Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 aprilie 2025. Joia Mare







17 aprilie

Pe 17 aprilie s-au născut: Timur Lenk, J.P. Morgan, Nichita Sergheevici Hruşciov, Jan Hammer, George Adamsky, Ion Voinea, Angela Ciochină.

În calendarul creştin ortodox fix sunt Sfinţii Simeon din Persia şi Acachie din Melintea.

În calendarul creştin-ortodox mobil este Joia Mare; Joia Patimilor, Joia Neagră; Joia Verde; Moșii de Joimari.

Aflându-ne în Săptămâna Patimilor, este firesc să întâlnim numeroase practici de pomenire a morților (aprinderea focurilor rituale, ofrandele alimentare și materiale aduse – colacul, oala, lumânarea), la care se adaugă cele specifice marii sărbători (vopsitul ouălor, care, de altfel, are de asemenea numeroase semnificații funerare). Pe lângă sacralizarea nefastă a sărbătorii din Joia Mare (interdicția muncii, a somnului), pot fi observate numeroase practici de propițiere sau oraculare, care denotă unele caracteristici pozitive ale momentului: purificarea prin apă, postul ritual (la care se adaugă numeroase acte magice, care înregistrează încheierea acum a unui ciclu început la 9 martie).

Tradiții: În această zi morții vin pe la vechile lor locuințe, unde stau până la Moși sau Sărbătoarea Moșilor (sâmbătă înainte de Rusalii sau Duminica Mare), când se fac împărțeli de plecarea sufletelor, când morții pleacă cu colacul și cu oala pe care le-au căpătat. În acest răstimp morții se așează pe streașina casei, unde stau până la întoarcere. Dacă de Joi Mari e frig, în dimineața și în seara acestei zile în curte se fac focuri pentru morți, pentru a avea la ce se încălzi și pentru a avea lumină (se pot da de pomană apă sau colaci; uneori se aprind lumini pentru fiecare mort al familiei; Marian, 1994, II, pp. 94, 95).

✦ În Joia Mare de aceea se face foc, pentru că Domnul Christos, când fugea de jidani și de necuratul, de la foc la foc fugea, și numai așa a scăpat de Iuda (necuratul), și jidanii nu se puteau apropia de foc, da colacul sta în cui și a început a se spune: „Pe mine m-au arat și m-au samanat etc. (ca și în poveștile cunoscute) și m-au făcut colac“, atunci și cocoșul a cântat și Domnul Christos a scăpat. De aceea zice că e tare bine să spui povești încheiate, lungi, sara, că e ca și cum ai spune o rugăciune. Dumnezeu cu povestea aceea înconjură casa de trei ori și nu se poate apropia nici o necurățenie (Niculiță-Voronca, II, p. 422).

✦ Deschiderea raiului și a iadului până la Rusitori (șapte ori nouă zile după Rusalii; Mangiuca, 1882, p. 14).

✦ Ouăle împistrite, roșite și fierte în această zi, nu se strică în decursul anului, chiar niciodată. Dacă se îngroapă ouă roșii la hotarele unei moșii nu va bate piatra (Marian, 1994, II, p. 100).

✦ Joi, în Săptămâna Patimilor, să nu se spele rufe, căci la morți, în loc să li se ducă pomana ce li se dă, se duc lături din spălături (Gorovei, 1995, p. 116).

✦ Sub nunta sau măritarea urzicilor se înțelege înflorirea lor; din acest moment ele nu mai pot fi mâncate (Marian, 1994, II, p. 101).

✦ Cine-i Joimărița? Întrebați pe nevestele tinere și tăndăloase și pe fetele mari și leneșe. Ele vă vor spune că Joimărița e soră bună cu Muma-Pădurii și mare dușmancă a lor. Joimărița nu face nici un rău în lume, dar e lăsată de la Dumnezeu ca într-un an o dată, și anume în Joia Mare, să facă o revizuire strașnică printre nevestele tinere și mai ales printre fetele mari, și să le întrebe ce au făcut ele peste iarnă? Tors-au fuiorul tot, țesut-au pânza, și cu câlții și feștila ce-au făcut?

Ținând seama de înalta și sfânta ei trimitere în lume în Joia cea Mare, pleacă dis-dimineață prin sate și prin orașe, gârbovită și afumată pe față, dar pripită ca o babă iute de picior, cu un hârb plin de jar în mână, acolo unde va afla neveste și fete leneșe, cari n-au tors fuiorul și n-au țesut încă pânza, să le arză unghiile și degetele.

Mișelul, când e întrebat, ascunde cât poate faptele și pacatele lui; tot așa și nevestele leneșe și fetele mari și trândave. Ele, când știu că are să le cerceteze Joimărița, dacă pânza nu-i țesută, pun la fereastră un crâmpei de pânză din anul trecut, iar câlților și feștilei le dau foc, ca să nu aibă de ce să se lege Joimărița când le va cerceta casa și munca lor. Cele harnice nu se tem. Dar șișca de Joimăriță miroase bine și tot știe ce-au făcut ele. Pare că pleacă popa cu Iordanul la Bobotează și, unde sosește, începe cântând de prin curte: „În Iordan botezându-te, Doamne“.

Tot așa începe și ea, încă de la poartă: Pute-a câlți, Pute-a feștilă, Pute-a lene de copilă, Pute-a pânză nețesută Și-a nevastă nebătută. Și apoi, intrând, în loc de binecuvântare, le pune pe toate cele leneșe din casă cu unghiile și deștele în hârbul cu jar și li le prăjește bine, întrebând de ce au ele unghii și degete și nu fac nimica bun cu ele? Oh, ce jale, ce chin și zor E azi la poarta dumnealor! (I. Dariu, „Șezătoarea“, vol. XIV, p. 130).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: În ziua de Joimari, dănacii și fetele se duc dis-de-dimineață la baltă, înainte de a răsări soarele, aruncă apa dintr-o parte în alta și pleacă cu gândul că vor fi sănătoși tot anul (Gorovei, 1995, p. 10).

✦ Joia Mare se ține ca să se facă în timpul verii in și cânepă din belșug (Speranția, III, f. 74).

✦ Se perie cânepa, se începe a se toarce, ca să fie spor la călepe peste an (Niculiță-Voronca, II, p. 221).

✦ Dacă în Joia Mare se pune o cloșcă, ea va scoate numai cocoși (Marian, 1994, II, p. 93).

✦ Se dă de pomană uliului, să nu mănânce puii vara (Speranția, VII, f. 186 v).

✦ În Joia Mare, seara, care fată dorește să joace în cursul anului la tot jocul, se dezbracă de tot și merge în grădina vecinului, să fure mătrăgună de acolo. Dacă izbutește să fure, se îmbracă, se duce cu mătrăguna la ușa bisericii și ascunde buruiana la pragul bisericii, așa, ca să treacă popa peste ea. Crede că, așa făcând, de câte ori va veni vreun fecior din satul vecin, ca lăturean, la joc, pe ea o va juca mai întâi (Viciu-4, p. 51). Apărător de rele și durere: Cine doarme în această zi va fi puturos, leneș un an întreg (Marian, 1994, II, p. 93).

✦ Dacă muncește cineva, îi rămân bucatele pe câmp nerăsărite (Speranția, I, f. 6).

✦ Se ține spre a fi ferit de piatră sau de secetă (Candrea, 1928, p. 130).

✦ Din Joi Mari și până la Ispas nu se toarce, coase, fierbe cămeși etc. joile, că bate piatră ori se-ntorn ploile și se face secetă („ªezătoarea“, an III, 1894, p. 48).

✦ La Joi-Mari nu se lucrează, că e rău: vine Joimărica și dă cu ochii pe foc pe cine l-o prinde lucrând (Candrea, 1999, p. 233).

✦ Pentru a scăpa de Joimăriță se închid ușile și se ung cu usturoi, se aprind paie și cârpe prin casă, gunoi și petice prin ogrăzi. Dacă totuși vine și începe să te bată, e bine să strigi că în cutare loc ard casele Joimăriții. După unele credințe, de ea nu scapă nimeni. Vine la fereastră și strigă: A șaptea săptămână a Postului Mare 615 Câlții, câlții, Tors-ai câlții? Câlții dacă n-ai torcat, Mâinile ți le-am tocat (Bot, p. 303). Joia Mare se ține pentru primejdii și pomenirea morților. Cine nu o serbează visează rău și îi ies în cale strigoi (Speranția, VI, f. 158 v).

✦ Se dă foc la gunoaie, ca să nu rămâie șerpii în curte (Speranția, VII, f. 278 v). Oracular: Se fac cununi pentru fiecare persoană din familie și se aruncă pe acoperiș; cel a cui cunună se va ofili sau va cădea prima va muri în decursul anului (Marian, 1994, II, p. 93). ✦ Cine postește din ziua de Joia Mare până în ziua de Paști și nu mănâncă nimică, acela știe cu trei zile înainte când va muri (Niculiță-Voronca, II, p. 221). Despre muncile câmpului: Toți plantează pomi în această zi, crezând că se pun mai cu înlesnire decât cei plantați în alte zile (Speranția, II, f. 48 v). Magie: Încheierea farmecelor începute la Sânți (9 martie; Mangiuca, 1882, p. 14).

✦ Nu e permis să se descânte (Candrea, 1999, p. 334). ✦ Buba rea se vindecă cu prune păstrate din ziua de Joia Mare (Gorovei, 1995, p. 30).

✦ Joi seara, în Săptămâna Patimilor, când se citesc cele douăsprezece evanghelii, e bine ca cei cari se duc la biserică să facă câte un nod în baieră, după cetirea fiecărei evanghelii, și cu acea baieră cu douăsprezece noduri de se va încinge cine are friguri îi va trece (Gorovei, 1995, p. 92).

✦ În Joia Paștelui se ia un bulgăre de tămâie nefărâmat, se aprinde pe rând, cât se citesc cele douăsprezece evanghelii, și restul e bun de aprins în casă, pe când tună ori trăsnește, și de afumat copiii speriați (Gorovei, 1995, p. 230). Obiceiuri: La Joia Mare, de noapte încă, dis-de-dimineață, împart neamurile între sine și între săraci fiertură, precum pâne, curechi, mazăre, fasole, baraboi, pe cari le pun în ulcele noi, frumoase, împodobite cu floricele numite brebeni (Pop Reteganul-2, f. 42).

✦ Se face un colac lung, numit uitata, care se dă pentru morții uitați (Speranția, V, f. 156).

✦ Femeile împart orez fiert cu prune; păstrează din prunele împărțite, care zic că sunt bune de abubă (un fel de umflături pe la gingii; Speranția, VI, f. 10).

✦ Se duc femeile la tămâiat și aruncă două căldări de apă pe mormânt; după aceea merg la gârlă și aruncă nouă căldări cu apă pe iarbă verde. Apoi mai duc apă de pomană pe la femeile neputincioase. Această lucrare se face timp de nouă joi după Paști (Speranția, VI, f. 40).

✦ Se umple borș. Borșul umplut în această zi nu se strică tot anul (Marian, 1994, II, p. 92).

✦ O variantă a Joimăriții o constituie cetele de colindători care vin în seara sau în noaptea de Joi Mari, mai rar miercuri seara, uneori mânjiți pe față cu negreală, îmbrăcați în haine urâte, zdrențăroase, cu măști, unul fiind legat la cap cu brâu roșu femeiesc. Au clopote în mâini, la gât sau la picioare. Tot în mâini au „fiare“, de coș sau de cai, în cap au o căldare, mai aduc cu ei o oală cu foc și câlți și fac zgomot. Colindă cu Joimărița la casele cu copii și cu fete, aprind cârpe prin curți, bat fiarele și strigă să le dea bani.

Scopul lor e să îndemne fetele la lucrul casei, să vadă ce-au tors sau lucrat, care fată n-a tors A șaptea săptămână a Postului Mare 616 câlții, dar în același timp și să capete ouă. Întreabă dacă au tors, cer să vadă lucrul și cer de asemenea ouăle, uneori pentru Joimărița: „Câții-câții, tors-ai câlții?/ Două ouă-ncondeiete/ Joimărichii pe părete“. Ei amenință că, dacă nu le dau ouă, le aprind caierele, ard cânepa netoarsă, pârlesc fata sau femeia cu câlții rămași netorși, le aprind câlții în cap (Bot, p. 304) – arată doamna Antoaneta Olteanu în Calendarele Poporului Român.

În Joia Mare se vopsesc ouăle care pot să fie numai, repet, numai roșii.

Este ziua de naştere a compozitorului american de origină cehă Jan Hammer. Un eveniment foarte important pentru mine, pentru că el este cel care a creat tema lui Crockett din filmul “Miami Vice”. Este acea muzică care rezonează cu sufletul meu! Aş putea să o ascult la infinit.

Cum “Why aske you?”, da, cu “e” la sfârşit pentru că este o creaţie preclasică a lui John Bull, marele spadasin, astrolog şi compozitor şi organist versat, ei bine, acea muzică mă energizeză, mă vindecă, îmi dă certitudinea valorilor universale adevărate.

Căutaţi muzica care rezonează cu sufletul dumneavoastră! Sunt module de energie sufletească, care rezoneză cu armonicele sufletului. Marele Gheorghe Zamfir are dreptate. Este greu să înţelegi un geniu de talia lui, dar “totul este muzică!”. Tot, la fel, cum Kepler a căutat divina muzică a sferelor cereşti, octavele astrale. A descoperit teoria atracţiei universale!

Dar dragi lupi, padawani şi hobbiţi este momentul pentru o nouă povestire, o nouă pildă, o nouă amintire. Pe 17 aprile 1987 era vineri, zi liberă în Iran. Pentru că ceea ce vă povestesc s-a întâmplat la Teheran.

Cu ceva timp, parcă două săptămâni mai înainte, văzusem un cutremur în Dasht-e-Kavir, în deşertul de sare. Energia fantastică m-a impresionat profund. Nimic nu se compară cu spectacolul unui cutremur în deşert!

Cutremurul este un fenomen natural. Nu este nici bun, nici rău, este doar impresionant! Vinovaţi de victimele umane sunt oamenii care au construit prost sau modificat casele care s-au prăbuşit, aşa cum vinovaţi nu sunt câinii fără stăpân, ci oamenii care i-au părăsit!

În acea vineri eram extrem de încordat şi tensionat. Gândurile nu îmi dădeau pace, aveam mari probleme, funcţionam la 300%. Simţeam că o să explodez! Mă simţeam bolnav, fiecare muşchi, fiecare osişor, fiecare nerv era o mare durere.

Aşa că am ales să mă duc la Saadabad, parcul imens din nordul Teheranului unde sunt castelele, impropriu spus, dar alt termen nu găsesc, fostele proprietăţi ale Shah-in-shah-ului, pe atunci, în 1987, muzeu popular. Cred că este şi astăzi. Voiam să mă relaxez, ceva, cineva mă îndemna să mă duc acolo. Fusesem şi altădată la muzeul imens, de fapt sunt câteva zeci de muzee acolo, însoţind ceva miniştri, dar o făcusem protocolar şi pe grabă.

Am luat taxiul colectiv de la Kharim-Khan-e-Zand, unde locuiam, am plătit doi tumani şi am ajuns la porţile Saadabad-ului.

Nu puteţi să vă închipuiţi ceva mai frumos, decât o grădină persană bine îngrijită. Edenul este pe acolo, pe lângă Tabriz!

Apoi castelele, casele acele mari, dintre care unul, cel al mamei Shah-ului, construit din pietre rare. Apoi incomparabila sală de muzică, cel mai mare covor persan din lume, are vreo trei sute de metri pătraţi şi câteva tone, muzeul armelor…

Stăteam pe o bancă, în parc, respiram aerul plin de ozon, nordul Teheranului este la o altitudine de 1700 de metri, iar din difuzoare ascunse se auzea suita “Drumul Mătăsii” a lui Kitaro. Sufletul şi mintea îmi erau pline de frumuseţe şi de recunoştiinţă faţă de Dumnezeu. Trupul se relaxa. Durerile? Amintiri…

Când, deodată, ceva s-a răsucit în interiorul meu. Parcă am auzit un sunet profund, puternic prin forţă, o scurtă ameţeală însoţită de o fracţiune de secundă de întunecarea vederii, dar apoi culorile au devenit mai vii, sunetele mai clare, perspectiva mai apropiată. Tot ceea ce cunoşteam se aranjase altfel în mintea mea. Ştiam. Ştiam că ştiu!

Şi încă un “efect secundar” – de atunci şi până astăzi nu am avut nevoie de ochelari!

Maestrul meu, ultimul Bătrân din Munte, şeful sectei ismaelite a dervişilor buida şi unul dintre conducătorii ritualurilor zourkhane, doctor în medicină şi filozofie, neurochirurg, mă asculta cu plăcere, zâmbind. “Welcome to the Club!” a fost răspunsul lui. Vezi, pessar, băiete, în viaţă avem etape, trecem dintr-o etapă în alta. Sau ca să fiu pe înţelesul multora, este ca într-un joc pe computer: “next level!”. Uneori, rareori, acest lucru este conştient şi declanşat de o sursă exterioară de energie, când condiţiile sunt întrunite. În cazul tău, pessar, băiete, (adică în al meu), a fost energia cutremurului din deşert!

Mă gândesc că anul acesta sunt multe erupţii solare puternice şi multe cutremure. Energie pentru toată lumea! Pregătiţi-vă pentru “next level!” Cine poate…

Dar, vă propun o experienţă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Urmăriţi tema lui Sonny Crockett, compusă de marele Jan Hammer, tema din “Miami Vice”, vă ofer clipul. https://www.youtube.com/watch?v=_UmOY6ek_Y4

Vă spune ceva?

“Miami Vice” - un serial “viral” în anii 80’ în State. Se făcea pustiu pe străzi când era la tv. De atunci a rămas vorba “ce, eşti Sonny!” sau “eşti sonat?” pentru un act de curaj nebunesc. Sonny Crockett a fost primul, prototipul poliţistului care facea dreptate cu orice preţ, un nebun frumos şi furios care ne-ar trebui astăzi, acum, aici, al dracului de mult, Doamne iartă-mă!

Avem noi nevoie de multe și în primul rând de o clasă politică zdravănă la cap, iubitoare și apărătoare a României, dar poate se va milui de noi Domnul, pentru că mereu avem speranța, cum mâine este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 aprilie 2024

BERBEC Astăzi, sentimentele şi dorinţele tale par că sunt respectate cu bunăvoinţă de către cei din jurul tău. Dimineaţa este densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Tu poţi întâlni o opoziţie astăzi, dar nu te înfuria, astăzi este ziua „opoziţiilor”. Prudenţa, vigilenţa şi un dram de viclenie te pot scuti de necazuri în perioada menţionată. Poziţia Lunii şi a lui Mercur ne îndreptăţesc să spunem că este bine, ca în perioada menţionată, să asculţi cu atenţie şi să provoci partenerii la discuţii. Poţi auzi multe lucruri relevante şi folositoare!

TAUR Eşti aproape de o realizare, finalizare, depăşeşti un obstacol. Poţi părăsi căile convenţionale pentru o rezolvare originală şi cu atât mai profitabilă! Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Dacă te duci la birou, (totuşi se mai şi lucreză), sau unde îţi desfăşori activitatea, concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează problemele importante care trenează de ceva timp. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie mai pe seară. Poate te duci la un spectacol, la film, sau de ce nu, la teatru!

GEMENI Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Astăzi poţi ataca cu succes problemele materiale, urgente, cotidiene. Este un prilej bun pentru rezervările, programările, pentru mica vacanţă de Sfintele Paști. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Trebuie să te concentrezi şi să nu pierzi timpul în activităţi inutile. Dacă nu eşti atent, lucrurile încep să-ţi scape de sub control. Verifică şi controlează. Pentru Gemenii care au hotărât să se respecte, adică să stea acasă, le sugerăm un program de tip SMS, adică somn-mâncare-somn.

RAC La sfârşitul săptămânii de lucru, ambianţa este plăcută şi relativ liniştită. Astăzi eşti un pic prea vocal şi prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Dar, te poţi scuza elegant! Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Fereşte-te de ceartă, între orele 10-14. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg, dar nu este în puterea mea!” descureajează o femeie pusă pe revanşă. Sigur, dacă nu este vorba de dus gunoiul sau de plimbat căţelul. Asta poţi să faci chiar şi tu!

LEU Respectă un program echilibrat activitate-odihnă. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor! În rest, sunt convenţii şi închipuiri. Nu te obosi inutil şi păgubos! Cooperează mai strâns cu partenerii sau colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare şi zâmbitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie. Nu sta cu spatele la apă, mai ales dacă eşti pe marginea unei piscine! Având în vedere că marea majoritate a Leilor nu au piscină, „apa” se asimilează cu cada de la baie sau un simplu robinet. Apă să fie!

FECIOARĂ Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi nu începe nimic nou, mai ales în domeniul sentimental. După orele de serviciu, care trec repede, trebuie să faci puţin sport sau cumpărături de vineri. Dacă ai ceva de spus, astăzi este ziua, pentru că te bucuri de darul elocinţei. Planurile şi proiectele începute astăzi sunt faste şi pot să aibă o dezvoltare interesantă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa că se rezolvă, sau se uită. Seară deosebită în compania celor dragi!

BALANŢĂ Astăzi poţi să faci faţă, cu succes, unor oameni cu idei mai fixe decât tine, dar care, din punctul tău de vedere, sunt fundamental greşite! Totuşi, nu exagera, pe timpuri era motiv de duel! Evită, pe cât posibil schimbările de program, locurile şi oamenii necunoscuţi. Nu intra în relaţii de afaceri cu persoane nerecomandate. Nu începe ceva nou astăzi, nici măcar un pachet nou de ţigări. Fereşte-te de omul spân, cu ochelari! Ei, glumeam şi eu şi curăţam puşca, asta nu este astrologie, ci psihologia maselor! Ţine-ţi secretele doar pentru tine. Răbdarea ta poate fi pusă astăzi la încercare. Tăcerea este de aur, dar o vorbă potrivită, la momentul potrivit, este de platină!

SCORPION Amabilitatea ta, floare rară de cactus, face mare plăcere celor din jurul tău, probabil din cauza surprizei! Dar nu te poţi abţine să nu ironizezi şi să înţepi, aşa, din joacă amabilă! Aspecte nu prea favorabile ale lui Mercur și Jupiter te atenţionează să fii foarte precaut în noile proiecte pe care le începi astăzi, sau chiar la activitatea curentă. Fiecare Paradis are şarpele lui, am mai spus asta ! Mai evaluează o dată, mai verifică şi poate găseşti scorpionul (alt Scorpion) ascuns sub o piatră, sau cobra care te privea dintr-un tufiş. Se ştie că ai fanteziile şi fricile tale, cui nu-i este frică?!

SĂGETĂTOR Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite astăzi, în Joia Mare. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să măreşti durata şi calitatea somnului tău. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tandre şi semnele tale de consideraţie. Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti. Cele două tendinţe sunt în echilibru dinamic şi de aceea probabil că vei trece succesiv prin stări similare cu cele descrise.

CAPRICORN Astăzi te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Astăzi este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Responsabilităţile pot fi şi de genul, mai drăgălaş, să scoţi căţeluşa afară la ora 11 noaptea! O dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales în a doua parte a zilei. Sau poate te duci la cursurile de dans? Pe total o zi bună, din punct de vedere personal.

VĂRSĂTOR Se schimbă timpul, se schimbă şi părerile tale. E Izvorul Tămăduirii, roagă-te pentru beteşuguri. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu şi ocupă-te de problemele tale şi ale familiei. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta acest lucru. Aşa că grăbeşte-te să rezolvi problema stimabilului! Dragostea este bine aspectată. Atenţie la neatenţie, mai ales după ora 21, când este foarte bine să nu mai fii pe drum, ci acasă, sau într-o casă, poate să fie şi o cârciumă!

PEŞTI Zi favorabilă în rezolvarea unor probleme profesionale urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor situaţii complexe nu intră în competenţele tale. Depistează astăzi situaţiile neclare. Codul Bushido al samurailor spune că, adesea, în timpul unor bătălii, trebuie să dai importanţă detaliilor şi să tratezi în glumă lucrurile importante. Deoarece, urmează înţeleptul, lucrurile mărunte, detaliile de astăzi sunt sămânţa viitorelor probleme importante de mâine. Nu prea mai ai ce face cu problemele tale nerezolvate, iar rezolvarea lor te costă mulţi bani. Aşa că depistează astăzi situaţiile incipiente care se pot dezvolta în necazuri. Amenzile de circulaţie nu se pun!