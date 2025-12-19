Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20, 21 decembrie 2025. Sunt puține șanse să fii mâncat de Pisica Yule, dar nu sunt egale cu zero… 

Pe 20 decembrie s-au născut Robert Van der Graaf, Uri Geller, Kiefer Sutherland, Gigliola Cinquetti, Marian Râlea, George Apostu, Venjamin Costache. Pe 21 decembrie s-au născut I.V. Stalin, Thomas Beckett, Jane Fonda, Chris Evert, Kurt Waldheim, Hermann J. Muller, Adela Mărculescu, Dan Zamfirescu, Constantin Mille, Gheorghe Tătărăscu, Stela Popescu.

În calendar, pe 20 decembrie Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul. Înainteaprăznuirea Naşterii Domnului. Pe 21 decembrie sunt Sfinții Mc. Teodosie și Iuliana din Nicomidia.

Cu circa două zile înaintea solstiţiului de iarnă, Ignatul reprezintă urma unei vechi şi importante sărbători, probabil a anticei religii paneuropene.

Considerat astăzi numai sub aspectul gastronomic al "sacrificării" (conforma regulilor europene, sau...nu) porcilor, Ignatul era „ziua în care trebuie să vezi neapărat sânge”. (Olteanu)

Originar, o zi a jertfelor către Soare, ca acesta să se întoarcă, să crească pe bolta cerească şi să aducă din nou căldura şi bunăstarea. Oamenii din cele mai vechi timpuri au avut surprinzătoare cunoştiinţe despre mersul corpurilor cereşti, pentru că această cunoştere le garanta supravieţuirea, stabilirea calendarului, datele de vânătoare, de semănat, cunoaşterea datelor inundaţiilor şi a ploilor.

În Sumer, unde a început istoria, se credea că Soarele, Luna şi planetele sunt chiar zeii cei puternici, sau o reprezentare elaborată a lor, Ochii Zeilor, care nu clipeau niciodată. Aşa că şi calculul şi interpretarea „semnelor de pe cer” era esenţială, pentru că descifra voinţa şi porunca zeilor. Era, evident, vorba despre Astrologie, prima religie şi cea mai înaintată ştiinţă, pe atunci.

La începutul istoriei jertfele erau umane. Era o mare cinste să fii jertfit! De exemplu, dacii selectau pe cei mai buni, mai curajoşi, mai curaţi şi mai frumoşi dintre ei pentru a fi „aruncaţi în suliţe” ca soli către Zamolxe. Creşterea Soarelui pe bolta cerească era un semn că jertfa a fost acceptată şi legământul dintre oameni şi zei va mai dura un an de zile.

Treptat jertfa umană a fost înlocuită cu diferite animale. Porci şi cocoşi. Sau găini. De culoare neagră. Pentru că întunericul trebuie jertfit ca să crescă ziua. La Delphi, la oracol, jertfele umane au fost înlocuite cu statui spre slava şi încântarea muzeelor de astăzi.

La noi a rămas "sacrificarea" porcului de orice culoare, religie sau orientare sexuală ar fi! Creştinismul nu a reuşit să acopere decât cu pojghiţa denumirii acestă sărbătoare veche „păgână”, adică ţărănească.

Sunt nenumărate şi ciudate rău obiceiurile de Ignat! Interdicţiile sunt năpraznice. Pentru orice greşeală – moartea! Este ca şi cum ai trece pe roşu şi dacă te prind, îţi taie capul! La început probabil că aşa era. Apoi a fost un simulacru, că altfel se făcea pustiu prin sate. Noroc că obiceiurile s-au pierdut în mare parte, le-au uitat ţăranii, că prea erau afară din cale!

În altă ordine de idei, sau, în aceeași, dacă ați crezut că intriga cam sumbră și plină de fantome din A Christmas Carol a fost puțin cam macabră pentru sărbători, poate doriți să evitați vizitarea Islandei, oricând, în decembrie. Pentru că avarul Ebenezer Scrooge al lui Charles Dickens arată de-a dreptul prietenos în comparație cu cea mai răutăcioasă poveste de Crăciun din Islanda: Jólakötturinn, sau Pisica de Yule care mănâncă copiii. Jólakötturinn este o pisică neagră de mărimea unui autobuz care cutreieră peisajul islandez în Ajunul Crăciunului, atacând și mâncând copiii care nu reușesc să poarte măcar o piesă nouă de îmbrăcăminte.

Pisica de Yule este o un mic șantaj pentru copii: fii cuminte și vei primi un pulover nou, sau o pereche de șosete de Crăciun. Dar dacă te porți prost, vești proaste: nu numai că nu vei primi un pulover nou, dar vei fi mâncat de Jólakötturinn — într-un mod îngrozitor, nu mai puțin!

Pentru călătorii care nu sunt familiarizați cu poveștile și legendele mitice ale Islandei, ideea unei pisici de patru metri înălțime și însetată de sânge poate să nu pară să aibă cea mai firească legătură cu voia bună de Crăciun. Dar într-o țară în care o treime dintre rezidenți raportează o credință în trolli și există o întreagă școală dedicată studierii spiridușilor, Jólakötturinn începe să aibă sens.

„În saga noastră, există toate tipurile de monștri, iar unii dintre ei sunt legați de pisici”, spune Stefán Smári Ásmundarson, un expert islandez în istorie și ghid profesionist la Peșterile istorice din Hella .

În Islanda, poate niciun monstru nu este mai faimos decât Grýla, menționat pentru prima dată în saga istorică de la începutul secolului al XIII-lea, ”Edda”, în proză . Se spune că Grýla fierbe copiii neascultători și comandă spiritele rele. Descrierea ei variază, dar este neatrăgătoare, de la trei capete la 15 cozi, până la urechi mari, cu coarne de capră.

„Poemul lui Grýla” din secolul al XVIII-lea i-a prezentat pe fiii ei Yule Lad , predispuși la infracțiuni precum furt, vandalism, furt de oi și chiar crimă. La ceva timp după ce Grýla și-a avut fiii (sau potențial înainte), uriașa a primit un animal de companie, deși nu unul foarte plăcut: Pisica de Yule.

Până în 1932, toate semnele distinctive ale poveștii lui Jólakötturinn au fost stabilite într-o carte de poezii pentru copii, de Crăciun, numită Jólin koma , scrisă de Jóhannes úr Kötlum și tradusă în engleză de Hallberg Hallmundsson. Poemul „ Jólakötturinn ” al cărții descrie pisica de Crăciun cu versuri (adaptat ulterior într un cântec din 1987 de Björk ) care se traduce în mod liber prin: „dacă i-ar auzi mieunatul afară/ toată lumea era imediat nefericită/ Toți știau că vânează oameni/ și nu vreau șoareci.” Poezia menționează, de asemenea, slăbiciunea pisicii de Yule pentru hainele noi: „Copiii mici stăteau îmbujorați și mândri, toți îmbrăcați în hainele lor noi/ pentru că toți cei care aveau ceva nou de îmbrăcat au rămas departe de gheara pisicii”.

Smári spune că este complet logic ca o pisică uriașă să se alăture echipajului de coșmar al lui Grýla. El indică o creatură similară din legendele celtice mai vechi, numită Cat-Síth. Siturile istorice care precedă vikingii ( inclusiv Peșterile Hella , unde lucrează Smári) i-au determinat pe cercetători să considere că celții ar fi putut fi în Islanda înainte de vikingi, aducând posibil cu ei povești despre Cat-Síth, despre care se spune că prinde sufletele umane în capcană.

Se spune că, Cat-Sìth este o vrăjitoare sub formă de animal, iar în Islanda, puțini erau mai vrăjitoare decât Grýla. Uriașa a împărțit deja spațiu în saga cu alți monștri legați de pisici, cum ar fi Skoffin și Skuggabaldur , creaturi născute din unirea unei pisici și a unei vulpi arctice și despre care se spune că ucid oamenii în doar câteva secunde.

„Se credea că vrăjitoarele se pot transforma în pisici și, de obicei, în pisici negre”, spune Smári. Îmbrăcate ca pisici negre, vrăjitoarele „ar putea să se deplaseze noaptea” ascunzându-se în umbră, spune el, la fel ca Pisica Yule, cea vicleană, cu blană neagră.

Creștinismul nu a fost blând cu pisicile, nu se știe de ce. Felinele au fost omise din Biblie, iar până în Evul Mediu, pisicile au devenit indisolubil legate de păgânism, vrăjitorie și diavol.

Pentru Helga Vollertsen, curator de etnologie la Muzeul Național al Islandei, faptul că europenii vechi sărbătoresc solstițiul de iarnă de la sfârșitul lunii decembrie este probabil o parte din motivul pentru care pisicile (cu asocierea lor cu anticii druizi) au fost legate de Crăciun, în Islanda. „Multe ritualuri păgâne au fost calchiate, ca să spunem așa, în creștinism și au rămas parte a societății și a folclorului”, spune ea. „Data Crăciunului a fost plasată în jurul festivalului celtic al solstițiului de iarnă, așa că Crăciunul a preluat multe dintre vechile tradiții legate de solstițiul de iarnă.”

În măsura în care pisica Yule a devenit animalul răufăcător al lui Grýla, înregistrările sunt puțin mai ciudate. „Deodată, [Grýla și pisica Yule] par să fi făcut echipă împreună”, spune Smári.

Chiar și ”úr Kötlum” din ”Jólin koma” din 1932 pare să fi încercat să acopere faptul că originile lui Jólakötturinn sunt necunoscute, deschizându-și poemul cu: „Cu toții cunoașteți pisica de Yule/ și pisica aceea era într-adevăr uriașă/ Oamenii nu știau de unde a venit. / sau unde s-a dus.”

Dar asta lasă o întrebare: cum se face că o pisică de mărimea unui autobuz, cu o sete de sânge uman și mustăți asemănătoare cuțitelor, ar putea fi determinata să toarcă prin simpla vedere a șosetelor noi, sau a unui pulover nou? Această parte a legendei este pur pragmatică: a fost o încercare de creștere a consumului. Consumism, ce vreți…

„În timpul lunilor lungi și întunecate de iarnă, principala activitate în ferme ar fi fost lucrul cu lâna și asta ocupa cea mai mare parte a gospodăriei”, spune Vollertsen. „Oamenii erau săraci, nu își puteau permite să fie leneși, așa că, cred că poveștile Pisicii de Yule [încurajau] oamenii să muncească mai mult.”

Astăzi, majoritatea islandezilor nu sunt prea îngrijorați de faptul că pisica de Yule fură copiii și nici copiii nu sunt deosebit de entuziasmați de șosete noi de Crăciun. „Nu cred că a mai rămas nicio teamă astăzi”, spune Vollertsen. „Este doar o poveste drăguță de Crăciun.”

În magazinele islandeze, este obișnuit să vezi modele ale unei versiuni Disneyfied a pisicii Yule, pe lângă decorul Moșului, Ieslea și ornamentele de Crăciun. Vollertsen spune că muzeul se decorează de Crăciun, iar copiii mici se pot teme uneori de clanul lui Gryla. „Dar este doar o distracție”, spune ea, „un pic ca Halloween sau ca vizitarea unei case cu fantome într-un parc de distracții”.

O poveste de Crăciun, care îmi amintește de copilăria mea, plină de povești, istorii și basme. La început mi le povestea străbunica Teodora, apoi le citeam singur. Câte momente extraordinare mi-a oferit cititul cărților!

Totuși, în adâncul sufletului rămâne ca un ghimpe. Dar, dacă... Sunt puține șanse să fii mâncat de Pisica de Yule, dar nu sunt egale cu zero! Așa că mi-am cumpărat șosete noi, din argint. Nu știți ce sunt șosetele de argint și la ce servesc ele? Bun, scrieți-mi la dom.profesor@gmail.com, că doar n-o să fac reclamă, fără să fiu plătit!

După cum, știm cu toții, mâine este o altă zi !

BERBEC În acest weekend eşti uşor distrat, probabil din cauza febrei de sărbători. Evită neatenţia, neglijenţa şi mai ales nu te angaja în drumuri lungi şi dificile, mai ales dacă conduci maşina! Sâmbătă eşti vulnerabil la frig, mai mult decât deobicei. Fiind semn de primăvară, te zgribuleşti şi îţi piere pofta de viaţă. Astăzi evită expunerea la frig şi fii atent la gheaţă. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o prăjitură cu cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat, ce îţi place mai mult!

TAUR Nu poţi să te plângi că nu ai nimic de făcut. Lucrurile sunt serioase şi aşteaptă intervenţia ta. Familia şi prietenii te sfătuiesc, ascultă şi fă liste de cadouri de Crăciun şi Anul Nou! Sâmbătă ocupă-te de îngrijirea personală, SPA, masaje, manichiură, stilist etc etc. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare, programul de Crăciun. Pentru că în jungla asta de beton cine nu are un plan este devorat de timp.

GEMENI Ai nevoie de optimism şi de planuri alternative pentru Crăciun. Evită persoanele negativiste care văd numai nenorociri. Reflecţii bune găseşti la semnele de foc, în special la Lei şi Berbeci. Horoscopul tau te sfatuieste să ceri sfatul şi sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalţi să se prindă că nu ştii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, de excursia de Crăciun, sau de team building-ul de care eşti responsabil, ceva de genul ăsta. Duminică eşti foarte bun la vorbe. Poţi să ţii discursuri cu cronometrul în mână. Totuşi, evită să vorbeşti mult şi fără rost, fii mai precis ca să obţii rezultate.

RAC Ai un procent de noroc, dar trebuie să şi acţionezi. Acţionează azi, acum, mâine este duminică şi îngeraşii merg la slujbă, nu sunt liberi pentru tine! Weekend cu probleme sentimentale... Îţi este greu, parcă lucrurile ar trebui “unse”. “Unsoarea” este compusă din gândul bun şi facerea de bine. Deconectarea, relaxarea este o artă pe care trebuie să o practici duminică. Că eşi obosit, obosit cronic, asta probabil că o ştii. Nu trebuie să faci din vacanţa de Crăciun o cursă cu obstacole printre fripturi şi ţuică. Poate te duci la biserică, este aşa de frumos… spiritul tău are nevoie de liniştea dată de atingerea divinului.

LEU Nu te repezi, mai ales dacă e vorba să convingi pe cei din jur să-ţi accepte programul de vacanţă. Zâmbeşte frumos, nu-ţi arăta colţii şi poţi să prevalezi! Nu pleca la drum lung, pe seară! Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt in acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Duminică nu uita că o anumia rutină se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar in dragoste trebuie să aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii veşnic flacăra !

FECIOARĂ Weekendul acesta este o perioadă de refacere. În orice caz, ai multă nevoie de relaxare şi odihnă ca să poţi continua cu succes. Domeniul sentimental este bine aspectat, îndrăzneşte! Sâmbătă - micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Capricorn, poate la o petrecerea de „repetiţie de Crăciun”. Du-te, distrează-te, o să te simţi bine, spune conjunctura astrologică. Duminica – zi de ordine şi curăţenie!

BALANŢĂ Zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa e cel mai important. E doar un fault de joc. În acest weekend iubirea ta cea mare comite o gafă, sau ceva asemănător! Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, analiza detaliului, gândirea rece, logică şi uşor cinică nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Că doar vine Crăciunul şi trebuie să dăm dovadă de bunătate!

SCORPION Sentimentele, emoţiile ne fac oameni, nu banii. Se întoarce roata, nu avea grijă, nu pierde speranţa! Astăzi nu ai multe motive de satisfacţie. Nu arăta că suferi şi pregăteşte planul „B”. Seară de duminică culturală. In acest weekend faci schimbarile la care te gandeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu, a bucătariei şi a livingului. Asta, probabil, ca să pui bradul pe care l-ai cumpărat în evidenţă. Duminică eşti avantajat, aşa că poţi să găseşti cu uşurinţă soluţii la problemele gospodăreşti care te preocupă.

SĂGETĂTOR Ai probleme sentimentale! În weekend nu te baza pe intuiţie şi impresii. Eşti prea subiectiv şi emoţiile tale sunt prea puternice ca să ai o poziţie obiectivă. Totuşi, mai ai puţină răbdare! Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa tii la parerea ta si sa nu faci concesii sau compromisuri nimanui. Pastreaza-ti calmul şi umorul. Duminica poti sa primesti o veste in doi peri despre o reuniune de familie, sau cu prietenii, la care te aşteptai să fii invitat.

CAPRICORN În acest weekend primeşti o mulţime de informaţii, de veşti. Astăzi, fă-ţi un plan tactic şi promovează-ţi cu energie interesele tale personale. Duminică încearcă să pui planul în aplicare! Nu te grăbi, ia mai multe date, mai ales dacă este vorba de derularea vacanţei de Crăciun. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

VĂRSĂTOR Nu pierde timpul cu detalii neimportante. Încearcă să fii cooperant şi lasă problemele greu de rezolvat, pentru la anul! Ai două zile libere în care trebuie să-ţi organizezi inactivitatea! Eşti în vacanţă, cu sufletul şi trupul şi vrei să te bucuri cu fiecare fibră a ta. Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate. Duminica trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreti.

PEŞTI Schimbarea necesară din viaţa ta, de la activitatea corporatistă la spiritul Crăciunului şi vacanţa de iarnă se poate face cu paşi mici, uşor, elegant şi prin recificări minore succesive. Cineva încearcă, fără succes, să te enerveze! Nu incepe azi nimic nou. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Ai de unde alege, stelele propun, tu decizi! Duminica este zi de aranjat bradul şi decoraţiunile de Crăciun.