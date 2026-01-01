Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 ianuarie 2026. Uneltele diavolului

Pe 2 ianuarie s-au născut Isaac Asimov, Renata Tebaldi, Vera Zorina, Tia Carrere, Tiberiu Olah, Ion Dumitru, Ion Băieşu, Ileana Stana Ionescu, Janos Bencsik, Adrian Romcescu.

În calendar Sfinţii Silvestru, episcopul Romei şi Serafim de Sarov. În "Kalendar", nimic, nimic.

O zi bună, o zi liniştită, cu o configuraţie astrologică densă şi complexă, de aceea în echilibru, ca un clavecin bine temperat. O zi de trecere către încă câteva zile de vacanţă, pentru cei mai mulţi.

Tradiţional, în calendarul fix creștin-ortodox, Sf. Silvestru. Mare şi interesantă figură teologică, acest episcop al Romei! Şi câte taine şi interpretări ascunde legenda vieţii lui!

Evident, un Merlin, un arhimag, convertit la creştinism de puterea şi de adevărul credinţei celei noi, pe atunci, a lui Iisus din Galileea prin intermediul preotului Timotei. Chiar numele lui, Silvestru, ne poate duce cu gândul către puterile pădurii, a naturii neînfrânte.

Silvestru foloseşte puterile magice pe care le are într-un amestec cu creştinismul, sincretism uşor de înţeles pentru acele vremuri tulburi şi crude. Pedepseşte, ucide chiar, pe prigonitorii creştinilor.

Apoi, ales episcop al Romei, dă romanilor şi lumii, săptămâna şi zilele săptămânii, numite după vechea arcană celestă (astrologia): Luni, ziua Lunii, Marţi a lui Marte, Miercuri a lui Mercur, Joi a lui Jupiter, Vineri a lui Venus, Sâmbătă a lui Saturn şi Duminică – ziua Soarelui.

Chemat de oameni în ajutor, cu magia telurică, întărită cu rugăciuni către Iisus, închide „porţile pământului” pecetluind un balaur care făcea mari stricăciuni.

Magia, religia şi ştiinţa au luptat întotdeauna cu Răul, un rău de neimaginat cu mii şi milioane de feţe, de dinaintea Cuvântului. Oameni în slujba răului celui vechi au minţit, au înşelat, au manipulat şi au învrăjbit magia cu religia, religia cu ştiinţa ca să le slăbească pe fiecare în parte şi neantul, haosul, nimicul să domnească. Dar întotdeauna s-a găsit o faţă bisericească luminată care să se aplece asupra vechilor ştiinţe oculte, sau un om de ştiinţă modern care să aibă o credinţă vie şi de neînfrânt.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, am primit un email, forwardat de unul din finii mei din State. Este semnat "The Army of the Twelve Monkeys". De mult nu am mai primit de la ecologişti un mesaj atât de plăcut, de logic şi reconfortant. M-am săturat de minciunile şi de tonul isteric al unora dintre ei, mai ales în ceea ce privește hidrocentralele!

Dar fetele şi băieţii din vechiul film cu Bruce Willis şi Brad Pitt, de fapt ei spun că nu au site, nici nu sunt pe reţele, ca să nu fie "confundaţi", oricine poate avea un aka oricare, în corespondenţă, nu-i aşa, ei bine, se pare că au dreptate!

TAOTM (The Army of the Twelve Monkeys) demonstrează ştiinţific şi clar, cu cifre, că toată pirotehnia din noptea de Anul Nou şi din aceast perioadă, de pe tot globul, miile de tone de explozibil pirotehnic pentru artificii, petarde, focuri chinezeşti, mexicane, etc etc au provocat poluarea a peste zece miliarde de metri cubi de aer. Cât doi ani din războiul al doilea mondial, sau zece ani de circulat, cu toate maşinile din lume pe benzină, fără catalizator, speculează TAOTM.

TAOTM spun că ei, personal, sunt mari amatori de artificii, o bucurie rară şi spectaculoasă, dar trebuie înlocuite unele chimicale, foarte poluante, din explozibil. Asta ar însemna o scumpire cu circa 25% a artificiilor. Mai spun că cei care au asistat la jocurile de artificii doar circa cinci minute, au inhalat gaze otrăvitoare cât în cincizeci de pachete de ţigări. Incolore şi inodore, dar cu atât mai periculoase, pentru că nu produc reflexul de apărare al tusei!

Eu îi cred, cu toate că este ceva care nu se potriveşte, dacă nu cumva TAOTM sunt nişte mici chinezoi care ne anunţă că vor să fie şi mai bogaţi, aşa că scumpesc amărâtele alea de petarde, le fac "ecologice", pocnitori, care din punctul meu ar trebui definitiv şi imediat interzise? Bună întrebare !

Tocmai încheiam articolul când am primit informații despre marea tragedie din Elveția, stațiunea Crans-Montana, Rue Centrale, 35, barul ”Le Constellation”. Ieri, 1 ianuarie la ora 01:32 acolo a izbucnit un incendiu urmat la cinci minute de o puternică explozie. După primele informații sunt în jur de 50 de oameni decedați și peste o sută cu diferite grade de arsuri și răni. Faptul că imediat pe tot cuprinsul Elveției au fost interzise pocnitorile și jocurile de artificii duce cu gândul la un posibil accident produs de dispozitive pirotehnice. Oricum, Elveția este în doliu. Ca în cazul ”Colectiv” dar la noi nu s-au interzis definitiv ”uneltele diavolului”!

Acum, ca la fiecare început de an, poate pentru că este ziua în care ne amintim de marele scriitor american Isaac Asimov, o să citesc câteva fascicule din antica CPSF (Colecţia de Povestiri Ştiinţifico Fantastice) şi o să văd un film, sau poate două, tot SF. Aşa se face de început de an!

Alegerea mea pentru seara aceasta este "Dune", filmul din 1984 şi două-trei episoade din "Warehouse 13", din 2012, cred.

Vă las, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, să ascultaţi inspirata muzică a lui Brian Eno şi să vedeţi câteva secvenţe din "Dune". Cartea lui Frank Herbert din 1965 şi apoi filmul, aproape douăzeci de ani mai târziu, au fost evenimente importante în viaţa mea şi a multora. Orientul, regi şi prinţi, războaie, magie şi tehnologie, "mirodenia", deşertul, au fost, nu mult mai târziu, parte din viaţa mea!

Sau ceva mai vesel, dacă sunteți amatori Star Trek:

Să ne amintim și anul acesta că avem mereu încă o șansa, speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC A doua zi a anului aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că mai bine nu te duce la cumpărături. Fiind zodie de foc, protectorul zodiei militarilor, a sportivilor şi a chirurgilor, ei bine, Berbecul cel incăpăţânat este astăzi plin de energie. Cu Mercur afectat ai toate şansele sa nu te faci înţeles, asta spus diplomatic. Aceasta inseamna la Berbeci că nu prea mai suportă autoritatea, de orice fel ar fi, partenerul de viaţă mai în vârstă, părinţii, copiii răsfăţaţi şi terorişti. Astăzi nu lua nicio decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte!

TAUR Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales in activităţi nesemnificative şi distracţii. Pierzi timpul şi cheltuieşti banii. Seducţia ta începe să convingă, lumea, amicii, anturajul îţi dau dreptate, dar produce şi facturi telefonice astronomice. Pentru că, până la urmă, este aşa de bine să stai la o bârfă la telefon... Nu te aştepta la cine ştie ce cuvinte de laudă din partea familiei sau de aprecieri de la anturaj. Nimeni nu zice nimic pentru că mai tot zodiacul este lovit de mâncarea grea şi indigestă şi de băuturile alcoolice contrafăcute, adică de vreme şi de vremuri, şi te bucuri de o relativă înţelegere pentru lenea ta cea mare. De astăzi, cu o configuraţie favorabilă, incepi să te simţi mai bine şi să te frămanţi mai puţin. Fii mai atent la forma fizică, probabil că sălile nu s-au deschis, dar poţi face gimnastică suedeză!

GEMENI Astazi este una din ocaziile în care şarmul, carisma ta minunată cu care iei ochii celor din jur, poate să fie şi profitabil. Adică cineva, care nu ştie că Gemenii nu prea termini treburile, are încredere în tine şi în inteligenţa ta. Dacă reuşeşti să te concentrezi asupra a ceea ce faci şi să laşi superficialitatea de o parte, norocul este al tău. Bârfe şi intrigi cât cuprinde mai ales pe seară, la un ceai cu rom. Nu te băga prea mult în viaţa altora, şi nu comenta, nu exagera inutil. Totusi, o veste buna, chiar foarte bună!

RAC Sub lumina misterioasă a Lunii, protectoarea ta, se pot petrece multe lucruri. Fanteziile tale se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Astăzi nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Îndrazneşte şi vei reuşi! Până atunci vrei să te duci la operă, care este închisă, la teatru, care este închis, la un muzeu, care este, de asemenea, închis. Cârciumele sunt, însă, deschise! Tragi concluzia că în România cultura se face la cârciumă, ceea ce este perfect adevărat!

LEU Cu patronul tău cel fierbinte, Soarele, mişcându-se convenţional prin zodia Capricornilor cei serioşi, ai noroc în afacerile cu bani puţini, sau cu banii altora. Fiind încă o zi de vacanţă, probabil că joci în familie sau cu amicii bridge sau rummy, pe un leu punctul, şi normal, câştigi! Până la urmă cu toată activitatea frivolă, astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute. Poate şi un ceai, neapărat de Ceylon, pentru ca să păstrezi atmosfera britanică.

FECIOARĂ Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nu stă în puterea ta să le rezolvi problemele, mai ales dacă au ales să călătorească în această perioadă. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună sau cel puţin aşa pare. Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comertul cu amanuntul sunt avantajate, poţi juca Monopoly, de exemplu. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Un Taur şi/sau un Săgetător te ajută să treci o cumpănă. Fii atentă sau atent la zilele următoare pentru că sunt favorabile evenimentelor sociale sau pentru legarea unor noi prietenii.

BALANŢĂ Configuraţiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile, pe drumuri sigure, sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la convorbirile la telefon, evită confuziile. Nativele din zodia Balanţei, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Este doar oboseala ficatului după excesele de sărbători. Ţine un regim de cruţare şi evită băuturile alcoolice.

SCORPION Astăzi poţi să discuţi cu prietenii care, din cauza sărbătorilor, au fost amânaţi de mai mult timp. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi discuţii agreabile. Pentru o parte din nativi, petreceri mai mult sau mai puţin modeste, dar sigure. Sănătatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent la ceea ce mananci în oraş. Mici plictiseli alungate cu o carte, da, cu o carte! Evită televizorul şi ştirile catastrofice, care nu te interesează, de fapt. Nu accepta discuţii cu necunoscuţii care îţi sună la uşă, mai ales dacă sunt evident membrii unei secte.

SĂGETĂTOR Mare oboseală în această perioadă, cu toate că ai un program de distracţie încărcat - sau tocmai de aceea. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul anturajului la pregătirea unor petreceri – trebuie să te descurci singur. Spiritul de întreprinzător, curajul care te caracterizează te face să iei o decizie care va fi mult discutată în familie şi de prieteni. Pentru un procent din Săgetători o realizare sentimentală în a doua jumătate a zilei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi alternativ. Atenţie la regimul alimentar şi la frigul de afră. Se profilează, sunt veşti despre, un drum care te bucură în mod deosebit.

CAPRICORN Păzeşte-ti sănătatea de schimbările bruşte de vreme, de presiune atmosferică, umiditate şi temperatură. Poti face mici modificări, acasă, scurte călătorii. În general această a doua zi a anului trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce eşti de fapt şi ceea ce doresti să fii, să devii. Să-ţi faci o „foie de parcurs” pentru 2026. Şi nu uita că omul propune, Dumnezeu dispune! Fă-ţi şi un plan „B” o soluţie de rezervă. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviti, mai pe seară, discuţiile în contradictoriu cu persoanele din Taur sau Berbec în general cu semnele de pământ şi de foc.

VĂRSĂTOR Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Această zi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Poţi să primesti un cadou neaşteptat, întârziat de la sărbători, sau o întâlnire neanunţată cu o persoană dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Câştig moderat de bani şi noroc la joc.

PEŞTI Eşti într-o perioadă… bună. Hai să zicem! Poate nu ai performanţe de excepţie la spălatul vaselor (că maşinăria aia de spărgea vasele s-a stricat)… te simţi aşa de bine! Dacă nu curge, pică, cu ceva tot o să te alegi astăzi. Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de distracţii suculente, intrigi tainice şi comploturi vesele. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru lămurirea afacerilor de familie. Bani şi iar bani. Te obicei te gândeşti la ei mai ales dacă nu-i ai. Şi tu eşti un gânditor, un mare filozof, aşa că te gândeşti tot timpul la bani. Astăzi, însă, mai mult cheltuieşti, că doar este încă o zi de vacanţă!