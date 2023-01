HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 2 ianuarie 2023. Armata celor douăsprezece maimuțe acuză: războiul este cea mai poluantă ”activitate” umană!

2 ianuarie

Pe 2 ianuarie s-au născut Isaac Asimov, Renata Tebaldi, Vera Zorina, Tia Carrere, Tiberiu Olah, Ion Dumitru, Ion Băieşu, Ileana Stana Ionescu, Janos Bencsik, Adrian Romcescu.

În calendarul creștin-ortodox Sfinţii Silvestru, episcopul Romei şi Serafim de Sarov. În „Kalendar”, nimic, nimic.

O zi liniştită, bună pentru unii, dificilă pentru alții, cu o configuraţie astrologică densă şi complexă, de aceea în echilibru, ca un clavecin bine temperat. O zi de trecere către începutul muncii, pentru cei mai mulţi.

Tradiţional, în calendar, Sf. Silvestru. Mare şi interesantă figură teologică, acest episcop al Romei! Şi câte taine şi interpretări ascunde legenda vieţii lui!

Evident, un Merlin, un arhimag, convertit la creştinism de puterea şi de adevărul credinţei celei noi, pe atunci, a lui Iisus din Galileea prin intermediul preotului Timotei. Chiar numele lui, Silvestru, ne poate duce cu gândul către puterile pădurii, a naturii neînfrânte.

Silvestru foloseşte puterile magice pe care le are într-un amestec cu creştinismul, sincretism uşor de înţeles pentru acele vremuri tulburi şi crude. Dar când nu au fost vremurile tulburi și crude? Pedepseşte, ucide chiar, pe prigonitorii creştinilor.

Apoi, ales episcop al Romei, dă romanilor şi lumii, săptămâna şi zilele săptămânii, numite după vechea arcană celestă (astrologia): Luni, ziua Lunii, Marţi a lui Marte, Miercuri a lui Mercur, Joi a lui Jupiter, Vineri a lui Venus, Sâmbătă a lui Saturn şi Duminică – ziua Soarelui.

Chemat de oameni în ajutor, cu magia telurică, întărită cu rugăciuni către Iisus, închide „porţile pământului” pecetluind un balaur care făcea mari stricăciuni.

Magia, religia şi ştiinţa au luptat întotdeauna cu Răul, un rău de neimaginat cu mii şi milioane de feţe, de dinaintea Cuvântului. Oamenii în slujba răului celui vechi au minţit, au înşelat, au manipulat şi au învrăjbit magia cu religia, religia cu ştiinţa ca să le slăbească pe fiecare în parte şi neantul, haosul, nimicul să domnească. Dar întotdeauna s-a găsit o faţă bisericească luminată care să se aplece asupra vechilor ştiinţe oculte, sau un om de ştiinţă modern care să aibă o credinţă vie şi de neînfrânt.

Urmăresc, cu interes științific puzderia de filme și seriale cu subiecte magice. Deocamdată nu înțeleg scopul final politic corect. Cei din industrie spun să nu mai caut ca prostul motive filosofice unde este vorba doar de bani. Este o modă, se câștigă bani cu magia și atât. Punct! Dar eu tot caut… poate găsesc!

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, am primit două email-uri, printre foarte multe altele. Și vă mulțumesc, pe această cale, pentru vorbele frumoase și urările de bine! Unul este mesajul de Anul Nou, al Marelui Șef Arvol Looking Horse. Este lung, poetic și foarte înțelept, nu am avut timp să-l citesc pe tot. O să revin. Al doilea mesaj mi-a fost forwardat de un nepot și este semnat „The Army of the Twelve Monkeys”. Al doilea mesaj pe care îl primesc de la ei. De mult nu am mai primit de la ecologişti un mesaj atât de plăcut, de logic şi reconfortant. M-am săturat de minciunile şi de tonul isteric al unora dintre ei, de exemplu al nefericiților din România care se luptă cu hidrocentralele!

Dar fetele şi băieţii din vechiul film cu Bruce Willis şi Brad Pitt, de fapt ei spun că nu au site, nici nu sunt pe reţele, ca să nu fie „confundaţi”, oricine poate avea un aka oricare, în corespondenţă, nu-i aşa, ei bine, armata celor douăsprezece maimuțe, se pare că are dreptate!

TAOTM (The Army of the Twelve Monkeys) demonstrează ştiinţific şi clar, cu cifre, că toată artileria reactivă, avioane cu reacție, artilerie clasică, tancuri, helicoptere, etc etc din războiul NATO-Rusia din Ucraina a provocat poluarea a peste zece miliarde de metri cubi de aer. Cât doi ani din războiul al doilea mondial, sau un an și jumătate, de circulat, cu toate maşinile din lume pe benzină, cu catalizator, speculează TAOTM.

Războiul este poluant, cea mai poluantă ”activitate” umană. Nu am văzut pe niciun ecologist să ia atitudine împotriva războiului! De ce, oare? Bună întrebare!

De Revelion s-au detonat mari cantități pirotehnice, spre nemulțumirea oamenilor civilizați și teroarea animăluțelor. Specialiști spun că că cei care au asistat la jocurile de artificii doar circa cinci minute, au inhalat gaze otrăvitoare cât în cincizeci de pachete de ţigări. Incolore şi inodore, dar cu atât mai periculoase, pentru că nu produc reflexul de apărare al tusei!

Din punctul meu de vedere pirotehnia asta chinezească ar trebui definitiv şi imediat interzisă. Știu că mă lupt cu una dintre cele mai perfide și corupte industrii din lume, industria pirotehică. Și că se învârtesc sume pentru șpaga cu foarte multe zerouri. Nu înțeleg de ce nu se interzic total și definitiv folosirea de către civili, de către public a produselor pirotehnice. Cîți tineri mai vreți arși de vii, câte accidente, cât aer poluat și copii și seniori abuzați și animăluțe terorizate?

Nu aș interzice total jocurile de artificii, Doamne ferește, dar aș încredința numai militarilor și firmelor specializate și aprobate folosirea artificiilor, a pirotehniei, în general. Și aceasta când trebuie, la serbători naționale, nu la ziua de naștere a fiecărui mitocan. Să vă spun un secret, avem două resurse foarte limitate: aerul și apa!

Apoi mai este aspectul, hai să spunem religios, poate, superstiții, cu siguranță. În evul mediu s-au interzis artificiile, pe motiv că în compoziția lor era pucioasa, care atrăgea diavolii. Dar Ludovic al XIV-lea, Regele Soare, a reintrodus artificiile la marile și permanentele lui serbări, declarând, foarte nobil și regal, că el, personal, nu se teme de draci, că Dumnezeu îl apără, doar este unsul Lui! La noi, Vodă Caragea a interzis pușcarea în văzduh de Crăciun și Anul Nou ba l-a mai pus pe mitropolitul Varlaam să-i afurisească pe utilizatorii de pirotehnii de pe atunci. Afurisenia este lungă și poetică, cunoscută de cei care știu sub denumirea ”blestemul lui Caragea Vodă”. În el se spune adevărul că de câte ori pocnește praful de pușcă, de atâtea ori se naște un drac, care aduce o nenorocire asupra celui care a pușcat, a familiei lui, a orașului sau satului, țării în general. La câte zeci de milioane de pocnitori, artificii și alte pirotehnii au poluat România de Anul Nou mă tem că românii or să aibă multe necazuri în anul 2023.

Focul este de natură satanică, spun vechile tratate. În România se goneau duhurile rele cu ajutorul pocnetelor din bici. Elementul aer, benefic. S-a renunțat la folclorul local, vechi și verificat de zeci de mii de ani și s-a adoptat o metafizică chinezească. Pentru că prostimea este primitivă, agresivă și… puturoasă! Mai bine dă foc la o pocnitoare decât să pocnească din biciul tradițional!

Lucrurile nu sunt deloc simple… şi nimic nu pare a fi ceea ce este!

Acum, ca la fiecare început de an, poate pentru că este ziua în care ne amintim de marele scriitor american Isaac Asimov, o să citesc câteva fascicule din antica CPSF (Colecţia de Povestiri Ştiinţifico Fantastice) am toate cele peste patru sute de broșuri originale şi o să revăd un film, sau poate două, tot SF. Ceva vechi și bun, nu porcăriile contemporane, nici nu pot să le denumesc filme. Aşa se face la început de an!

Alegerea mea pentru seara aceasta este vechiul ”Relic Hunter”, unul sau două episoade, un serial acceptabil, cu hawaiana Tia Carrere, care astăzi împlinește 56 de ani, să-i spunem La Mulți Ani!

O să descarc câteva filme, de unde mai pot, mai multe situri gratuite s-au închis ieri din cauza reglementarilor profitorilor. Vor bani, bani și iarăși bani. Le-aș turna aur topit în ochi și pe gât cum făceau dacii cu cei lacomi. Generația mea a imaginat netul ca pe un instrument gratuit de comunicare, distracție și achiziții culturale, nu ca un mediu de afaceri. Banii necesari funcționării trebuie luați de la marile firme, reclame, nu de la utilizatorii finali.

Dar este o altă poveste, poate am șansa să v-o spun, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 2 ianuarie 2023

BERBEC A doua zi a anului aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că mai bine nu te duce la cumpărături, oricum majoritatea magazinelor sunt închise. Fiind zodie de foc, protectorul zodiei militarilor, a sportivilor şi a chirurgilor, ei bine, Berbecul cel incăpăţânat este astăzi plin de energie. Cu Mercur afectat ai toate şansele să nu te faci înţeles, asta spus diplomatic. Aceasta inseamna la Berbeci că nu prea mai suportă autoritatea, de orice fel ar fi, partenerul de viaţă mai în vârstă, părinţii, copiii răsfăţaţi şi terorişti. Astăzi nu lua nicio decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte!

TAUR Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales in activităţi nesemnificative şi distracţii. Pierzi timpul şi cheltuieşti banii. Seducţia ta începe să convingă, lumea, amicii, anturajul îţi dau dreptate, dar produce şi facturi telefonice astronomice. Pentru că, până la urmă, este aşa de bine să stai la o bârfă la telefon… Nu te aştepta la cine ştie ce cuvinte de laudă din partea familiei sau de aprecieri de la anturaj. Nimeni nu zice nimic pentru că mai tot zodiacul este lovit de mâncarea grea şi indigestă şi de băuturile alcoolice contrafăcute, adică de vreme şi de vremuri, şi te bucuri de o relativă înţelegere pentru lenea ta cea mare. De astăzi, cu o configuraţie favorabilă, incepi să te simţi mai bine şi să te frămanţi mai puţin. Fii mai atent la forma fizică, probabil că sălile nu s-au deschis, dar poţi face gimnastică suedeză, acasă!

GEMENI Astazi este una din ocaziile în care şarmul, carisma ta minunată cu care iei ochii celor din jur, poate să fie şi profitabil. Adică cineva, care nu ştie că Gemenii nu prea termini treburile, are încredere în tine şi în inteligenţa ta. Dacă reuşeşti să te concentrezi asupra a ceea ce faci şi să laşi superficialitatea de o parte, norocul este al tău. Bârfe şi intrigi cât cuprinde mai ales pe seară, la un ceai cu rom. Nu te băga prea mult în viaţa altora, şi nu comenta, nu exagera inutil. Totusi, o veste buna, chiar foarte bună!

RAC Sub lumina misterioasă a Lunii, protectoarea ta, se pot petrece multe lucruri. Fanteziile tale se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Astăzi nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Îndrazneşte şi poate vei reuşi!

LEU Cu patronul tău cel fierbinte, Soarele, mişcându-se convenţional prin zodia Capricornilor celor serioşi și perfecționiști, ai noroc în afacerile cu bani puţini, sau cu banii altora. Fiind încă o zi de vacanţă, probabil că joci în familie sau cu amicii bridge, sau rummy, pe un leu punctul, şi normal, câştigi! Până la urmă cu toată activitatea frivolă, astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute. Poate şi un ceai, neapărat de Ceylon, pentru ca să păstrezi atmosfera britanică.

FECIOARĂ Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat. Relaxeaza-te şi încearcă să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nu stă în puterea ta să le rezolvi problemele, mai ales dacă au ales să călătorească în această perioadă. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună sau cel puţin aşa pare. Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comertul cu amanuntul sunt avantajate, poţi juca Monopoly, de exemplu. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Un Taur şi/sau un Săgetător te ajută să treci o cumpănă. Fii atentă sau atent la zilele următoare pentru că sunt favorabile evenimentelor sociale sau pentru legarea unor noi prietenii.

BALANŢĂ Configuraţiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile, pe drumuri sigure, sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la convorbirile la telefon, evită confuziile. Nativele din zodia Balanţei, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Este doar oboseala ficatului după excesele de sărbători. Ţine un regim de cruţare şi evită băuturile alcoolice.

SCORPION Astăzi poţi să discuţi cu prietenii care, din cauza sărbătorilor, au fost amânaţi de mai mult timp. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi discuţii agreabile. Pentru o parte din nativi, petreceri mai mult sau mai puţin modeste, dar sigure. Sănătatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent la ceea ce mananci în oraş. Mici plictiseli alungate cu o carte, da, cu o carte! Evită televizorul şi ştirile catastrofice, care nu te interesează, de fapt. Nu accepta discuţii cu necunoscuţii care îţi sună la uşă, mai ales dacă sunt evident membrii unei secte.

SĂGETĂTOR Mare oboseală în această perioadă, cu toate că ai un program de distracţie încărcat – sau tocmai de aceea. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul anturajului la pregătirea unor petreceri – trebuie să te descurci singur. Spiritul de întreprinzător, curajul care te caracterizează te face să iei o decizie care va fi mult discutată în familie şi de prieteni. Pentru un procent din Săgetători o realizare sentimentală în a doua jumătate a zilei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi alternativ. Atenţie la regimul alimentar şi la frigul de afră. Se profilează, sunt veşti despre, un drum care te bucură în mod deosebit.

CAPRICORN Păzeşte-ti sănătatea de schimbările bruşte de vreme, de presiune atmosferică, umiditate şi temperatură. Poti face mici modificări, acasă, scurte călătorii. În general această a doua zi a anului trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce eşti de fapt şi ceea ce doresti să fii, să devii. Să-ţi faci o „foie de parcurs” pentru 2023. Şi nu uita că omul propune, Dumnezeu dispune! Fă-ţi şi un plan „B” o soluţie de rezervă. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviti, mai pe seară, discuţiile în contradictoriu cu persoanele din Taur sau Berbec în general cu semnele de pământ şi de foc.

VĂRSĂTOR Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Această zi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Poţi să primesti un cadou neaşteptat, întârziat de la sărbători, sau o întâlnire neanunţată cu o persoană dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Câştig moderat de bani şi noroc la joc.

PEŞTI Eşti într-o perioadă… bună. Hai să zicem! Poate nu ai performanţe de excepţie la spălatul vaselor (că maşinăria aia de spărgea vasele s-a stricat)… te simţi aşa de bine! Dacă nu curge, pică, cu ceva tot o să te alegi astăzi. Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de distracţii suculente, intrigi tainice şi comploturi vesele. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru lămurirea afacerilor de familie. Bani şi iar bani. Te obicei te gândeşti la ei mai ales dacă nu-i ai. Şi tu eşti un gânditor, un mare filozof, aşa că te gândeşti tot timpul la bani. Astăzi, însă, mai mult cheltuieşti, că doar este încă o zi de vacanţă!