Drumul de mare viteză Bacău-Piatra Neamț. Cum se schimbă traficul și termenul de finalizare

România face un nou pas în extinderea rețelei de drumuri de mare viteză din Moldova. Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit contractul pentru proiectarea și construcția Drumului Expres Bacău–Piatra Neamț unei asocieri de constructori din România și Bulgaria. Proiectul va asigura legătura municipiului Piatra Neamț cu Autostrada Moldovei A7 și va avea o lungime de aproximativ 51 de kilometri.

Contractul a fost atribuit Asocierii Danlin XXL, în calitate de lider, alături de Groma Hold din Bulgaria, Intertranscom Impex, Evropeiski Patishta și Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi. Valoarea ofertei câștigătoare este de 5,17 miliarde de lei, fără TVA, echivalentul a aproape un miliard de euro. Contractul poate fi semnat după expirarea perioadei legale de depunere a contestațiilor.

Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț va porni din Autostrada Moldovei A7 și va crea o conexiune rapidă între municipiul Piatra Neamț și rețeaua națională de autostrăzi. Lungimea totală a traseului este de 51 de kilometri, iar durata de realizare a contractului este stabilită la 48 de luni.

Conform documentației, primele 12 luni sunt alocate etapei de proiectare, iar următoarele 36 de luni execuției lucrărilor. Garanția pentru lucrări este de cinci ani. În acest calendar, dacă semnarea contractului va avea loc la începutul anului 2026, finalizarea drumului expres este estimată pentru finalul anului 2030.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a declarat că în criteriile de atribuire a fost introdus un element suplimentar, care vizează impactul social al proiectului.

„În criteriile de atribuire a fost prevăzută acordarea punctajului suplimentar pentru constructorul care angajează șomeri din județele Bacău și Neamț, studiul de fezabilitate estimând a fi necesară, în total, o forță de muncă de 1800 de persoane, pe toată durata lucrărilor”, a declarat Gabriel Budescu.

Un astfel de criteriu nu este uzual în licitațiile lansate anterior pentru drumuri de mare viteză. Potrivit CNIR, această condiție a mai fost utilizată o singură dată, în cazul drumului expres Focșani–Brăila.

Proiectul include un număr ridicat de lucrări de artă, având în vedere relieful zonei. Pe traseul de 51 de kilometri vor fi realizate 30 de structuri, respectiv poduri, pasaje și viaducte, cu o lungime totală cumulată de aproximativ 16 kilometri.

Dintre acestea, două structuri vor depăși 1.000 de metri. Cea mai lungă este un viaduct de 1.072 de metri, amplasat la nodul rutier de conexiune cu Autostrada Moldovei A7, pe secțiunea Bacău–Pașcani.

Drumul expres va include cinci noduri rutiere. La kilometrul zero va fi realizat un nod rutier de tip trompetă, care va asigura conexiunea cu A7. Alte noduri sunt prevăzute la Racova, pentru legătura cu DN 15, la Podoleni, Săvinești și la intrarea în municipiul Piatra Neamț.

Proiectul mai prevede amenajarea unui spațiu de servicii de tip S3, pe ambele sensuri de mers, precum și construirea unui Centru de Întreținere și Coordonare, necesar operării și mentenanței drumului expres.

Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț se adaugă unei rețele aflate încă în dezvoltare. În prezent, România are în trafic aproximativ 139 de kilometri de drum expres. Aceștia includ Drumul Expres Craiova–Pitești, cu o lungime de 121 de kilometri, Drumul Expres dintre Autostrada A3 Biharia și DN1 Oradea Vest, cu 13 kilometri, precum și Drumul Expres A3–Tureni, cu aproape 5 kilometri.

În paralel, alte proiecte sunt în diferite faze de proiectare sau execuție. Printre acestea se numără Drumul Expres Galați–Brăila, Drumul Expres Focșani–Brăila, Drumul Expres Oradea–Arad, aflat în execuție pe două din cele trei loturi, precum și Drumul Expres Oar–Satu Mare. Lungimea cumulată a acestor proiecte este de aproximativ 169 de kilometri.

Prin realizarea Drumului Expres Bacău–Piatra Neamț, zona centrală a Moldovei va beneficia de o legătură directă cu Autostrada A7, considerată coloana vertebrală a infrastructurii rutiere din regiune. Proiectul are un rol strategic atât din perspectiva mobilității, cât și a dezvoltării economice, prin reducerea timpilor de deplasare și atragerea de investiții.