Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 decembrie 2025. Planeta cu două cozi

Pe 18 decembrie s-au născut Steven Spielberg, Willy Brandt, Brad Pitt, Paul Klee, Ty Cobb, Vasile Veselovski, Horia Vintilă, Vasile Maniu, Dionisie Şincan.

Tradiţional, în calendarul creștin-ortodox, Cuviosul Daniil Sihastrul. Sfântul Ambrozie spune că numai în pustnicie poţi să-L înţelegi pe Dumnezeu şi să te rogi cum trebuie. Daniil i-a urmat sfatul, probabil fără să-l ştie. Pentru că Dumnezeu luminează minţile şi oamenii ajung la acelaşi gând, la acelaşi rezultat, fie că sunt acum, aici, sau acum o mie de ani, în deșertul Libiei.

„Se spune că, în vremea tinereţii sale, vlăstarul domnesc, Ştefan, ar fi ascultat cu luare aminte, în chilia de piatră de pe apa Viţeul, îndrumările şi poveţele fericitului ascet.” (Proloagele, IV, pagina 70).

Tot legenda spune că după dezastrul din bătălie, Voievodul Ştefan l-a căutat din nou pe Daniil, pentru povaţă şi îndrumare. Dar a găsit doar un mormânt vechi din care răsărise un stejar. „Mulţumesc pentru sfat, bunule sihastru", a spus Voievodul, ştergându-ţi o lacrimă şi uitându-se la falnicul stejar. "Niciodată nu trebuie să ne lăsăm doborâţi, chiar şi după moarte!” Şi a plecat, a strâns oaste nouă şi i-a zdrobit pe păgânii turci.

Tradiţional, tot în calendar este Sf. Modest care este în calendarul folcloric un alt sfânt protector al animalelor şi al oamenilor, foarte asemănător cu Apostolul, cu Marcu Evanghelistul.

Dacă aveţi un animăluţ, făceţi-i un cadou! S-ar putea, în mod sigur, animalele nu au discernământ, ca pisicuţa, sau căţeluşul să nu realizeze sărbătoarea, dar Sfântul Modest vede, ia atitudine, iubeşte pe cei blânzi şi îi pedepseşte exemplar pe cei care chinuiesc sau vorbesc de rău nevinovatele animale, prima Creaţie vie a Domnului.

Sf. Modest este un Sfânt care stă înaintea plugarilor, când ies oamenii la arat. Se dă de pomană făină şi mălai pentru sănătatea vitelor şi animalelor de curte şi din casă. Sf. Modest se serbează cu mare veselie făcându-se mare praznic. Obştea aduce un butoi cu vin punând pe unul să-l vândă şi câştigul să fie în folosul bisericii. Nu se pun vitele la muncă: boii, caii etc. În trecut, când era molimă, sau boala vitei cea mare, oamenii au apelat la Sf. Modest, care i-a scăpat. Se ţine că să se scape oamenii de boli molipsitoare şi femeile de bolile lor. (Speranţia)

Pe DOA s-au discutat multe. O „pasionaria” din America Latină, făcea propagandă împotriva lui Trump. A trebuit să fie exclusă și schimbată parola de intrare în ”cameră”. Nimeni nu a putut să explice cum a ajuns activista de stânga pe Dimineața Astronomilor. Dar s-au discutat și lucruri interesante, a apărut și în presă. Iată:

WASP-121 b este o exoplanetă „Jupiter ultra-fierbinte” aflată la aproximativ 880 de ani-lumină distanță. Radiația stelei sale îndepărtează treptat atmosfera planetei.

Această lume arzătoare are două cozi uriașe de heliu gazos care se extind mai mult de jumătatea orbitei planetei.

Oamenii de știință nu sunt siguri de ce există două cozi în loc de cea obișnuită pentru astfel de planete. Dar ei bănuiesc că sunt implicate atât vânturile stelare, cât și forțele gravitaționale ale stelei.

WASP-121 b , o exoplanetă gazoasă gigantică aflată la aproximativ 880 de ani-lumină distanță, orbitează foarte aproape de steaua sa. Aceasta înseamnă că radiația intensă a stelei distruge atmosfera planetei. Și, ca urmare, unele dintre gazele mai ușoare din atmosferă se evaporă în spațiu, formând o coadă asemănătoare unei comete.

Cercetătorii din Canada și Elveția au monitorizat recent atmosfera care se scurge folosind Telescopul Spațial James Webb și au descoperit ceva surprinzător. Aceștia au declarat, pe 8 decembrie 2025, că planeta are nu doar una, ci două cozi de heliu gazos care se extind în jurul majorității orbitei planetei în jurul stelei sale. Astronomii au mai văzut cozi planetare individuale înainte, dar niciodată perechi. În plus, aceasta este prima dată când au observat o coadă pe parcursul unei orbite complete a unei planete.

WASP-121 b este un tip de planetă cunoscută sub numele de Jupiter ultra-fierbinte . Este o gigantă gazoasă, la fel ca Jupiter, și este supraîncălzită din cauza apropierii sale de steaua sa. Deoarece orbitează atât de aproape, anul său are doar 30 de zile. Astronomii au numit-o „ exoplaneta metalelor grele ” deoarece are și magneziu și fier în atmosfera sa fierbinte.

Cercetătorii au publicat detaliile descoperirii lor, evaluate de colegi, în revista Nature Communications pe 8 decembrie 2025.

Pe WASP-121 b, radiația stelei îndepărtează treptat gaze mai ușoare, cum ar fi heliul și hidrogenul, din atmosfera sa. Aceasta formează coada planetară. Dar WASP-121 b are două cozi, nu doar una. Acestea ies din părți opuse ale planetei și urmează traiectoria orbitală a planetei în jurul stelei sale. Cozile sunt uriașe, înfășurând aproximativ 60% din orbita planetei ca un inel parțial gigantic.

Coada principală se curbează în fața planetei, iar coada posterioară se curbează în direcția opusă, îndepărtându-se de planetă. Ambele cozi sunt compuse din particule de heliu. Lungimea totală a cozilor este de peste 100 de ori diametrul planetei WASP-121 b.

Romain Allart este cercetător postdoctoral și autor principal la Universitatea din Montreal și la Institutul Trottier pentru Cercetarea Exoplanetelor. El a spus:

”Am fost incredibil de surprinși să vedem cât a durat scurgerea de heliu. Această descoperire dezvăluie procesele fizice complexe care sculptează atmosferele exoplanetelor și modul în care acestea interacționează cu mediul lor stelar. Abia începem să descoperim adevărata complexitate a acestor lumi.”

Astronomii au mai văzut cozi planetare simple, dar niciodată nu au văzut o planetă cu cozi duble. Așadar, cum s-au format aceste cozi? Cercetătorii spun că este probabil implicat atât vântul stelar provenit de la stea, cât și forțele gravitaționale. Însă vor fi necesare noi tipuri de simulări 3D pentru a înțelege procesele implicate. Allart a explicat :

”Acesta este cu adevărat un punct de cotitură. Acum trebuie să regândim modul în care simulăm pierderea de masă atmosferică, nu doar ca un simplu flux, ci cu o geometrie 3D care interacționează cu steaua sa. Acest lucru este esențial pentru a înțelege cum evoluează planetele și dacă planetele gigante gazoase se pot transforma în planete stâncoase.”

Observarea planetei cu două cozi WASP-121 b oferă astronomilor noi indicii despre modul în care se formează și evoluează planetele. Dacă o planetă nouă își păstrează atmosfera sau o pierde în timp are implicații uriașe asupra tipului de planetă care va deveni, în cele din urmă. Ar putea rămâne o gigantă gazoasă, s-ar putea micșora până la un Neptun sau sub-Neptun, sau ar putea pierde toată atmosfera sa primordială de hidrogen și ar putea deveni o lume stâncoasă.

Heliul, așa cum se observă pe WASP-121 b, este unul dintre cei mai eficienți trasori ai evadării atmosferice. Prin urmare, WASP-121 b este o planetă de testare ideală pentru a studia acest proces în timp real. Astronomii vor folosi, de asemenea, telescopul Webb pentru a vedea cât de rare sunt aceste cozi duble.

Concluzie: WASP-121 b este o planetă incandescentă cu două cozi. Gazul de heliu iese din atmosfera sa și formează două cozi uriașe de-a lungul orbitei sale.

Un tânăr de la Observatorul Griffith a făcut o observație de bun simț : ”…și dacă ne înșelăm, dacă totul nu este decât o iluzie ???” Brusc, s-a lăsat tăcerea pe DOA, după scandalul cu negresa.

Datoria omului de știință este să aibă îndoieli, să verifice, până ce fenomenul se repetă de suficient de multe ori ca să fie o regulă. La fel cum eu vă spun în fiecare zi că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Cei din jurul tău îţi pot aduce astăzi un ajutor neaşteptat. Ziua îţi este favorabilă, mai puţin surprizele neplăcute. Trebuie să eviţi incidentele, sau accidentele cauzate de foc, sau metal. Carisma personala, "magnetismul animal" cum spunea Franz Mesmer, este in creştere, dar trebuie să-l utilizezi cu abilitate şi inteligenţă. Se apropie nişte termene, sărbătorile de iarnă şi nu ai banii necesari. Vezi de pe acum de unde să faci rost, nu lăsa pe ultima zi!

TAUR Împarţi momente plăcute cu cei dragi, fie solo, sau în duo. Ceea ce începi în această zi poate aduce rezultate bune. Eşti avantajat, cu Mercur bine aspectat, în cumpărarea de cadouri! Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus. Poţi începe ceva nou, orice, sau poti finaliza proiecte mai vechi. În special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate. Şi nu uita vorba veche: „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege !”

GEMENI Astăzi, afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Dar, atenţie la cumpărături, la calitatea şi valabilitatea mărfii. Nu ieşi pe seară în oraş, decât dacă este necesar! Pastreaza-ti calmul si zambetul pe buze si reprogrameaza toate deciziile importante si intalnirile decisive pentru o zi mai bună! Nu că n-ar fi bună şi ziua de azi, dar astăzi nu ai suficiente informaţii şi date că să iei o hotărâre strategică, importantă. Sau, mai puţin importantă!

RAC Iei hotărâri bune, astăzi, eşti ajutat de cei din jurul tău în această direcţie şi te concentrezi ca să te ţii de deciziile luate. Dar, trebuie să ai încredere limitată în promisiuni! Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Însă, toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău!

LEU Ai darul să alegi ce-ţi convine, să tragi spuza pe castanele, sau cartofii tăi, cum se spune! De aceea, nu promite nimic, cu toate că spiritul imperial şi generozitatea te împing de la spate! Cu toate ca iţi place sa rezolvi lucrurile clar si net, astazi trebuie sa dai dovada de multa abilitate, diplomatie şi poate puţina ipocrizie. O să ai mai mult de câştigat, pentru că cei cărora le-ai lăsat întâietatea ştiu că ai cedat din propria voinţă şi o să zică în sinea lor „ce fată/băiat bun s-a făcut!” Se ştie că eşti generos şi „mama răniţilor”, aşa că astăzi o să primeşti numai laude.

FECIOARĂ Magnetismul personal e în creştere, poţi lămuri unele situaţii sentimentale! Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, uneori nu ai tact sau diplomaţie. Dar, dacă tu te simţi bine... Ziua de astăzi este şi sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Astăzi, comunicarea suferă, aşa că nu implica în discuţii lungi şi elaborate. Învaţă să comunici scurt şi cuprinzător. Nu ai timp!

BALANŢĂ Eşti într-o formă bună, fizică şi mentală, aşa că prin această alianţă rară, ai şi succes. Astăzi, evenimentele se succed cu rapiditate, ca într-un caleidoscop. Tu, alege şi socoate! Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Se apropie nişte termene, sărbătorile de iarnă, ai nişte obligaţii şi nu prea ştii cum o să te descurci, pentru că nu ai timp şi bani. Fă-ţi un plan, o foaie de parcurs, chiar puncteză pe o hârtie, şi timpul nu-ţi va părea un stăpân nemilos, cum spunea poetul.

SCORPION Astăzi trebuie să dai dovadă de calm, răbdare şi iscusinţă pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. Este bine să dai dovadă de prudenţă şi să eviţi deplasările prin frig şi ceaţă. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus. O zi obositoare, dar chiar plăcută. Seară de cumpărături mici, poate în oraş, în compania celor dragi. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi va face mare placere celor dragi.

SĂGETĂTOR Cei dragi, cei din jurul tău care ţin la tine, te motivează şi te sprijină. Încrederea lor te face să ai succes! Evenimene neprevăzute. Şi bune şi rele, dar norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi mai tot timpul. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba.

CAPRICORN Eşti pe un palier stabil al vieţii tale. Pentru unii este plictisitor, dar pentru tine este bine, pentru că ai certitudinea siguranţei tale. Rutina, obişnuitul, cotidianul, nu sunt rele! Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Poţi să faci mult bine cu bani foarte puţini. Nu ezita! Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici cumpărături, reuniunile de familie.

VĂRSĂTOR Solo, ai unele oportunităţi, de excepţie. În duo, înţelegerea reciprocă este la cote maxime. Profesional, trebuie să începi să trimiţi felicitările de serviciu, ca să ajungă până de Crăciun! Nu te enerva, oare sunt lucruri aşa de importante ca să-ţi tulbure echilibrul interior? Furia este primul semn al insuccesului. Nu dori lucruri imposibil de obţinut. Pacea sufletului este dată de echilibrul perfect dintre posibilitate şi dorinţă.

PEŞTI Astăzi, la serviciu eşti cam dură şi intolerantă cu colegii. Acasă, din contră, eşti dulce ca miere şi zâmbitoare ca soarele de vară. Sunt reacţii normale faţă de mediul în care te găseşti! O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă. Fii iscusit şi emană impresia ca trebuie să domnească un spirit de fair-play: „..o să avem de câştigat cu toţii...”!