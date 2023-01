HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  21,22 ianuarie 2023. Cealaltă Cleopatră. 

21,22 ianuarie

Pe 21 ianuarie s-au născut Benny Hill, Placido Domingo, Telly Savalas, Jack Nicklaus, Paul Scofield, Christian Dior, Gena Devis, Petru Creţia, Silvian Iosifescu. Pe 22 ianuarie s-au născut Byron, Rasputin, Francis Bacon, D.W.Griffith, Serghei Eisenstein, U Than, Camelia Dăscălescu, George Motoi, Ecaterina Szabo, Mihai Negulescu.

În „Kalendar” nimic, iar în calendarul creştin-ortodox sunt, pe 21 ianuarie, Sfinţii Maxim Mărturisitorul, Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila, iar pe 22 ianuarie, Sfinţii Timotei şi Anastasie Persul.

Fiind weekend și începutul unei mici vacanțe, o să vă spun o poveste adevărată, puțin cam lungă, despre regi și regine, despre fiica Cleopatrei, istorisită de Jane Draycott. Ea este lector pentru clasicism la Universitatea din Glasgow. Cărțile ei includ Prosthetics and Assistive Technology in Ancient Greece and Rome (2021) și Cleopatra’s Daughter: Egyptian Princess, Roman Prisoner, African Queen (2022). Eseul a apărut în mai multe publicații open-source, pe net. M-am oprit la Cealaltă Cleopatră pentru că am revăzut superproducția Cleopatra din anul 1961. Dacă nu ați văzut-o, trebuie să o vedeți.

Poate că nu ați auzit de regatul client al Romei, Mauretania, a nu fi confundat cu țara africană contemporană Mauritania. Primul regat a existat pentru circa 65 de ani, din jurul anului 25 înainte de Hristos, când a fost creat de primul împărat roman Augustus, până în anul 40 când al doilea și ultimul său rege a fost executat de strănepotul lui Augustus, Gaius, mai cunoscut posterității ca și Caligula. Spre deosebire de contemporanul său – regatul client roman al Iudeei (Israelul modern), a cărui istorie a fost înregistrată pentru posteritate de către istoricul Josephus – nicio înregistrare scrisă a Mauretaniei (Algeria modernă și Maroc) nu a supraviețuit din antichitate. Dacă vrem să încercăm să reconstruim ceea ce s-a întâmplat în regat în această perioadă, trebuie să ne uităm la alte tipuri de dovezi – dovezi arheologice. De departe, cel mai informativ tip de dovezi arheologice pentru acest timp și loc este numismatică: monedele emise de regele Juba, regina Cleopatra Selene și fiul lor, regele Ptolemeu – trei figuri istorice despre care, de asemenea, poate nu ați auzit.

Poate, cea mai semnificativă din punct de vedere istoric dintre cei trei este Cleopatra Selene, fiica Cleopatrei a VII-a, regina Egiptului, și a lui Marcus Antonius (cunoscut astăzi sub numele de Marc Antoniu), consul și triumvir roman. Cealaltă Cleopatra, dacă vrei. Deși mult mai puțin cunoscută decât mama ei celebră, ea a fost, fără îndoială, o regina clientă romană mai de succes și, în cele din urmă, mai eficientă.

Cleopatra Selene s-a născut în anul 40 înainte de Hristos, în urma întâlnirii renumite și fabuloase a părinților ei în orașul Tarsus, descris atât de memorabil de biograful Antoniu Plutarh, invocat de William Shakespeare și pictat de Sir Lawrence Alma-Tadema. Acest lucru însemna că avea în jur de 10 ani când războiul civil dintre tatăl ei și colegul său triumvir Gaius Julius Caesar Octavianus (cunoscut astăzi ca Octavian, el va deveni primul împărat roman, Augustus) a culminat cu victoria lui Octavian asupra lui Antoniu și Cleopatra, în bătălia de la Actium din anul 31 înainte de Hristos și cucerirea și anexarea Egiptului în anul următor. După sinuciderea părinților ei, a fost dusă înapoi la Roma de Octavian și și-a petrecut restul copilăriei în gospodăria surorii sale Octavia, care s-a întâmplat să fie fosta soție a tatălui ei și mama a două dintre fiicele sale, Cleopatrei Selene, surori vitrege.

În timp ce biograful lui Octavian, Suetonius a susținut că el a fost o figură paternă bună și a crescut-o la fel de atent ca și cum ar fi propria lui carne și sânge, a existat, fără îndoială, o dimensiune politică a acestei decizii și, probabil, a fost preocuparea lui principală. Menținerea controlului asupra Cleopatrei Selene a însemnat că orice potențială amenințare la adresa puterii Romei asupra Egiptului a fost neutralizată înainte ca aceasta să poată câștiga vreun punct. Ar fi imposibil pentru cineva să încerce să revendice Egiptul în timp ce ultimul descendent al dinastiei Ptolemaice, adevăratul moștenitor al tronului, era în viață și sănătos. Dar asta nu înseamnă că mandatul lui Octavian ca tutore al Cleopatrei Selene a fost în întregime binevoitor.

Octavian a forțat-o pe Cleopatra Selene să participe la evenimentele celei de-a treia zile a Triplul său Triumf din vara anului 29 înainte de Hristos. Această a treia și ultima zi a comemorat cucerirea Egiptului și, în absența mamei lor, Cleopatra Selene și fratele ei geamăn Alexander Helios au mers alături de o efigie a Cleopatrei împletită cu șerpii care se presupunea că i-au pus capăt vieții. Cleopatra Selene era îmbrăcată ca Lună și Alexandru Helios ca Soare, în referire la numele cerești și divine pe care Antonius le-a dăruit lor, pe lângă numele lor mai prozaice ptolemeice pe care le împărtășeau cu mulți alți membri ai dinastiei. Aceasta a fost, fără îndoială, încercarea lui Octavian de a se asigura că mulțimea de mii de oameni de pe traseul procesiunii va fi sigur că îi va recunoaște. Din fericire pentru ei, spre deosebire de alți dușmani ai Romei, cum ar fi Vercingetorix al Galiei, participarea lor la un triumf militar nu a culminat cu execuția lor rituală.

Top of FormBottom of FormDupă încheierea Triumfului, ce avea de făcut Octavian cu o prințesă despre care se asigurase că nu mai deține un regat? Octavian s-a asigurat că ceilalți copii supraviețuitori ai lui Antoniu au fost crescuți ca romani tradiționali: fiul său de la a treia soție a lui Fulvia, Iullius Antonius, a urcat pe cursus honorum („scara oficiilor”) și a fost ales în cele din urmă consul, în timp ce cele două fiice ale sale de la a patra soție, Octavia – Antonia Major și Antonia Minor – au fost căsătorite cu bărbați romani potriviți și au numărat printre descendenții lor pe generalul Germanicus și pe împărații Caligula, Claudius și Nero.

Dar, din moment ce Cleopatra Selene era fiica unei regine străine, fusese declarată Regina Cretei și a Cirenaicei, situația ei nu era atât de simplă. Era pur și simplu prea importantă pentru a fi lăsată singură ca ostatică a norocului. O soluție convenabilă s-a prezentat sub forma unui alt prizonier al lui Octavian, un tânăr pe nume Gaius Julius Juba.

La fel ca Cleopatra Selene, Juba a fost ultimul membru supraviețuitor al unei familii regale din Africa de Nord, al cărei regat fusese capturat de Roma și ulterior transformat într-o provincie. Tatăl său, Juba I, fusese rege al Numidiei (Libia modernă), dar alesese partea greșită într-un război civil roman anterior și, la fel ca și Cleopatra, se sinucisase, lăsând regatul său, averea și copilul său să fie confiscați de Roma. La fel ca Cleopatra Selene, Juba a fost prezentată ca pradă într-un triumf militar, Quadruplul Triumf al lui Iulius Caesar în 46 înainte de Hristos. Însă, spre deosebire de Cleopatra Selene, el fusese un copil neluat în seamă la acea vreme, ceea ce l-a determinat pe biograful lui Cezar, Plutarh, să-l descrie drept „cel mai fericit prizonier capturat vreodată”.

Juba fusese apoi crescut și educat ca roman, devenind un intelectual formidabil și erudit, scriind lucrări pe o varietate de subiecte diferite. S-a sugerat că Octavia a jucat rolul de pețitoare între cei doi copii adoptivi din Africa de Nord, iar perechea s-a căsătorit în jurul anului 25 înainte de Hristos, când Juba avea 20 de ani și Cleopatra Selene avea în jur de 15 ani. Ca și cadou de nuntă, Octavian i-a numit conducători ai noului creat regat roman client al Mauretaniei. Unirea lor a fost comemorată într-o poezie compusă de poetul de la curtea augustană Crinagoras din Mytilene, care a subliniat semnificația acestei uniri a două case regale nord-africane și a reflectat asupra implicațiilor ei pentru viitor:

Mari regiuni învecinate ale lumii pe care întregul flux al Nilului le separă de etiopienii negri, prin căsătorie ați făcut suveranii voștri comuni pentru ambele, transformând Egiptul și Libia într-o singură țară. Fie ca copiii acestor prinți să conducă din nou cu stăpânire neclintită asupra ambelor țări.

Deși existau multe regate romane cliente în estul Mediteranei și Orientul Apropiat și Mijlociu, Mauretania era singura din vestul imperiului și era de departe cea mai mare. Era un tărâm al abundenței, binecuvântat cu resurse naturale considerabile, care includeau nu numai produse de lux precum vopseaua violetă, lemnul de citron parfumat și animale exotice pentru arenă, precum leii, ci și produse de bază precum cerealele, peștele și fructele. Populația sa era diversă și multiculturală, formată din multe grupuri indigene diferite, care astăzi sunt denumite colectiv „berberi”, dar existau și o serie de colonii grecești și romane situate de-a lungul litoralului mediteranean și legături strânse cu provincia romană Hispania Baetica de peste strâmtoarea Gibraltar. Granițele sudice nu erau atât de clar definite, ceea ce ducea la incursiuni regulate ale triburilor locale ostile, iar Juba va trebui să-și petreacă o cantitate considerabilă din timp în campania împotriva lor în următoarele decenii.

După ce a fost martoră a mamei ei conducând Egiptul și a văzut influența pe care femeile romane, precum sora lui Octavian, Octavia și soția sa Livia, o puteau exercita asupra soților și fiilor lor, nu este surprinzător că Cleopatra Selene nu s-a mulțumit să stea pe loc și să-i permită lui Juba să ia conducerea în ceea ce ea considera a fi întreprinderea lor comună. În mod neobișnuit pentru antichitatea clasică, în această căsătorie, soția era mai importantă decât soțul, deoarece avea un profil mai înalt și un prestigiu mai mare, deoarece Cleopatra Selene își putea urmări descendența până la Filip al II-lea și Alexandru al III-lea al Macedoniei (cunoscut mai frecvent ca Alexandru cel Mare) și nu a fost doar un membru al vechilor familii romane Antonii și Julii (prin bunica ei paternă Iulia), dar era și direct legată de familia imperială prin cele două surori ale ei, care erau nepoatele lui Octavian.

După cum s-a spus anterior, Cleopatra Selene a fost declarată regina Cretei și Cirenaica de către tatăl ei în donațiile Alexandriei în anul 34 înainte de Hristos și, ca singurul membru supraviețuitor al dinastiei Ptolemaice, a fost, din punct de vedere tehnic, și regina Egiptului. În consecință, perechea a domnit împreună, prestigiul Cleopatrei Selene întărind autoritatea lui Juba. Ei au redenumit capitala Mauretaniei în Cezareea în onoarea lui Octavian și s-au angajat într-un program de construcție generos pentru a face din ea un loc potrivit pentru dinastia lor. Făcând acest lucru, s-au inspirat în mod clar din fosta casă a Cleopatrei Selene, Alexandria, care era unul dintre cele mai frumoase orașe din Mediterana antică, dacă nu cel mai frumos. În timp, Cezareea avea să devină o curte extrem de sofisticată și multiculturală, populată de savanți greci, romani, egipteni și africani bine educați și prolifici și artizani talentați și creativi, ale căror activități supraviețuiesc și astăzi în multe dovezi arheologice și epigrafice.

Până acum, cea mai importantă și mai informativă dovadă pentru toată această activitate sunt monedele. Dovezile numismatice pot fi dificile: spre deosebire de monedele moderne, cele antice nu includ întotdeauna data emiterii și alte informații de identificare foarte specifice fie pe avers, fie pe revers. De asemenea, nu avem înregistrări ale informărilor date persoanelor responsabile cu proiectarea și fabricarea monedelor și, prin urmare, trebuie să încercăm să facem conexiuni între imaginile și textele de pe monede și ceea ce știm despre circumstanțele istorice, culturale și sociale din pe care au fost bătute. Deci, cu cât știm mai multe despre ce se întâmpla atunci când monedele au fost bătute, cu atât este mai ușor să le decodificăm. Dar când nu știm exact ce s-a întâmplat când au fost bătute monedele, trebuie să muncim mai mult, să recurgem la fantezie și imaginație.

Spre deosebire de monedele romane emise în același timp, pe cele mauretaniene apar atât soț, cât și soție, iar Cleopatra Selene și-a emis și ea propria monedă autonomă, lucru pe care împărătesele romane nu l-au putut face. În monedele emise în comun, un portret al lui Juba și legenda latină REX IUBA („Regele Juba”) apare pe o parte, în timp ce un portret al Cleopatrei Selene și legenda greacă BASILISSA KLEOPATRA („Regina Cleopatra”) apare pe cealaltă parte. Într-un anumit număr comun, bătut în timpul celui de-al șaselea an al domniei lor, cuplul și-a sărbătorit părinții regali decedați, înfățișând pe avers pe Juba însoțit de legenda latină REX IUBA REGIS IUBAE F(Regele Juba, fiul regelui Juba), și Cleopatra Selene pe revers, însoțite de legenda greacă BASI KLEO KLEOPA THUGA (Regina Cleopatra, fiica [Reginei] Cleopatra).

În timp ce contribuțiile lui Juba la monede sunt destul de modeste, cuprinzând un portret standard al lui purtând o diademă, simbolul regalității sale, în profil însoțit de legenda latină REX IUBA, „Regele Juba”, cele ale Cleopatrei Selene sunt mult mai variate și mai simbolice, cu multe dintre contribuțiile ei cu tematică egipteană și însoțită de legenda greacă BASILISSA KLEOPATRA, „Regina Cleopatra”.

Într-o monedă, vedem un portret al ei purtând o diademă și legenda greacă KLEOPATRA BASILISSA pe față, iar un crocodil și legenda greacă KLEOPATRA BASILISSA pe revers, crocodilul fiind un animal deosebit de asociat cu Egiptul în această perioadă care a apărut anterior și pe monedele emise în numele ei în Creta în anii 30 înainte de Hristos. Pe de altă parte, vedem un ibis atacând un șarpe, poate o referire voalată la moartea mamei sale și la mitologia care începuse să crească în jurul ei în timpul Principatului Augustin. Pe o a treia, vedem accesoriile zeiței Isis, zeitatea preferată a mamei sale, coroana ei cu discul solar și coarne de vacă, deasupra legendei grecești KLEOPATRA, iar pe a patra vedem coroana lui Isis deasupra unei semiluni, simbolul zeiței grecești Selene, după care fusese numită Cleopatra Selene, și legenda greacă KLEOPATRA BASILISSA.

Pe o a cincea monedă, în mod surprinzător, vedem coroana lui Isis depășită de o semilună care conține un glob, simbolul oikoumenei, „lumea cunoscută” sau „lumea locuită” în ochii grecilor și romanilor, însoțită de legenda greacă BASILISSA KLEOPATRA. Evident, Cleopatra Selene a continuat patronajul de către mama ei a acelei zeițe. Ocazional, Juba s-a alăturat și a onorat moștenirea soției sale, înlocuindu-și portretul cu unul dintre zeii cu coarne de berbec, Amon, însoțit de legenda latină REX IUBA, în timp ce Cleopatra Selene a călcat pe urmele mamei sale înfățișându-se sub prefața zeiței Isis. însoţit de legenda greacă BASILISSA KLEOPATRA. Din moment ce o statuie a lui Amon a fost găsită în Cezareea, este posibil ca Juba să fi mers mai departe decât să-l înfățișeze pe Amon pe monedele sale și să se fi prezentat de fapt ca o manifestare vie a lui, Cleopatra Selene prezentându-se ca Isis, la fel cum părinţii ei se prezentaseră ca Hercule sau Dionysos şi Isis în numeroase ocazii ceremoniale. Poate că Cleopatra Selene a fost responsabilă pentru această sugestie, ceva cu care puteau scăpa atât de departe de ochii vigilenți ai lui Octavian din Roma. Amon a fost o alegere foarte potrivită pentru Juba, deoarece era rege al panteonului egiptean și adesea echivalat cu Zeus, regele panteonului grecesc, în altă parte a Mediteranei antice. Într-adevăr, renumita rudă a Cleopatrei Selene, Alexandru cel Mare, pretindea că este fiul lui Amon și, în consecință, el a fost adesea înfățișat cu coarnele de berbec ale zeului de generalul său Lysimachus, care a devenit regele Traciei după moartea lui Alexandru.

În plus, Cleopatra Selene și-a emis propriile monede autonome, fără nicio referire la Juba, iar acestea sunt acoperite nu numai cu referințe la ea însăși, cum ar fi semiluna, care se referă la al doilea nume, ci și motive egiptene, cum ar fi crocodilii, ibisii și accesoriile zeiței Isis. Portretele ei indică faptul că ea a urmat exemplul dat de mama ei și s-a prezentat în felul unei regine elenistice, cu părul coafat în coafura „pepene galben” și ținut în poziție de o diademă, poziția tradițională a unui rege elenistic și, uneori, chiar o regină.

Inițial, o diademă era o fâșie de pânză albă, înnodată la ceafă a purtătorului, cu capetele lăsate atârnând dedesubt. O alternativă care a fost folosită pentru a indica statutul ridicat al purtătorului său a fost stephane, un cerc cu un fronton în față care stătea drept de cap. Reginele ptolemeice timpurii care figurau pe monede, cum ar fi Arsinoe a II-a, au fost înfățișate purtând Stephane acoperit de un văl, mai degrabă decât cu diademă, ceea ce indică statutul lor divin. În ciuda identificării ei cu zeița Isis, Cleopatra a preferat să se înfățișeze purtând diadema, probabil menită să-și indice poziția de regină suverană, mai degrabă decât de regină consoartă, și se pare că Cleopatra Selene i-a urmat exemplul în acest sens, subliniind că ea a condus alături de Juba ca egală a lui, nu ca o consoartă a lui.

Cleopatra Selene și Juba au condus Mauretania împreună până la moartea relativ timpurie a Cleopatrei Selene, după care Juba a condus Mauretania împreună cu fiul lor Ptolemeu (rețineți că, oarecum neobișnuit, numele său a fost luat din descendența maternă, mai degrabă decât paternă). Deși data exactă a morții Cleopatrei Selene nu o știm, o poezie compusă de Crinagoras din Mytilene a comemorat această ocazie, menționând că a avut loc în mod corespunzător în legătură cu o eclipsă de lună:

Luna însăși, răsărind în seara devreme, și-a stins lumina, acoperindu-și doliu în noapte, pentru că și-a văzut omonima, drăguța Selene, coborând moartă în Hades cel întunecat. Ea îi dăruise frumusețea luminii ei și cu moartea ei și-a amestecat întunericul.

A fost înmormântată în mausoleul pe care ea și Juba l-au construit, ale cărui rămășițe pot fi văzute și astăzi lângă Cherchell, în Algeria. Din păcate, conținutul său a dispărut de mult, probabil jefuit cu multe secole în urmă. Cu toate acestea, chiar și după moartea ei, ea a rămas o figură semnificativă în regat, iar monedele ei au facilitat acest lucru. Un tezaur de monede depus în jurul anului 17 lângă Tanger conține monede care pot fi datate în perioada 11-17 și le include nu numai pe cele emise de Cleopatra Selene și Juba împreună, ci și pe cele emise numai de Cleopatra Selene, ceea ce indică faptul că monedele sale nu au fost scoase din circulație la moartea ei și au fost încă folosite de foștii ei supuși timp de mai bine de un deceniu după moartea ei, permițând soțului și fiului ei să beneficieze în continuare de strălucirea ei pentru a-și stabiliza domnia comună.

