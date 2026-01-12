Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 ianuarie 2026. După trei încercări 

Pe 13 ianuarie s-au născut Georges Gurgieff, Sophie Tucker, Charles Perrault, Robert Stack, Wyatt Earp, Minnie Theobald, Dinu Brătianu.

Nimic în “Kalendar”, iar în calendarul creştin-ortodox cinstit sunt Sfinţii Ermil, Stratonic şi Iacob din Nisibe.

Marți, 13, în unele locuri, de exemplu, în Spania, este considerată zi nefastă. O să trăim și o să vedem !

"Evenimentul Zilei" din 13 ianuarie 1898 a fost apariţia, în prima pagină a ziarului "L'Aurore" a celebrului articol al lui Emil Zola "J'accuse!" (Acuz!). Un articol care ar trebui studiat de toţi jurnaliştii şi politicienii, un articol în care marele scriitor acuza direct, pe faţă şi pe nume membrii ai guvernului francez şi conducători ai armatei.

Opinia publică a reacţionat, demonstraţii, bătăi pe stradă cu poliţia! Zola este condamnat că ar fi instigat la violenţă. El pleacă în Marea Britanie, de unde continuă luptă împotriva guvernului incompetent şi corupt. Toate acestea în legătură cu "afacerea Dreyfus". Trei luni mai târziu, sub presiunea opiniei publice, guvernul cade, îşi depune mandatul. Este înlocuit de altul - istoria nu precizează dacă a fost mai corupt sau mai incompetent decât cel pe care l-a înlocuit!

Bun, în manualele de relaţii publice este un bun exemplu de campanie câştigătoare contra puterii. Un singur om, împotriva unui guvern. Da, dar îl chema Ėmile Zola!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi ştiu că luna ianuarie este depresivă. De aceea se fac şi solduri, discounturi! Ca să se mai distreze lumea, la cumpărături. Îmi cereţi poveşti, ca să vă mai rupeţi de la realitatea nu prea simpatică. Ca să vă mai deau un motiv de stres în plus, un fin din State care lucrează la o agenţie americană cu trei litere, mi-a spus că agentul lui de bursă l-a informat că cea mai mare migraţie a capitalurilor este spre fabricanţii de drone militare. Înțelegeți domniile voastre de ce. Se pregăteşte lumea pentru pacea cea promisă, de o mie de ani, fără nicio îndoială, mi-a spus cu ironie americanul.

Dar până când le-om duce toate, să vă spun o poveste, aşa cum aţi poruncit. Am auzit-o şi eu acum mulţi ani, cincizeci, poate, în Tibet.

Acum mai bine de două milenii, in Tibet, trăia un călugăr pe nume Rinpoche. Tibetul a fost, este şi va fi o ţară săracă, dar frumoasă ca orice ţară muntoasă, de exemplu, Elveţia. Dar Tibetul este Elveţia Elveţiilor, este Acoperişul Lumii! Rinpoche îşi iubea ţara. Alta nu avea. Tibetul a fost, este şi va fi într-o ciudată fundătură geografică şi istorică.

Pe acolo nu trece Drumul Mătăsii, nu a fost Calea Năvălirilor Asiei asupra Europei, nu a fost obiectul dorinţelor şi al conflictelor dintre Marile Puteri. Cine şi-ar dori o ţară situată la patru mii de metri altitudine, unde este îngrozitor de frig, iar localnicii fumează baligă uscată de yak. Asta ca să nu le degere complet faţa şi nasul. Puţinul aur pe care îl aveau, tibetanii îl duceau la temple. Ce să facă cu aurul, într-o ţară unde nu exista nimic de vînzare?

Rinpoche era, în tinereţe, deosebit de curios. A călătorit mult, pentru că a mers tot timpul pe jos. Unii istorici sau cercetători ai ştiinţelor secrete îl confundă pe Rinpoche cu Milarepa, un întemeietor de şcolă filosofică budistă. Totuşi Rinpoche a existat, la fel cum a existat şi Milarepa. Deseori Istoria concentrează mai multe personalităţi într-una singură. De fapt, contează demonstraţia, cunoştiinţele şi ideea, mai mult decât cine, cum şi de ce le-a făcut. Astea sunt “bârfe” istorice şi nu-l interesează pe cercetătorul onest care doreşte doar să afle, şi să-şi ofere nişte răspunsuri.

Călugărul Rinpoche a mers pe jos douăzeci de ani. A ajuns până în Caledonia. Şi cum toate drumurile duc acolo, a admirat şi măreaţa Romă. La întoarcere, s-a rătăcit într-o pădure sumbră şi misterioasă, care acum se numeşte Pădurea Neagră. Orientându-se după stele, călugărul nostru folosea adesea râurile. Lua câteva trunchiuri uscate şi îşi înjgheba în grabă o plută rudimentară. Trăia din rădăcini, ierburi şi fructe şi din mila rară a oamenilor pe care îi întâlnea. Aşa a ajuns să plutească spre est pe unda unui fluviu ce se numea Danubius. Nu se depărta prea mult de malul stâng, care era mai accesibil.

După mai mult timp, cînd apa devenise foarte mare, a întâlnit un popor care-i amintea de cei lăsaţi acasă, în Tibet. A stat cîţiva ani în davele acelui popor primitor şi i-a învăţat multe. Era ceva misterios şi surprinzător în valorile şi modul de a înţelege viaţa a noilor prieteni ai lui Rinpoche. Peste mii de leghe călugărul nostru se simţea, din nou, acasă. Aceiaşi mândrie a sărăciei pline de aur, aceiaşi lipsă totala a fricii de moarte, aceiaşi înclinare spre ezoterism şi mister, acelaşi conservatorism şi dorinţă de răzbunare.

Rinpoche a vorbit mult cu Zamolxe, alt călător, ce tocmai se întorsese din Egipt. Au stat, o vreme, într-o peșteră, pe un munte ce urma să se cheme Kogaionon, şi au avut multe viziuni ale viitorului. Din nefericire pentru noi, sau mai bine zis din fericire, adoratorii Crengii de Aur nu doreau să scrie, chiar dacă ştiau să citească. Scrisul era, după cum au descoperit ei, o operaţie magică periculoasă prin care te poţi secătui de energie vitală şi poţi deveni vulnerabil. Rinpoche a plecat spre Tibet, cu părere de rău, dar acolo era ţara lui şi o iubea. O ţară de zece ori mai mare decât Dacia!

„Dacă doreşti să faci orice, drag prieten, dar să ai succes, trebuie să te concentrezi asupra folosirii valorilor antice, clasice – ele au intrat aproape în genele noastre, devenind o a doua natură şi nu putem să le respingem.” Aşa au spus, acum cincizeci de ani, cei doi învăţători lama din Tibet. Mereu profesorii mei erau câte doi, aşa este tradiţia cea mai adâncă a locului. Ce lucru bun, cât de folositor este elevului! Atâta timp cât profesorul, profesorii, de fapt, au ca scop interesul elevului.

Nu a nins pe aici, în Prahova submontană, lângă castrul Roman ”Fulmen” și Rumi Dava. Dar îmi aduc aminte de o altă întâmplare, tot de pe 13 ianuarie, o amintire cu reculegere şi umilinţă despre Maica Stareţa Singlitichia, de la Sf. Mânăstire Suzana, trecută la Dreapta Domnului, de iată, câțiva ani buni. Multe vorbe simţite şi de aleasă înţelepciune am auzit de la dânsa.

Acum mulţi ani, cred că un an, sau doi, după cutremur, abia ajunsesem, după trei încercări, cu făină, mălai, ulei, zahăr, cafea, lumânări și alte produse de care avea nevoie mânăstirea, întroienită de multă zăpadă. Cu un camion militar, cu toate roțile motrice și osie motoare dublă pe spate, de la o unitate militară de pe Oltenița, unde era comandant un bun prieten. Romeo, căpitan, comandant de unitate mecanizată, funcția bate gradul, cel mai bun șofer al lui și încă cineva, nu mai îmi amintesc cine.

Nu, nu a fost Răzvan, mare teolog, profesor universitar cu două doctorate, astăzi, altcineva, să mă tai, dar nu mai îmi amintesc. În spate mai erau trei militari, toți sergenți, dar de o statură impresionantă. Toți bine înfofoliți, camionul carosat era încălzit și nu prea. A fost o aventură pe cinste, a scris și în Scânteia de: ”…eroismul militarilor de la o unitatea militară mecanizată care au aprovizionat cu cele necesare un sat, de pe drumul către Cheia, izolat de căderile masive de zăpadă.”

Nici acum nu știu cum am ajuns la Suzana, camionul era foarte bun, avea lanțuri pe toate roțile motrice, șoferul, un geniu, dar eu cred că numai bunul Dumnezeu ne-a salvat viețile și ne-a ținut pe drumul sigur. Nu am putut urca până sus pe panta abruptă, de la drumul spre Cheia până la Mânăstire, vreo două sute de metri.

Am dus alimentele și produsele, poate peste trei tone, târându-le prin zăpadă. Maica stareță ne aștepta cu masă mare, ultimile alimente din mânăstire, pusă în stăreție, am mâncat cu sfială și puțin. Cu ochii pe ceas, să nu se răcească mașina și să ajungem înapoi, pe lumină, în Mâneciu Ungureni, unde aveam baza, un alt camion militar, cu combustibil și piese de schimb, plus doi mecanici. Am ieșit afară, în gerul ascuțit ca o katană japoneză și am început să ne luăm rămas bun. Când Maica Stareţă spune “Ascultaţi!”. Am încremenit cu toţii. Parcă am auzit un ţiuit subţire, aşa de îndepărtat că parcă era în vis. Maica Singlitichia a zâmbit şi a spus ca pentru ea: “Este Filipul Şchiop, ocrotitorul nostru, al monahițelor, care vă mulţumeşte şi vă spune să nu vă fie frică, pentru că vă veţi întoarce teferi!”

Toți ne-am făcut cruce și am plecat la vale cu camionul, într-un nor de zăpadă. Nu știu cum am ajuns la Mâneciu Ungureni, parcă ne-a dus bunul Dumnezeu, cu Mâna Lui. Șoferul, mi-am amintit cum îl chema, Marin Ciubotea, un oltean din Craiova, parcă era în transă, greul camion mai mult aluneca prin zăpada mare, la vale, dar nu am căzut în prăpastii, sau râpe, care erau pe acolo la tot pasul. Filipul Șchiop, animăluțul Maicii Domnului, avatarul Sf. Andrei și Magistratul Sfântului Petru a avut grijă de noi!

Acum vă rog să mă scuzați, mă duc să răsfoiesc o carte primită de la ”Libris”. O carte frumoasă, bine legată, format mare. ”Parker’s Astrology”, un manual ”nec plus ultra” de 491 pagini, apărut în anul 2020 la ”Penguin Random House”, scrisă de Julia și Derek Parker. Pe copertă scrie că prețul este de 52 dolari canadieni, sau 40 dolari SUA. Pe mine m-a costat 201 lei, adusă în pragul casei. Este o reeditare și ”modernizare” a manualului din anul 1970, cel mai bun manual de astrologie. Folosit la Madrase Omar Khayyam, unde l-am avut tutore pe Derek Parker. S-a săvârșit din această viață acum un an de zile, Dumnezeu să-l odihnească în pace !

Este liniște și pace în pustnicia mea din Prahova submontană, ceea ce vă doresc și domniilor voastre, cu mențiunea să ne pregătim, pentru că mâine este în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Totul pare că merge bine, în parametrii normali, atât pe plan material, spiritual şi energetic. Cele trei corpuri ale tale! Persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii sau prietenii. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ți ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si sentintele pentru uzul propriu. Şi nu te grăbi, nu te repezi!

TAUR

Ceea ce cauţi să spui, să te exprimi, este exact ceea ce simţi, emoţiile interiore şi sentimentele tale. Dacă nu eşti înţeles de cei din jur, este treaba lor, tu ai semnalat ce te doare! Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimbă-l, adica coafura sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simti mai bine in propria piele!

GEMENI

Astăzi eşti strălucitor, mercurian. Bucuria de a trăi, în persoana ta. Nimic şi nimeni nu-ţi pot rezista astăzi, în faţa amestecului savant de inteligenţă, carismă şi ironie muşcătoare! Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat este şi mai bine! Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească către escapade nocturne precum cotoii pe acoperiş. Sanatatea este buna, atentie insa la accidente si incidente, iar banii - astăzi subiectul nu este pe ordinea de zi!

RAC

Ai de rezolvat câteva mici probleme personale. Nu exagera, nu face din ele sfârşitul lumii, nu te văicării degeaba! Trebuie să-ţi faci timp să ieşi în oraş, să-ţi schimbi ideile negative. Proiectele începute în această zi pot aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru scopurile tale. Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

LEU

Astăzi trebuie să defineşti regulile de bază. Ai intrat într-o nouă etapă şi totul pare confuz şi haotic. Fă puţină ordine, lumină! Aşa poţi să determini şi obiectivele imediate, tehnic vorbind! Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute şi altele mai putin agreabile – spun veştile, pe seară.

FECIOARĂ

Se pare că intri în depresia de ianuarie! Viaţa îţi pare mai grea şi oamenii nesimţiţi. Adevăruri fundamentale care nu servesc la mare lucru. Concentrează-te pe interesele tale, zâmbeşte! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriți. Metodic și cu geniul detaliului cum esti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le poate pune in valoare!

BALANŢĂ

Astăzi răsfaţă-te un pic, cu lucruri bune şi oameni interesanţi. Chiar dacă trebuie să le plăteşti tu prânzul! Starea de bine şi o conversaţie plăcută, interesantă, intelectuală, nu au preţ! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. În ultima parte a perioadei, mai pe seară, probabil că trebuie să faci un drum scurt. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţelele, sau mai prozaica cutie de scrisori.

SCORPION

Iei partea rudelor, prietenilor, chiar dacă dreptatea lor este problematică. Chestia cu Platon, adevărul şi prietenul e pentru filosofi, pentru tine contează mai mult interesul celor dragi. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi.

SĂGETĂTOR

Cu cât, acum, la începutul anului, micile succese şi veştile bune se acumulează, cu atât eşti mai motivat, ai încredere în forţele tale şi în realizarea certă a obiectivelor tale strategice! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. În orice caz responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema pare a găsi o rezolvare temporară mai pe seară. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac decât rău.

CAPRICORN

Poate este ziua ta de naştere, poate nu! În orice caz, ai nevoie de perspectivă, să-ţi defineşti obiectivele şi priorităţile. Ale tale, personale, nu cine ştie ce sloganuri sau lozinci! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influenţei Lunii, în scădere. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid! Sănătatea este bună, exceptând, pentru un procent dintre nativi, raceala de rigoare! Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri - care functioneaza bine şi astăzi!

VĂRSĂTOR

Astăzi poate fi una dintre acele zile, în care neglijezi aspecte ale vieţii tale. Încearcă să fii mai apropiat, mai cordial şi ceva mai zâmbitor cu cei din jurul tău, familia, prietenii! Treci printr-o perioada de schimbari, poate de aceea banii sunt mediocru aspectaţi. Iar banii sunt un fel de energie, un mijloc, nu un scop în sine! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Dacă poţi şi nu cazi în sevraj ”shopping”!

PEŞTI

Astăzi ai o idee, sau mai multe! Care privesc îmbunătăţirea calităţii vieţii tale pe termen lung. Probabil că este vorba de studii, sau perfecţionări. În perioade tulburi, dosarul contează! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investeşti. In nici un caz sa nu fii zgârcit, patima care te apuca cand nu trebuie!