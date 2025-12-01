Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 decembrie 2025. Despre Astrologie (XLII). Karma, Samsara, Nirvana

Pe 2 decembrie s-au născut Maria Callas, Nicos Kazantzakis, Gerorges Seurat, Jean Troisgros, Cella Delavrancea, Cornel Fugaru, Dan Atanasiu, Nicolae Labiş.

Nimic important în calendarul creştin ortodox, Sf. Avacum, Miropa şi Solomon din Efes. Linişte şi în "Kalendar"...

Probabil că vă gândiţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că, dacii, după trei zile de petrecere de Anul Nou, aveau capul greu şi gura amară...

Nici pomeneală, dacii mâncau... bine! Sigur, beau un pic cam mult, Deceneu le-a dat foc la vii ca să-i ţină treji, dar viţa lor de vie producea un vin miraculos, superior celui de astăzi.

Să ne amintim că Phyloxera vastratix, alt cadou american, la pachet cu sifilisul, tutunul şi criza, a distrus viţa de vie autohtonă care a trebuit înlocuită cu butaşi americani, dar mult inferiori. O afacere... interesantă!

Mi s-a semnalat faptul că o astroloagă tânără a declarat pe micul ecran că: “Karma României se va juca în…” nu contează restul. Să nu mă înţelegeţi greşit, îmi plac foarte mult astrologele de la televizor, sunt foarte sexy, dar ca oricărei femei frumoase şi capricioase se mai întâmplă, se mai întâmplă, se mai întâmplă… ştiţi bancul?

De aceea, pentru uzul celor interesaţi şi a celor care stau hipnotizaţi sau extaziate în faţa scamatoriilor cu karme şi lecţii de viaţă, o să ne oprim în aventura noastră astrologică asupra termenilor de Karmă, Samsara şi Nirvana, din punct de vedere astrologic. În primul rând să precizăm că România, ţara, patria nostră iubită, nu poate să aibă karmă pentru că nu se încarnează, nu face ciclul Samsarei! A, dacă era vorba despre Destin, este cu totul altceva...

“Cu toate că termenul de karma este foarte folosit astăzi, foarte puţine persoane pot să explice clar despre ce este vorba, aceasta şi din cauză că noţiunea are multe definiţii, în funcţie de context, de sistemul de referinţă folosit”. Pompos dar fals. Lucrurile sunt relativ simple. Citiţi!

Karma vine din cuvântul sanskrit “karman” care înseamnă lucrare, acţiune, consecinţă. Brahmanii foloseau karma ca să desemneze totalitatea meritelor şi defectelor unei persoane într-o viaţă. Karma este cauza reîncarnărilor succesive ale omului în permanenta lui aspiraţie către eliberare, către Nirvana.

Conform karmei, fiecare acţiune determină ceva, cumva, într-o altă reîncarnare, ca un ciudat cauză-efect peste moarte. Astfel, exemplul este dat de Rudolf Steiner, un hoţ va fi furat într-o viaţă viitoare. Un asasin va fi asasinat, un mincinos va fi minţit, un trădător va fi trădat!

Acumularea karmei determină revenirea în viaţa materială, după moarte, prin reîncarnare. Reîncarnări succesive, până la eliminarea impurităţilor, până când omul evoluează suficient de mult pentru un alt tip de existenţă, pe un plan imaterial. Se spune că este vorba despre fiinţe de lumină, aidoma Domnului, dar nimeni nu s-a întors ca să povestească. Înălţarea atonită, conform dogmei creştine, Nirvana după cea budistă.

Astrologia karmică este un produs al spaţiului brahmano-budist. Se sprijină pe religia de acolo şi este înţeleasă de cei din Asia. Se bazează pe conceptul de reîncarnare, un proces cel puţin dubios. Toţi care îşi reamintesc de vieţi anterioare spun că au fost Napoleon, Cleopatra, mari scriitori, compozitori, artişti. Nimeni nu spune că a fost, pe şirul Samsarei, un biet gândac de bucătărie!

Principalele religii, creştinismul şi islamul, care au studiat mii de ani această problemă, a reîncarnării, au ajuns la concluzia că este doar o iluzie. Sigur, dacă crezi în ceva, pentru tine devine realitate, credinţa mută şi munţii din loc, dar asta nu înseamnă că este şi adevărat!

Poţi să practici astrologia karmică în ţări budiste, unde populaţia este în rezonanţă cu ceea ce spune astrologul şi înţelege simbolurile şi lecţiile de viaţă. Astrologia karmică se bazează pe iluzia că sfaturile astrologului pot îmbunătăţi situaţia prezentă, oferind şanse către o reîncarnare “mai bună” şi uneori chiar scurtând şirul reîncarnărilor.

Din cele 18 luni petrecute în Tibet, mai multe luni am discutat mai mult despre reîncarnare. Totul se termina când declaram, foarte serios: “Onorabili lama, de acord, dar totuşi reîncarnarea mi se pare un proces neigenic!” Nu ştiu ce asociaţie de idei se năştea în capul celor doi profesori, mereu erau câte doi, dar începeau să râdă în hohote de să se dea de-a rostogolul din frumoasa poziţie lotus în care şedeau!

Nici în ziua de astăzi nu am aflat motivul!

Dar tot de acolo am aflat că taina botezului creştin îndepărtează total pericolul reîncarnării, pentru un creştin. De ce pericol, i-am întrebat pe tibetani. Pentru că nu ştie ce, cum şi când să facă! Nu este ca un budist, înconjurat de persoane blânde care să-i explice ce se întâmplă şi de ce. De cele mai multe ori sufletele nebotezate din spaţiul creştin, care se reîncarnează, suferă depresii, nu înţeleg ce se întâmplă cu ele, se izolează, devin border-line, cu personalităţi multiple. Sinuciderea este sfârşitul unui procent destul de îngrijorător.

Nu poate fi amestecată cu astrologia clasică europeană cum se vede pe micile ecrane: karme, lecţii de viaţă, păcate anterioare, dar şi nodurile lunare, luna neagră, case solare, asteroizi, luminarii şi planete. Aşa face un procent şi în Occident, dar acolo este un spaţiu secularizat, aţi văzut cu ce consecinţe.

Pe de altă parte astrologia karmică se bazează pe o imensă greşeală, o greşeală de bază. Ea consideră “adevăratul loc” al Soarelui, adică poziţia Soarelui în constelaţii, nu în zodii. Mai mult, toate programele astrologice de computer care se găsesc pe diverse situri “free download” sunt făcute de indieni, budişti, în general, (se spune despre ei că sunt cei mai buni matematicieni), cu zodiacul sideral, nu cu cel corect, tropical.

Acest lucru face să existe o greşeală majoră, o diferenţă de o zodie în toate calculele astrologiei karmice. Aşa că dacă frumoasa astroloagă spune horoscopul pentru Leu, este de fapt, pentru Fecioară! Simplu, puteţi să faceţi domniile voastre rectificarea! Bun, nu este așa de simplu. Horoscopul karmic vine la pachet cu domificația Placidus, care induce erori grosolane, mai ales la latitudini mari.

Patriarhul a încriminat “psihologiile orientale”, bun, într-un moment prost ales, dar deja prostimea a început să spună că astrolgia este un păcat. Biserica va condamna astrologia, nu pe astroloagele care se răsfaţă cu horoscoape exotice, budiste, dar, vai, străine, neacceptabile şi greşite! De ce vreţi să compromiteţi astrologia? Vă plăteşte cineva? Bune întrebări !

Acum, vă rog frumos, să urmăriţi sfaturile mele. Horoscopul pe care-l alcătuiesc este făcut pe baza zodiacului tropical, al caselor egale şi al principiilor astrologiei creştine stabilite în secolul XIV de cardinalul Pierre d’Ailly, singurul cleric care a refuzat să fie papă, din motive de umilinţă, nu se considera demn! Iar interpretarea, după Codexul papei Urban, după cum am fost instruit de către Specola Vaticana.

Și nu uitați, cu sau făra Samsara, eternul adevăr: Mâine este, în definitiv, o altă zi !

Înaintea sărbătorilor de iarnă e momentul unui bilanţ personal. Ce ai făcut, ce mai ai de făcut, câţi bani îţi trebuie, pe cine mai suni, treburi din acestea, de contabilitatea sufletului! Profesional, este bine să navighezi un pic pe axa timpului, să iei în considerare ultimele luni, sigur dacă nu au fost de vacanţă, şi să decelezi oportunităţile pe care nu le-ai văzut atunci, sau le-ai desconsiderat.

Dacă eşti hotărât să iei o decizie importantă, mai bine lasă pentru mâine dimineaţă. Modestia şi prudenţa nu au omorât pe nimeni şi cum se spune, drumul de o mie de leghe începe cu un pas! Este momentul să redecorezi, sau măcar să te ocupi, să te gândeşti, la „cuibuşorul tău de nebunii”. Iarna, iată, a venit, fără să-ţi ceară voie! Pe plan financiar este momentul unei hotărâri importante, pe care trebuie să o iei repede, fără să mai tragi de timp!

Nu eşti foare atent la ceea ce se petrece în jurul tău. Ai o idee. Fixă! Coboară din Olimp şi explică frumos partenerilor, celor din jurul tău, colegilor tăi, despre ceea ce este vorba! Primeşti câteva telefoane, ai câteva prilejuri bune de afaceri profitabile şi de rotunjire a buzunarelor - nu trebuie să le scapi pentru că se apropie Moş Nicolae, Crăciunul, cheltuielile cu Revelionul şi ai nevoie de mai mulţi bani.

Ai nevoie de multă energie şi curaj, astăzi este o zi plină, densă, aglomerată! Celibatar fiind, primeşi unele propuneri, în duo ai parte de înţelegere şi acceptarea unor atitudini ale tale. Mai multe aspecte minor benefice te influenţează astăzi, însă. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! La un moment dat lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Ia o mică pauză şi apoi continuă, asta este viaţa!

Astăzi ai în mână multe atuuri! Trebuie să le joci pe rând, cu inteligenţă, ca într-un duel unde ultima lovitură decide. Poţi şi trebuie să prevalezi, pentru că ai dreptate şi eşti Leu! Atata timp cat Mercur face aspecte bune cu zodia ta, ai o perioadă bunicică, mai ales în comunicare. Pe plan profesional ziua de astăzi te gaseşte, poate, construind ceva, în orice caz muncind din greu la un proiect. Ceva o să iasă, unde-i muncă şi iscusinţă, trebuie să iasă!

Prietenul la nevoie se cunoaşte, dar nu încerca astăzi să ceri ajutor, verificând proverbul. Mai bine ajută-i tu, fără iluzii şi obligaţii, pe cei pe care îi consideri prieteni! Cu toate că ai vrea să leneveşti, este o perioadă propice pentru implicare sentimentală şi socială. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, tehnologie sau de educaţie.

O zi obositoare, densă, dar foarte plăcută. Seară deosebită. Dacă eşti cu familia, prietenii, un plus de distracţie. În general, lucrurile devin mai dinamice, se apropie sărbătorile iernii! Mai multă relaxare, somn suficient, puţină mâncare de calitate, evită stresul! Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de una aşa-şi-aşa. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar la cumpărăturile obişnuite de marţi, poate şi pentru Moş Nicolae. Nu te prosti, nu te lua după... „promoţii”!

Eşti într-o formă foarte bună, fizică şi psihică. Dar, evită înţepăturile, comentariile ironice, la adresa celor din jurul tău. Fă-i să se simtă bine, laudă-i chiar, sigur, dacă merită! Partea materialistă a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. O zi de trecere în care nu trebuie să faci nimic important. Dar, de fapt asta şi făceai – nimic important!

Ziua lui Mercur este liniştită şi frumoasă, cum nu ai mai avut de mult timp. Astăzi norocul este prietenul tău cel mai bun, care te ajută să uiţi necazurile şi să te simţi bine şi optimist. O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua de astăzi să fie şi benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni!

Stelele iţi sortesc o zi bună, nu te mai doare capul şi nici genuchii, iar cu o sumă oarecare poţi rezolva şi problemele pantofiorilor şi cizmuliţelor care îl aşteaptă pe Moş Nicolae! Astăzi nu intra in discuţii cu Racii sau Leii, în general cu semnele de apă şi foc, care pot să-ţi facă probleme. Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi?! Trebuie să poţi, dacă vrei, poţi!

Păstrează-ţi calmul şi capul pe umeri. Se întâmplă lucruri, care te obligă la reflexii dificile. Dar, poate că situaţia este exagerată, ia mai multe informaţii. Cu răbdare se trece marea! Ameninţările politizării excesive vor arunca în aer preţurile, în continuare şi cumpărăturile necesare sărbătorilor de iarnă sunt un bun prilej pentru scumpiri. Cumpăra acum, mâine îţi va fi din ce în ce mai greu, aproape imposibil! Dar nici nu te lăsa cuprins de boala cumpărăturilor cu orice preţ!

O zi favorabilă, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, se poate să nu ai niciun necaz. Te gândeşti la sărbătorile din familie şi te hotărăşti să-l ajuţi pe Moş Nicolae! Combină farmecul personal cu tactul şi calmul necesar şi poţi obţine acordul, aprobarea de care ai atâta nevoie. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Pe seară nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau... modă. Lucruri plăcute, seducătoare dar efemere, care nu lasă nici măcar o urmă, o pată, în trecerea timpului!