”îmbunătățită genetic” așa că am vorbit multe și mărunte, small talk cum ar spune un britanic. Bârfe, adicătelea. De fapt, venise cu o propunere de la o televiziune. I-am spus că un pustnic nu mai apare la televizor, ar spune în direct multe lucruri neplăcute, adică adevărul. A râs. Apoi s-a uita în jur, după televizor. Nu, nu am, i-am răspuns, de fapt, este împachetat în niște pături.

Fata are ”puteri”, cățelușele mele nu au lătrat-o, dar nici nu au sărit pe ea. Parcă nu ar fi fost acolo. I-am servit cafea făcută după metoda strămoșului meu, Marele Clucer Dimitrie Ștefănescu, în ceșcuțe de sticlă transparentă, termorezistentă, abia le primisem de la eMag. Turcești, Pașabahçe. De o calitate bună, sunt mulțumit de ele. Musafira mea a exclamat, că oi fi eu pustnic dar sunt la punct cu ultima modă. Cum adică, întreb.

Așa aflu că ghicitul în cafea se face, în prezent, în cești de sticlă transparentă, de forma ceștilor pe care le aveam. Pentru fandoseală se poate pune ceașca pe o sursă de lumină monocromă, roșie, verde etc ca să fie mai spectaculos, zice moldoveanca. Apoi s-a apucat să-mi ghicească în ceașca mea de cafea. Nu mi-a spus nimic nou. M-am gândit cum tehnologia modernă, sticla termorezistentă, sticla de Jena, cum spune generația mea, influențează tehnica ghicitului în cafea. Am zâmbit, în interiorul meu. Dar, și în exterior!

Când a plecat, ”vrăjitoarea” din Republică mi-a făcut un compliment. S-a uitat lung la mine și mi-a spus că ”nu credea că va întâlni pe cineva care să fie așa cum sunt eu”. O fi de bine, o fi de rău? Bună întrebare!

O s-o întreb, în vis, pe Vineri, ea le știe pe toate. Și eu știu ceva. Că mâine este o altă zi!

BERBEC

Eşti cam nehotărât şi nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din familie pentru o decizie importantă. Şi stelele cred că trebuie să te mai gândeşti şi să vezi dacă este bine şi pentru tine. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Spiritul tău utopic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de bârfe suculente, intrigi enigmatice şi comploturi vesele. Te interesează farmazoneriile şi tot felul de societăţi secrete elitiste. Puţini ţin pasul cu tine. Eşti ca o văpaie, ca un aruncător de flăcări, iar natura ta neastâmpărată suportă bine vremea ciudată, distopia sanitară şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt.

TAUR

Gânduri ”complexe” te bântuie astăzi. Ziua este cam neplacută. Adică este de-a dreptul nefavorabilă, ce să mai ne ascundem după cuvinte pompoase. Până acum ai avut o perioadă bună, să fim drepţi! Sfaturile stelelor sunt să nu faci promisiuni şi să nu rişti nimic în această perioadă a zilei de astăzi. Limitează-te doar la activităţile curente, întâlneşte doar oameni cunoscuţi, de la care ştii la ce să te aştepţi şi care în mod verificat, nu pot să-ţi facă probleme prea mari. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera in replici.

GEMENI

Eşti pe cale să culegi roadele unui aranjament pe care l-ai plănuit de mult. Numai că nu iese chiar cum vrei tu şi va trebui să mai munceşti, să mai dai dovadă de isteţime şi elocvenţă. Te simţi aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa ţii nasul pe sus. Planetele colective arata aspecte „ilegale”. Ceva se intamplă in anturajul tau apropiat. O intriga, un comploţel, ceva – şoapte in amurg şi intalniri de carvunari pe inserate. Este momentul sa pregatesti contramasurile! O veste îţi poate face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca un acrobat fără plasă!

RAC

Cauţi în toate direcţiile, te concentrezi cât poţi, dar soluţia problemelor cu care te confrunţi este încă departe. Încearcă mereu, schimbă metoda, pentru că pierzi când nu mai încerci! Este o zi a atenţiei mărite pentru că stelele arată posibile pierderi de bani şi de relatii, de prietenii chiar. În perioada menţionată trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli.

LEU

Ziua de astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prietenii adevăraţi. Crezi că cineva nu te evaluează corect şi ai dreptate. Motivul este invidia şi nu prea ai cum să lupţi cu ea. Păstrează-ţi calmul. Până la urmă vor recunoaşte că, tu, Leul, eşti cel mai tare!

FECIOARĂ

Reuşita este aproape sigură, condiţile sunt răbdarea şi discreţia! Ai de câştigat ceva, poate în registrul sentimental, dar depinde de tine să ai succes şi să nu dai naştere la interpretări. Ziua de astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, intre mental şi material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza.

BALANŢĂ

Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii, planeta guvernantă în tema ta în această perioadă de timp. Eşti tentat să cheltuieşti mai mult, fiind doar o descărcare din cauza unei instabilitaţi emoţionale trecatoare. Încearcă să găseşti catharsisul de care ai nevoie, să faci puţin sport! Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”.

SCORPION

Astăzi reuşeşti să descurajezi potenţialii ostili printr-un calm periculos şi un zâmbet veninos. Ai dreptate să fii gata de luptă, viaţa nu este un parc de distracţii, dar parcă exagerezi... Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel poți avea probleme. Numai pentru barbati: să fie foarte clari în exprimarea sentimentelor. Trebuie să spui femeii pe care o iubeşti, eternul „te iubesc!”, fară multe cadouri, flori şi alte mărunţişuri, dar în momente şi situaţii adecvate. Nu că nu ar fi importante sclipiciurile în ochii femeilor care sunt coţofane drăguţe şi simpatice, plenar şi iremediabil, dar configuraţia astrologică arată că o comunicare precisă a sentimentelor tale în perioada menţionată este foarte benefică şi cu efect pe termen lung. De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare!

SĂGETĂTOR

”Toţi oamenii fac plăcere, unii prin prezenţa lor, alţii prin absenţă”, spune o vorbă din antica Romă. Încearcă, astăzi, să fii cumpătat şi politicos. Sunt favorizate numai activităţile de rutină. Ziua de astăzi aduce ceva nou în viaţa ta – este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi. Sunt mai multe aspecte malefice generale, dar cred ca se referă la evenimente sociale şi la relaţiile dintre oameni - care sunt prost aspectate. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua respectivă este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie.

CAPRICORN

Zgârcenia care te încearcă astăzi este păguboasă pe termen lung. Ce câştigi prin tandreţe şi iscusinţă, pierzi din cauză că eşti zgârie-brânză! Fii generos, sigur, numai cu cine merită! Poate fi chiar o perioadă plicticoasă şi capricioasa de primăvară timpurie, dacă vei amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu, poate pentru sfârşitul săptămânii, poate pentru săptămâna viitoare... Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice.

VĂRSĂTOR

Dimineaţa e favorabilă lucrurilor importante. Ziua incepe bine şi creezi optimism în jurul tau şi de aceea eşti bine primit. E o zi favorabila, profită! Nu specula, însă, nimic financiar. Totusi, este o zi amestecata. Astăzi, cine riscă, NU câştigă! Impresia generală a horoscopului tău tranzitat este de reaşezare si regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai usoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcari” - păstrează zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare te vor proteja in continuare! Ai incredere!

PEŞTI

Prietenii şi familia îţi spun că arăţi mai tânar ca niciodată şi că poţi concura la orice show tv. Tu simţi altceva... Este o perioadă în care anumite planete aflate în zodii, altele decât domiciliul lor, influenţează, poate prin rezonanţă poate prin alt mecanism obscur, evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. În principal din cauza aspectelor lui Saturn - dar Neptun, protectorul zodiei tale, mai îmbunătățește lucrurile. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor discuții sau prin reprogramarea unor evenimente.