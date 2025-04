Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 aprilie 2025. ”Sf. Gheorghe după Paște, nu se merge la oaste !”







21 aprilie

Astăzi sunt avantajate zodiile Berbec, Gemeni, Rac, Scorpion, Vărsător.

Pe 21 aprilie s-au născut: Ecaterina a II-a cea Mare, regina Elisabeta a II-a, Anthony Quinn, Charlotte Brontë, Max Weber, Oana Orlea, Lorry Wallfish.

În calendarul mobil, Doua zi de Sfintele Paşti! Dar să o lăsăm pe doamna Antoaneta Olteanu, regina mitologiei și folclorului românesc, să ne spună ce și cum:

Săptămâna Paștilor, Săptămâna Luminată; Săptămâna Albă

Intrăm în a doua jumătate a calendarului mobil, care are ca puncte culminante săptămânile de ieșire din sărbătoarea Paștelui (primele două săptămâni), precum și pregătirea și celebrarea celeilalte mari sărbători, a Rusaliilor (care se încheie în a opta săptămână după Paște). Cu excepția celor celor nouă marți, joi și sâmbete după Paști, celor douăzeci și una de vineri de după Rusalii, celebrate săptămânal, calendarul mobil nu mai cuprinde momente reprezentative.

Putem spune astfel că acest calendar este centrat pe două anotimpuri principale: primăvara (și pregătirea ei, anunțată de Lăsatul Secului) și vara (prin practicile magice inițiate după sărbătoarea Paștelui). Tradiții: În această săptămână cerul este deschis, până la Ispas. Cine moare e fericit, căci merge drept la Dumnezeu (Niculiță-Voronca, I, p. 253).

Apărător de rele și durere: În săptămâna sfintelor Paști nu e bine ca muierea să coasă, căci atunci împarte Sf. Ilie trăsnetele (Gorovei, 1995, p. 232).

✦ Săptămâna Luminată (de la Paști până în prima duminică după Paști) se serbează pentru semănături, ca să nu le strice gheața și grindina (Pop Reteganul-2, f. 68).

Luni după Paști; Lunea Albă

După modelul sărbătorii Crăciunului, a doua și a treia zi de Sfintele Paști cuprinde ritualul familial al umblării cu pasca (petrecerea sărbătorii în cadrul familiei lărgite). Se continuă obiceiurile specifice începute în ziua de Paște (Plugarul, udarea rituală).

Tradiții: Cine moare în Lunea Albă se duce-n Rai nejudecat (Speranția, II, f. 87).

✦ În Lunea Albă, la o săptămână după Paști, se dezleagă de spălatul rufelor (Speranția, V, f. 15).

✦ Lunea, a doua zi de Paști, pe unele locuri se udă cu apă; aceasta e ziua tuturor sfinților (Pop Reteganul-2, f. 68).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: Datul în scrânciob sau în învârtitoare, pentru a fi sănătoși (Marian, 1994, II, p. 220).

✦ De Lunea Albă se lucrează; este obiceiul ca să se spele rufele, pentru ca să fie alb și luminat tot anul (Speranția, V, f. 365 v).

Apărător de rele și durere: Lunea Albă se ține ca să nu se rătăcească calea în călătorii (Speranția, V, f. 343 v).

✦ Luni și marți după Paști de lucrează, e rău de boala-rea (epilepsie). O femeie a lucrat și n-a mai răbdat-o sfântulețul; a lovit-o și a ținut-o o jumătate de an (Speranția, I, f. 265 v).

Magie: Cine-și petrece lunea Paștilor pe un pod vede pe toate strigoaicele că trec pe acolo (Pop Reteganul-2, f. 68).

Obiceiuri: Umblarea cu pasca (uneori și marți), la rudele cele mai apropiate, pentru a vesti Învierea Mântuitorului. Merg mai întâi fiii la părinți, nepoții la moși și finii la nași (Marian, 1994, II, pp. 210, 211). Se ia de obicei o pască, câteva ouă roșii, o portocală, o ocă de vin și merg la nașu, unde-i pun la masă cu cozonac și slănină, feliuțe chiparate și ouă roșii. După ce stau la masă-i întoarce și nașa finii o pască și două-trei ouă roșii și pleacă („Ion Creangă“, an VII, nr. 2, 1912, p. 55).

✦ Plugarul: A doua zi de Paști, cel ce a ieșit cu plugul întâi la arat e dus pe plug până la marginea râului și acolo e aruncat în râu, mai apoi trebuind să facă cinste, plătind ceva băutură. Tânărul, plugarul, trebuie să ascundă sub gunoiul din curte grapa și toți colții de la grapă, ascunși separat în gunoi, după care se ascunde și el în curte. Feciorii, când ies de la biserică, se duc la curtea plugarului. Scot cu furcile grapa, apoi îl caută pe tânăr. Căutarea poate dura două-trei ore. După ce îl găsesc, îl îmbracă cu o zeghe și-l leagă cruciș cu paie.

Îl pun pe grapă în picioare, rezemat într-un furcoi de fier și opt feciori ridică grapa cu el pe umeri și-l duc la râu. Ajungând la râu, caută un loc unde este apa mai adâncă și cu un vas aruncă apă spre fecior și spre public. Feciorii încearcă să-l scoată, el se apără, până când feciorii năvălesc asupra lui și-l bagă în apă, apoi îl duc acasă. Pleacă apoi cu colindul la oamenii însurați din sat, care le dau colaci și blide cu ouă roșii. Se crede că anul va fi mănos dacă plugarul va fi bine înmuiat (Fochi, pp. 230-231).

✦ Udatul: Flăcăii le pândesc pe fete, le prind și, așa îmbrăcate și gătite cum sunt, le duc până la o fântână din apropiere și acolo toarnă vreo două-trei cofe de apă pe ele ori le cufundă de două-trei ori cu haine cu tot într-o apă și le udă. Fetele nu se supără din cauza acestui tratament, pentru că se crede că în cursul anului se vor mărita (Marian, 1994, II, pp. 208-209).

Anul acesta nu va fi război, România nu va intra în război! De ce?

Simplu, pentru că Sf. Gheorghe, cel mai important sfânt militar, cade în continuarea luminoasele şi înălţătoarele zile de Sf. Paşti!

Iar în Gromovnicul moldovenesc din anul 1611 se spune clar: "... de când se ştie, dacă Sf. Gheorghe cade după zilele Paştilor, apăi virtutea ostăşească se pleacă în faţa milosteniei şi păcii Mântuitorului şi nu se războieşte nimenea!"

Preotul Alexandru Stănciulescu-Bârda, important şi profund teolog, dar şi folclorist, continuând cu onoare suita deschisă de marele Simeon Florea Marian, ei bine, bunul părinte arată, în cartea sa, dacă nu greşesc în "Sfintele Taine şi proverbele româneşti", ei bine : "Cine-i frate cu Hristos, acela se mântuie, iar Sf. Gheorghe după Paşte, nu pleacă la oaste!"

Iar având în vedere că actualul conflict se duce între pravoslavnici, vezi armistițiul de Sfintele Paști, mă duce gândul că milostenia Mântuitorului şi puterea Sf. Gheorghe se va pogorî cu pace şi asupra lor! Sigur, va rămâne ceva timp un conflict local în Estul Ucrainei, ce va mai face morţi şi răniţi, ca o rană gravă provocată de prostia conducătorilor şi incapacitatea lor de dialog, de negociere paşnică!

Trebuie să mărturisesc că am cercetat toată istoria noastră de când sunt izvoare scrise, iar după programul de computer care mă ajută, nu există războaie în anii, 11 la număr, în istoria noastră consemnată, când Sf. Gheorghe a căzut după Sfintele Paşti! Numai nişte năvăliri de tătari... ei nu ştiau de profeţie!

Credinţa în aceste coincidenţe astrale ale sărbătorilor religioase nu este nici unică, nici măcar rară, în Europa!

De exemplu, în Marea Britanie se pune că dacă Paştele cade de Buna Vestire o mare nenorocire se va întîmpla ţării în următorul an: „If Our Lord falls in Our Lady’s lap,/ England will meet with a great mishap”. S-a întîmplat de două ori în istoria modernă. Prima dată în 1910 şi în mai Regele Edward al VII-lea a murit după o scurtă boală. S-a repetat în 1951 şi nu mai tîrziu decît 11 luni, Regele George al VI-le a încetat subit din viaţă. Sfintele Paşti vor cădea de Buna Vestire, din nou, în anul 2035.

Iată şi alte obiceiuri europene, majoritatea din Peninsula Scandinavă. După ce ouăle roşii se ciocnesc, este bine să fie fărămiţate cojile foarte bine pentru ca micile făpturi magice, elfii, să nu-şi facă corabie din ele. Sau şi mai rău, să nu fie folosit ca pahar de o vrăjitore. În Săptămîna Patimilor puterile magicienilor şi ale vrăjitoarelor cresc nemăsurat şi multe vrăji şi farmece grele se fac în această perioadă.

În Suedia, în duminica Învierii oamenii stau mult pe gînduri pînă să aprindă focul în sobe. Este oricînd posibil ca hornul să fie înfundat de o vrăjitoare care a eşuat în zborul ei spre Blåkulla – tărîmul magic.

În Norvegia să stai într-o clopotniţă în noaptea de Înviere este considerată o nebunie periculosă. În noaptea de Înviere are loc cel mai puternic Sabat, iar vrăjitoarele, după ce au uns măturile cu un elixir secret, care le face să zboare, nu întîrzie să apară în clopotniţe. De aici ele scrijelesc clopotele de bronz ca să obţină mici fragmente pe care le aruncă în lacurile adînci din drumul lor. Cu cît distanţa dintre scrijelituri şi clopot este mai mare cu atăt vrăjitoarele sunt mai departe de a fi nişte femei cumsecade şi deci puterile lor malefice sunt mai mari.

Un flăcău a stat, totuşi, în clopotniţă în noaptea de Înviere, spune povestea. Şi iată că apare stolul vrăjitoarelor goale-puşcă, călare pe mături. Cu uimire băiatul nostru descoperă printre ele pe logodnica sa. “Ce păr frumos ai, Dumnezeu să te binecuvînteze!” i-a spus fata şi norvegianul s-a trezit pe loc chel. Ca să se ferescă de blestemul unei vrăjitoare sau a altei făpturi infernale ce ar putea să fie pe hornul sobei, scandinavul nostru trebuie să aprindă succesiv nu mai puţin de nouă surcele din lemn diferit. Apoi să facă cruci sau stele pe uşa casei; să aprindă în curte focuri mari. Şi dacă are puşcă, nu este rău să tragă cîteva focuri ca să sperie spiritele rele. Aici episcopii spun că pușcatul mai rău face, pentru că pucioasa atrage demonii.

În Ajunul Paştilor, băieţii şi fetele din Suedia se costumează ca magicieni şi vrăjitoare şi cutreieră satul sau orăşelul împărţind Scrisorile de Paşti – mici felicitări foarte frumos decorate. Primesc în schimb cadouri, dulciuri şi ouă roşii. În nordul Scandinaviei există obiceiul ca flăcăii să sorcovească fetele de măritat din sat cu rămurele de mesteacăn. Ca să scape de atenţie, care nu este decît amintirea unui vechi ritual de fertilitate, fetele dau băieţilor vodcă şi bere caldă. După cîteva vizite băieţilor le este cam greu să mai continue drumul şi atunci fac un foc uriaş de tabără. Se spune că cine face un foc mai mare acela va avea noroc în anul care urmează.

Pentru că religia druizilor şi a formorilor stabilea începutul anului odată cu Echinocţiul de primăvară. Este începutul firesc al unui calendar natural, este Zodiacul, care începe în mod paradoxal, în perioada în care se sacrifică mieii – cu Zodia Berbecului. In miercurea dinaintea Paştilor este veselul obicei de a se agăţa un obiect de spatele unei persoane, care nu bănuieşte nimic. Cel mai adesea este un peşte din carton. Să ne amintim că peştele a fost şi este simbolul secret al creştinilor, simbolizînd litera grecească alfa, dar şi spusele Mîntuitorului: „Veniţi cu Mine şi o să vă fac pescari de oameni!”.

Veniţi cu mine pentru un subiect mult mai redus ca importanţă... dar cine poate spune că destinul şi liberul arbitru ale domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi sunt lipsite de importanţă! Aşa că uitaţi-vă şi la horoscopul meu pe zodii, poate găsiţi ceva interesant, pentru că, nu-i aşa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 aprilie 2025

BERBEC Încă o zi bună, încă o zi bună, încă o zi bună... O zi parcă dedicată pentru mica vacanţa de Sf Paşti. Dar şi durerilor de cap, la propriu sau la figurat. Aşa că ţine un calmant la indemana sau un digestiv. Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Pentru o buna parte din nativii din Berbec veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele zilei de astazi.

TAUR Portofelul nu-i sac fără fund! Sau cardul, chiar daca este pe debit. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine. De asemenea – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuratie astrologica te indragostesti uşor şi de cine nu trebuie! Egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, astăzi trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, interesele personale primeaza.

GEMENI Astazi esti prea energic si mult prea rapid in gândire pentru cei cu care discuţi. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi liberă!

RAC Mai binele este duşmanul binelui. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Nu este adevărat! Adevărul este ca nu te poti concentra si că-ti scapă aspecte esentiale. Este vorba de sărbătorile pascale, de prea multă distracţie sau de excesul de mâncare? Mai interesează-te şi de cele ale sufletului. Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp!

LEU Mai bine fumezi pipă! Evită să mai aprinzi ţigaretă după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Seara plăcută şi relaxantă. Eventuală călătorie scurtă, aşa ca să te afli în treabă... Sau pur şi simplu te întorci de undeva. Anumite zâmbete cu subînţeles si bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, în cercul tău, în anturaj dar si in dragoste. Iaraşi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau macar o oaie ratacita, un miel pierdut! Crede, că nu superi pe nimeni!

FECIOARĂ Evită, dar nu sta pe bara ! O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile... Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi. Este a doua zi de Sf Paşti, mai toată lumea este plecată la bulgari, aşa că nu ai toate datele. Mâine este o nouă zi!

BALANŢĂ Paradoxala situaţie. Chiar dacă „nimc nu este important”, dupa cum spune Kabbala, astăzi poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Seara îţi aduce o surpriză. Fii originalul original! Astăzi trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te asteptai! Mai lasă gindurile negre si nu te mai zdrobi să placi tuturor. Fii tu, chiar tu...

SCORPION Nu trebuie sa regreţi nimic… pentru ca este inutil ! Lumea spune ca regretă greşelile. Fals ! Nimeni nu este chiar aşa de stupid incat sa faca in mod conştient şi premeditat o actiune contrară intereselor proprii. Astăzi - nu e rău deloc... Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de 24 de ore de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare ! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica.

SĂGETĂTOR Primesti o veste… total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectată astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Interesul poartă fesul. Viaţa e o permanenta infruntare de interese, aşa incât trebuie să ai şi puţin noroc în promovarea scopurilor. Astăzi ai multe pe cap. Nu vei reusi sa le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru o problema sentimentală. Uneori zilele libere mai mult te încurcă.

CAPRICORN Îţi faci de treabă. Astazi ai ceva important de lucru. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea este… activitate ! Vizitele din a doua zi a Paştilor s-au aglomerat din nou, ai mult de „muncă” si nici un chef. Ziua se cunoaşte de dimineaţă - daca este buna sau... nu. Ganduri mai roze gaseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. Azi, zi de relaxare, vizite, odihnă si mici taclale relaxante. Fă provizii din starea asta de bine pentru viitor.

VĂRSĂTOR Experienţa bate mai intotdeauna iscusinţa! O calatorie sau o deplasare, pentru un oarecare procent dintre Varsatori. Nimic din ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Trebuie sa te folosesti de bagajul de informatii din trecut ca sa rezolvi o situatie prezenta. Nu ai liniste pentru că eşti in urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere ajutor! Drept pentru care te vaiti pe la toata lumea în această zi liberă. Atenţie, chiar nu merită !

PEŞTI Din nou te nemulţumeşte un obiect. Fie el mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost cândva, dar s-a castigat la diversitate. Adică multe şi proaste. Şi făcute în China! Totul apare destul de neclar si confuz pentru o buna parte dintre Peşti. O zi excelentă pentru sentimentalul din tine. Iti prieşte orice discutie la o cafea (sigur, dacă se repară automatul de cafea) si mai lasi deoparte nelinistea si suspiciunea permanenta. Râzi, pentru ca râsul este ultima reduta impotriva prostiei şi a haosului!