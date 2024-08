Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 19 august 2024. Alain Delon







19 august

Pe 19 august s-au născut Bill Clinton, Orville Wright, Malcom Forbes, Gabrielle “Coco” Chanel, Gene Roddenberry, Andrei Belov, Ian Gillan, George Enescu, D.R. Popescu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla. Nimic în ”Kalendar”.

A fost o stea, steaua. Într-o perioadă în care cuvântul încă mai denota, în cinema, un statut excepțional. A fost unul dintre cei mai carismatici și arătoși actori de cinema din lume. Alain Fabien Maurice Marcel Delon s-a născut pe 8 noiembrie 1935, un Scorpion, și a murit pe în dimineața zilei de 18 august, la vârsta de 88 de ani.

Alain Delon tocmai a murit la vârsta de 88 de ani. El a fost ultima stea. Un termen care acum este suprautilizat, „stea” aplicat acestor personalități rare înzestrate cu o carismă legată de frumusețe, farmec, carieră, dar mai ales de o sincronicitate aproape miraculoasă cu timpul lor. Alain Delon a împărtășit cu Romy Schneider, Yves Montand, Brigitte Bardot și Jean-Paul Belmondo acest privilegiu exorbitant și paradoxal care îi apropie de public în același timp cu care îi ține departe de muritorii de rând.

Alain Delon a fost unul dintre cei mai apreciați actori de către francezi, sărbătorit până la final, în special la Festivalul de Film de la Cannes 2019 . O meserie, actor, căreia nimic, însă, nu l-a predestinat. De-a lungul tinereții sale, între părinți separați și o familie de plasament, Delon, născut la 8 noiembrie 1935 în Sceaux (Hauts-de-Seine), a fost expulzat dintr-o bună jumătate de duzină de școli. Întâmpinat de mama sa care s-a căsătorit cu un măcelar, a făcut un stagiu la măcelărie care i-a permis să fie angajat în prăvălia tatălui vitreg.

Indochina înainte de cinema

Alain Delon avea 14 ani când a întâlnit prima oară cinematografia. El joacă într-un scurtmetraj regizat de tatăl unui prieten. Cu toate acestea, va trebui să aștepte încă opt ani pentru ca Yves Allégret să-i dea un mic rol în When the woman s'en meddled , în 1957.

Între timp, tânărul Delon nu a rămas în afacerea familiei. La 17 ani, a intrat în Marina, așa cum a povestit în 2018 într-un interviu acordat cotidianului Le Monde . Încadrat în compania de pază a arsenalului de la Saigon, în Indochina franceză de atunci, a fost exclus după probleme cu justiția militară pentru că ar fi sustras un vehicul pentru a pleca într-o călătorie.

Întors la Paris, a lucrat diferite slujbe, rătăcind o vreme în lumea interlopă a proxeneților și a gigolo. Într-o seară, popularul actor de atunci, Jean-Claude Brialy, l-a observat pe acest băiat perfect frumos și l-a invitat la Festivalul de Film de la Cannes. Legătura cu cinematograful se face, nu se va desface niciodată.

1957, un an crucial

După Yves Allégret, fratele său, Marc Allégret, a fost cel care l-a angajat pe Delon alături de bărbatul căruia va fi mereu alter ego-ul la fel de mult ca imaginea inversă, Jean-Paul Belmondo. Totul se va accelera apoi. În anul următor, a cunoscut-o pe Romy Schneider, care îl alesese să fie partenerul ei în Christine de Pierre Gaspard-Huit.

La 20 de ani, a fost o vedetă internațională datorită filmelor Sissi . Logodiți în 1959, nu s-au căsătorit niciodată. Cu toate acestea, chiar și după ce se termină aventura lor, ei vor rămâne foarte apropiați.

Și în sfârșit, glorie

În Plein Soleil , de René Clément, Alain Delon primește, în sfârșit, rolul principal și frumusețea lui strălucește, de parcă titlul filmului s-ar reflecta asupra lui. Alături de Maurice Ronet și Marie Laforêt, el își impune imaginea de tip chipeș, apollo solar și… criminal. În anul următor, succesul a fost confirmat pentru tânărul actor francez, care a triumfat la festivalul de la Veneția cu Rocco și frații lui de Luchino Visconti.

După alte câteva filme mai puțin decisive, în special cu Brigitte Bardot, s-a făcut din nou remarcat în 1963 în The Leopard, Palme d'Or la Cannes în distribuție cu Claudia Cardinale și Burt Lancaster. De atunci, numele Alain Delon a devenit cunoscut tuturor și sinonim cu frumusețea masculină. În același an, a împărțit nota de plată cu omul pe care l-a prezentat mereu ca inspirație profesională, imensul Jean Gabin. A fost Melody in the Basement , un nou thriller de Henri Verneuil. Vor avea ocazia să se reîntâlnească.

Cap de afiș de necontestat

După ce a jucat mult pentru regizori italieni și apoi francezi, cariera lui Alain Delon a luat o turnură mai internațională. Apoi a lucrat în Marea Britanie și Statele Unite, unde a fost alături de Shirley MacLaine, Marianne Faithfull, Dean Martin și Anthony Quinn.

În Franța, numele lui Alain Delon este acum la fel de important ca și cel al lui Lino Ventura, Jean Gabin și Jean-Paul Belmondo. Succesele au continuat, cu un monument în 1967. În acel an, Delon și soția sa Nathalie au interpretat Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Delon, într-un rol aproape mut, își impresionează până și detractorii care au văzut în el doar un băiat frumos fără prea mult talent dramatic.

Au urmat un număr mare de filme de succes alături de parteneri de prestigiu: Farewell the Friend cu Charles Bronson, Jeff , pe care l-a produs și interpretat alături de Mireille Darc, La Piscine , unde a impus-o pe sublima Romy Schneider, scoțând-o dintr-o criză în carieră, și în cele din urmă Le Clan des Siciliens , unde îi găsește în același timp pe Lino Ventura, Jean Gabin și Henri Verneuil. În anul 1967 Alain Delon, alături de Lino Ventura și Joanna Shimkus toarnă Les Aventurieres, un film care m-a influențat mult.

Anii 1970, armele în mână

Unul dintre marile succese ale cinematografiei franceze la începutul anilor 1970 a fost legendarul Borsalino de Jacques Deray. El împarte afișul pe picior de egalitate cu Jean-Paul Belmondo. Este un thriller care este atât umoristic, cât și tragic. Un alt film important din cariera lui Alain Delon, pe atunci în plină maturitate, Le Cercle rouge , din nou în fața camerei lui Jean-Pierre Melville. André Bourvil, Yves Montand și Gian Maria Volonté împărtășesc posterul acestui thriller legendar.

Suntem în 1972 și Alain Delon se pregătește să traverseze acest deceniu cu armele în mână. El va juca în principal rolurile de polițiști sau gangsteri. Vor urma: Un Flic , Borsalino and Co. , Doucement les basses , Trois Hommes à fell , Le Gang , Flic Story , Le Gypsy , Deux Hommes dans la ville , Mort d'un rotte si Scorpio . Cele două filme de detectivi în care a jucat în acest moment cu Simone Signoret, La Veuve Couderc și Les Granges brûlées , au fost un real succes, atât de public, cât și de critică.

Dar Alain Delon, deși își asigură veniturile și legenda cu filme polițiste, știe și să-și asume riscuri. Așa a produs Monsieur Klein , un film dificil de Joseph Losey. El joacă rolul unui bărbat confundat cu un omonim evreu, care ajunge să fie deportat. Îl cunoscuse deja pe Losey în 1971, când a jucat rolul criminalului Ramón Mercader în Asasinarea lui Troțki .

Ani cu jumătate de inimă la sfârșitul secolului

Ultimele două decenii ale secolului XX nu au fost cele mai extravagante din cariera actorului, chiar dacă sunt cunoscute mai multe filme, precum Pentru pielea unui polițist, Vorba unui polițist , Nu treziți un polițist adormit sau Povestea noastră, un succes popular. Datorită acestui ultim film, de Bertrand Blier, Delon a câștigat César pentru cel mai bun actor în anul 1985.

Dar acest deceniu este și cel al filmelor care trec neobservate. Un Amour de Swann , Le Passage (pentru care a co-scris scenariul și pe care l-a produs), Dancing Machine , The Return of Casanova , The Teddy Bear și Un Crime nu sunt toate, strict vorbind, eșecuri, dar niciunul nu este realizat comercial. În 1990, l-am găsit pe Delon pe afișul pentru Godard, Nouvelle Vague , care nu a mișcat mulțimile. Dar singurul eșec real, cel mai rău din cariera lui Alain Delon, va fi Le Jour et la nuit , un eseu intelectual a lui Bernard-Henri Lévy pe care o joacă alături de Lauren Bacall. Nici măcar filmul care își pecetluiește reunirea cu Jean-Paul Belmondo, deși semnat de Patrice Leconte, Une Chance sur deux, nu va avea succesul așteptat.

Cu „Fabio Montale”, o revenire pe micul ecran

Noul mileniu va vedea mai mult vedeta în teatru și la televizor decât în ​​cinema. Pe marele ecran, Alain Delon îl joacă pe Alain Delon în Les Acteurs, filmul irezistibil al lui Bertrand Blier, el va fi și un Iulius Caesar foarte auto-parodiat în foarte interesantul Asterix la Jocurile Olimpice. Ultima sa apariție pe marele ecran, în 2019, a fost pentru All Resemblance... de Michel Denisot, unde este din nou el însuși.

În 2001 și 2002, Alain Delon a fost Fabio Montale, eroul recurent al serialului cu același nume pentru TF1. Cu această ocazie, actorul a revenit la popularitatea sa în cinema. În următorii doi ani, sub numele de Frank Riva și-a continuat participarea cu succes la un serial de televiziune, de data aceasta pentru France 2. A filmat și mai multe filme TV.

O carieră pe scenă

Din 1961, Alain Delon a jucat la teatru sub conducerea lui Luchino Visconti. El interpretează Too bad she's a whore de autorul englez John Ford, cu Romy Schneider și Daniel Sorano în special. În 1968, a jucat în Les Yeux crevés de Jean Cau.

La sfârșitul anilor 1990, a fost Variations enigmatiques de Eric-Emmanuel Schmitt. În 2004, Alain Delon a jucat în The Russian Mountains de Eric Assous. În 2007, a jucat cu Mireille Darc Pe drumul spre Madison . În anul următor, a regizat Love Letters , pe care le-a interpretat alături de Anouk Aimée. El preia rolul creat de Philippe Noiret. În 2011 și 2013, a interpretat An Ordinary Day de Eric Assous în două producții diferite.

„Oamenii mă compară cu Clint Eastwood”

În fruntea companiei sale de producție Adel sau în nume propriu, Alain Delon a dus o adevărată carieră de producător. În 2008, i-a mărturisit lui Le Figaro : „Fac această meserie de aproape cincizeci și doi de ani (...) Am produs 45 de filme, cunosc meseria asta ca actor, producător, regizor. Oamenii mă compară după drum spre Clint Eastwood Când am făcut Borsalino , eram șeful filmului ca producător.” Ca regizor, a semnat două filme: Pentru pielea unui polițist în 1981 și Le Battant doi ani mai târziu. De remarcat, de asemenea, că a codirizat Les Granges brûlées în 1973, fără a fi creditat.

Soțiile lui, copiii lui

Dintre relațiile cunoscute ale lui Alain Delon, prima și nu cea mai mică este cea care a durat patru ani, din 1959 până în 1963, cu Romy Schneider . În această perioadă, a avut o relație cu germana Nico, cântăreața de pe primul album al grupului american The Velvet Underground. Pe 11 august 1962, ea a născut un băiat, Christian Aaron, a cărui paternitate actorul a contestat-o ​​mereu în ciuda unei asemănări fizice incontestabile. În 1964, Delon s-a căsătorit cu Francine Canovas, cunoscută în cinema ca Nathalie Delon . Din această unire s-a născut un fiu, Anthony. Căsnicia s-a încheiat în 1969. În același timp, prietenia pe care Alain Delon o întreținuse de aproximativ zece ani cu Dalida s-a transformat într-o scurtă relație amoroasă. Din 1968 până în 1983, a fost într-o relație cu Mireille Darc, fără îndoială povestea care va conta cel mai mult.

Anne Parillaud, apoi Catherine Bleynie își vor împărtăși pe scurt viața. În cele din urmă, Alain Delon va fi tată de două ori cu modelul olandez Rosalie van Breemen, cu care a locuit din 1987 până în 2001. Vor avea o fiică, Anouchka, în 1990, cu care va juca ulterior la teatru, și un băiat. , Alain -Fabien, în 1994. Spre deosebire de cele pe care le-a avut cu cei doi copii ai săi mai mici, relațiile lui Alain Delon cu Anthony, fiul său cel mare, erau aproape inexistente la sfârșitul vieții.

Prieten al lui Le Pen, sprijinul pentru Fillon și Hidalgo

Atașamentul lui Alain Delon pentru dreapta franceză este cunoscut. Cu toate acestea, personajul a fost mai nuanțat. Dacă atașamentul său față de persoana generalului de Gaulle predomină, el ar putea susține public personalitățile politice de stânga, dacă i se păreau de încredere. Prieten al lui Jean-Marie Le Pen, Delon declară că îl preferă pe Nicolas Sarkozy Frontului Naţional. El a susținut-o pe Anne Hidalgo în timpul candidaturii ei la primarul Parisului în 2014 , la câteva luni după ce și-a afirmat simpatia pentru mișcarea lui Christine Boutin.

În timpul primarelor de dreapta din 2016, el s-a declarat în favoarea lui Alain Juppé împotriva lui Nicolas Sarkozy înainte de a-l susține pe François Fillon la alegerile prezidențiale din 2017. Ultima sa reacție politică datează din 2018. Și-a pus numele alături de alte 200 de personalități la baza unui. coloană publicată în Le Monde prin care le cere politicienilor să acționeze în fața schimbărilor climatice.

Asociații cu crima organizată

De la întoarcerea sa din Indochina, numele lui Alain Delon a fost întotdeauna asociat, direct sau indirect, cu membrii Milieu, crima organizată franceză. În octombrie 1968, cadavrul lui Stefan Markovic a fost descoperit la Élancourt (Yvelines). Acest om fusese în slujba lui Delon, Alain și Nathalie. Stefan, poate spion iugoslav, a avut o aventură cu soția actorului.

Un scandal care urmărește discreditarea viitorului președinte al Republicii Georges Pompidou, prin onoarea soției sale Claude, este scos la lumină. Este vorba despre un șef din mediul parizian, François Marcantoni , un prieten al lui Delon. Afacerea, cu indicii sale de scandal care implică politicieni, mafioți, spioni și personalități dubioase, rămâne una dintre cele mai notabile din a doua jumătate a secolului XX, s-a încheiat cu o respingere a cazului în favoarea lui François Marcantoni. Un parfum grețos va continua să plutească în jurul protagoniștilor acestei aventuri misterioase pentru o lungă perioadă de timp.

Un alt gangster notoriu, nașul din Marsilia Jacky Imbert , a fost asociat cu Delon și Mireille Darc la înființarea unei herghelii în Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), în 1969.

Anii complicați

În iulie 2019, actorul a suferit un accident cardiovascular (accident vascular cerebral), care i-a provocat o „ușoară” hemoragie cerebrală. În același timp, actorul avea o relație cu Hiromi Rollin, pe care a făcut-o publică doi ani mai târziu. Originară din Japonia, aceast asistentă de regizor îl întâlnise pe actor de mai multe ori pe platourile de filmare și seriale. Ea se va muta în casa actorului după accidentul acestuia. „Partenera meu japoneză, Hiromi, a fost foarte prezentă alături de mine pe tot parcursul acestei convalescențe ”, a declarat Alain Delon la Paris Match la acea vreme . O conviețuire care se va deteriora rapid, potrivit lui Anthony Delon.

Primele suspiciuni se aud în rândul celor trei copii ai actorului. Aceștia o acuză pe Hiromi Rollin „că l-a izolat pe Alain Delon de cei dragi, de prietenii săi și de familia lui, folosind manevre și amenințări” , a relatat avocatul lor. În iunie 2023, Alain Delon și-a scris în scris dorința de a o vedea pe „doamna însoțitoare” să-și părăsească locuința . Ea va fi expulzată definitiv câteva zile mai târziu. Apoi, au fost depuse două plângeri de către copiii actorului împotriva lui Hiromi Rollin, care neagă toate acuzațiile prin avocatul său: „Este o înscenare pentru a mă scoate din viața lui Delon”.

Anthony Delon a dezvăluit lui Paris Match îngrijorările sale cu privire la starea precară de sănătate a tatălui său și a anunțat că a depus o plângere pe 7 noiembrie 2023 împotriva surorii sale Anouchka, care ar fi ascuns o serie de examinări medicale supuse lui Alain Delon. El a simțit că sora lui „își punea în pericol” tatăl. Ca răspuns, Alain Delon s-a declarat „extrem de șocat de izbucnirea media orchestrată de fiul său Anthony” și intenționează să depună o plângere împotriva lui, denunțând comentariile care ar avea ca scop „să-i facă rău lui”, precum și fiicei sale, a anunțat avocatul său. El a anunțat că Anouchka va depune și o plângere împotriva fratelui ei Anthony pentru defăimare, denunț calomnios, amenințări și hărțuire.

„Pot pleca fără niciun regret”

În interviul acordat lui Le Figaro în 2008, Alain Delon a menționat moartea când a fost întrebat despre o posibilă pensionare: „Sunt două profesii în lume pentru care nu există vârsta de pensionare: politicienii și actorii. Dar în ziua în care simt că nu mai sunt capabil să dea mai mult decât așteaptă lumea de la mine, mă voi opri cu regret, pentru că această meserie este cea mai bună terapie din lume, nu o mai fac, mor, nu-mi pasă ceea ce a trebuit să fac pot pleca fără niciun regret să ies singur.”

Din ce în ce mai solitar de-a lungul vieții, actorul s-a atașat de protecția animalelor. Și mai ales câini, „cei mai buni prieteni ai omului” și însoțitori de-a lungul vieții sale.

Dragostea lui Alain Delon pentru câini nu este un secret. Într-adevăr, actorul, din ce în ce mai solitar în ultimii ani, și-a sporit acțiunile pentru protecția animalelor. Câinele său, Lobo, a ocupat în special un loc primordial în viața sa. „Este singurul meu câine și este câinele sfârșitului meu de viață. Acest lucru este crucial și foarte important pentru mine. Am avut cincizeci în viața mea îngropate lângă mine. Dar acesta va împlini 12 ani când voi avea 90 de ani. Dacă…”, a mărturisit el în special.

În ianuarie 2018, Alain Delon a spus că vrea să plece cu câinele său: „Dacă aș muri înaintea lui, l-aș ruga pe medicul veterinar să plecăm împreună (...) Prefer asta decât să știu că va muri mormântul meu cu atâta suferință.” Cu toate acestea, a revenit apoi la comentariile sale din Sunday Journal: „Va fi prea complicat, mai ales în legătură cu legea. Poate mă voi alătura mamei mele, îngropată în Bourg-la-Reine. Sau altundeva. Nu știu încă."

Întreaga sa cariera a fost sărbătorită pe 19 mai 2019, când i s-a acordat la Cannes un Palme d'Or onorific, nu fără a provoca reacţii: acuzat de către mizerabilii wokiști de misoginie, chiar de homofobie, actorul rămâne o personalitate complexă, în aşa măsură încât o petiţie a apărut pentru ca festivalul să nu-i dea premiul său.

Actorul a fost emoționat la primirea premiului: "Acum știu ce este greu. Este să plec, pentru că o să plec. Dar nu voi pleca fără să vă spun și fără să vă mulțumesc", a spus el.

Și a doua zi, el a scris într-o scrisoare deschisă: „Pe măsură ce călătoria mea se apropie de sfârșit, vreau să spun asta: am cunoscut atâtea pasiuni, atâtea iubiri, atâtea succese și eșecuri, atâtea controverse, atâtea scandaluri, atâtea treburi întunecate, atâtea amintiri, atâtea întâlniri ratate, atâtea întâlniri improvizate, atâtea suișuri și coborâșuri încât atunci când onorurile nu vor fi decât amintiri zadarnice și îndepărtate, el este doar ceva care va străluci pentru constanța ei; trebuie să-ți pui întrebări, tu, tu singur.”

Întrebări la care ştiţi răspunsul, cu siguranţă. Sunt întrebări aproape inofensive, dar ştiu şi altele... să ne gândim împreună la ele până mâine, când Soarele ne va anunţa că este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 19 august 2024

BERBEC Ceea ce nu trebuie să faci azi: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Mercur nu e favorabil. Partea plăcută a zilei: primeşti o veste bună. Ai ambiţii, e foarte bine! Astăzi încerci să ajuţi pe cineva apropiat. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă. Proiectele începute mai ales dimineaţa, dar şi după ora amiezii, au toate şansele să fie benefice. Puterea verii îţi aduce noroc în afaceri şi în dragoste.

TAUR Ai chef de discuţii. Ba mai mult, vrei să spui ceea ce ştii celor dragi. Dar nu-i bate prea tare la cap! Vrei să te faci util şi să fii de ajutor, deci nu exagera, fii înţelept, nu cicălitor! Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul "am mai auzit asta"! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Pastreaza-ti speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

GEMENI Limitează-te la activitatea de luni. Nu trebuie să întreprinzi nimic important financiar. Investiţiile şi achiziţiile constituie nişte nebunii riscante în această zi frumoasă de august. Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară. Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un caleidoscop de trăiri, sentimente şi aventuri din cele mai interesante. Amintirile nu-ti dau pace si nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Odihneste-te astăzi, ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine. Te aşteaptă o perioada grea şi obositoare.

RAC Cheltuieşti prea mult şi până la urmă pe mici lucruri inutile. Spre seară, o veste bună, de departe. Probabil un raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară... Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strica! Perioada asta de timp poţi să faci doi paşi înainte şi unul înapoi, după bunul obicei al zodiei tale. Adică, nu te hotărăşti, cu sau fără pragmatism...

LEU Astăzi evită şefii, directorii, patronii, ofiţerii etc - cei, ierarhic, mai mari ca tine. Treci printr-un moment de sinceritate acută şi s-ar putea să le spui ce gândeşti. Ar fi o mare greşeală! Evită deciziile care duc la schimbări majore şi mai ales nu te repezi sa tragi concluzii. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective. Ca să nu rămâi în contemplare ca să-ţi aminteşti ce bine era în junglă pe vremea lui Tarzan, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Cine poate, adică are portofelul plin, poate da o petrecere la un local, la o terasă, aşa de luni şi poate că este ziua ta! Este de prost gust să-ţi inviţi anturajul la un fast food, care pe lângă că te otrăveşte, mai este şi o fabrică de mâncare, o cantină populară, până la urmă.

FECIOARĂ O zi de luni obositoare, dar până la urmă foarte plăcută. Seară deosebită. Dacă încă eşti în vacanţă, un plus de distracţie. În general, lucrurile devin mai dinamice, evenimentele mai dese. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de sănătate şi copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, spital sau tabără de vară, şi în dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri – este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”

BALANŢĂ Realizezi că ţi se recunoaşte adevărata ta valoare şi eşti apreciat. E un motiv în plus să te echilibrezi, să-ţi recapeţi încrederea în forţele tale şi să fii gata de performanţe deosebite! Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procedând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că nu ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioas de caldă şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea...

SCORPION Ai impresia ca rezultatul nu merită efortul. Aşa că stai liniştit, ai o zi de luni senină şi frumoasă, cum nu ai mai avut de mult timp. Dar, astăzi, este momentul unui mic bilanţ personal! Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele pentru tine. Nu te mai indigna când afli amanunte picante despre unele relaţii sociale, despre „vedete”, sau despre unii prieteni care sunt serviabili atita timp cit pot profita de bunavointa ta. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog!

SĂGETĂTOR Nu este uşor să faci alegeri, să iei decizii care să fie şi înţelepte şi profitabile şi să nu supere pe nimeni! Stabileşte priorităţile. Îi răsfeţi pe cei dragi, care abia aşteaptă asta! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele par că iţi surâd din nou. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate.

CAPRICORN Ceea ce pare a te preocupa astăzi în cel mai înalt grad este părărea celor din jur despre tine, în special a partenerului(ei) şi a familiei. Imaginea ta este cum trebuie, nu-ţi face griji! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

VĂRSĂTOR Conjunctura e bună. Mai ales în relaţiile profesionale, de afaceri, de serviciu. Dacă eşti în vacanţă pierzi ocazia să faci câţiva arginţi în plus. Dar, poţi obţine ceva mai valoros! Totuşi, ziua pare delicată. Adică, pe muche de cuţit. Se pot întâmpla, statistic vorbind, evenimente neprevăzute. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Seara relaxantă.

PEŞTI Răbdarea ta s-a evaporat, probabil din cauza nesimţirii partenerului, dacă vrei un scandal, e foarte uşor! Dar mai bine gândeşte-te la ceva elaborat, "plăţile" de genul ăsta se fac la rece! Configuraţia astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, să prevalezi, cu sau fără scandal, dar nu trebuie să întreci măsura, folosindu-te de influenţele favorabile. Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Nu trebuie, însă, să exagerezi cu destăinurile sau istorisirile mai ales către parteneri sau femei. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic!