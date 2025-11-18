Horoscopul lui Dom’ Profesor,  19 noiembrie 2025. Despre vrăjitoare

Pe 19 noiembrie s-au născut Martin Luther, Indira Gandhi, Ted Turner, Mihail Kalinin, Meg Ryen, Jodie Foster, J.R. Capablanca, Aurel Vlaicu, George Emil Palade, Monica Lovinescu, Liviu Tudan, Ioan Tugearu, Dumitru Dumitriu, Emil Constantinescu.

Am mai răsfoit notiţele mele, de la Madrasse Omar Khayyam, unde am învăţat astrologie timp de patru ani. Am redescoperit, cu plăcere, calendarul zoroastrian, care denumea şi descria fiecare zi a anului în funcţie de gradul din zodiac. Pentru 26-28 grade în Scorpion, care corespunde zilei de 19 noiembrie, codicele zoroastrian spune: „Ziua dreptei judecăţi”.

Hai să judecăm drept! Revin şi în acest spaţiu, al „horoscopului”, atât de drag mie, cu problema „senatorului de drept”. Am mai scris şi am mai făcut campanii, dar... poate nu am fost auzit, poate erau alte priorităţi!

Pe scurt, ar trebui să existe în România o lege, după cum există şi în alte multe ţări şi a existat în România antebelică, ei bine să existe instituţia „senatorului de drept”.

Patriarhul României, un reprezenatnt al Casei Regale de România şi preşedintele, sau preşedinţii care şi-au încetat onorabil mandatul sunt, ar trebui să fie, beneficiarii acestei legi. Câteva persoane, poate trei, patru, cinci!

Este păcat, mare păcat să vezi un preşedinte al cărui mandat a trecut făcând audienţă la televiziunile particulare în loc să servească ţara în continuare. Este mare risipă pentro o ţară mică ca a noastră. Câte ştiu oamenii aceştia, cei care au fost preşedinţi! Pe câţi oameni importanţi cunosc, câte secrete deţin! Şi nu spun asta pentru că astăzi este ziua de naştere a altui Scorpion preşedinte, Emil Constantinescu, care împlineşte vârsta marii înţelepciuni, 86 de ani!

La mulţi ani, domnule Emil Constantinescu, cu pace, sănătate şi bunăstare! Viaţă lungă şi prosperă, vă mai aduceţi aminte, cum spuneau vulcanienii!

Apoi Patriarhul trebuie neapărat să ocupe un fotoliu în Senat. A fost, ca poziţie, şi în Marea Adunare Naţională, pe vremea comuniştilor şi nu îşi găseşte locul în reprezentarea României aşa-zis democratice?

Casa Regala trebuie să aibă neapărat un loc al senatorului de drept. Este un drept istoric şi o punte peste ani.

Vedeţi, un demers ca cel de mai sus, este un demers normal, pentru o ţară normală. Fără interese personale, sau de grup, fără reclamă şi fiţe corporatiste. Un om, adică subsemnatul, a văzut o problemă şi propune în agora, în public, în scris, o rezolvare, o îmbunătăţire a vieţii publice, poate un lucru drept şi folositor. Sau, poate, nu! Majoritatea decide!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, dragi lupi, padawani și hobbiți, generația mea are niște vorbe, niște ticuri. ”V-am prins, vrăjitoarelor!” este una dintre vorbe. Să mă tăiați, dar nu mai știu la ce se făcea reclamă, pe la începutul anilor 90’. Parcă la calculatorul Felix, dar nu sunt sigur. Așa cum puteți să mă tăiați, de asemenea, că nu îmi mai amintesc deloc la ce făcea cărnoasa Laetitia Casta reclamă, ea fiind în poză pe un bloc întreg. Așa cum am spus în repetate rânduri când eram CEO la Multimedia, firma legendară: ”nu acoperiți mesajul cu suportul, cu pretextul.”

V-am prins, vrăjitoarelor! De câte ori nu s-au folosit, la propriu, cuvintele acestea, în istorie. Acum o săptămână o corespondentă, dragă mie, mă întreba de ce erau arse vrăjitoarele pe rug, pentru că scoteau mercurul din oameni? Săptămâna asta m-au mai întrebat doi corespondenți despre vrăjitoare, câte au fost arse pe rug și când a fost executată ultima vrăjitoare din Europa. Mai sunt aluzii și întrebări și în alte corespondențe. Interesul acesta pentru vrăjitoare poate fi provocat de ”vânătoare de vrăjitoare” din România. Mai știi?

Întâmplător, sau nu, eu am studiat aceste lucruri, magia, vrăjitoria, la școală, la Madrasse Omar Khayyam, un semestru întreg. Și pentru că profesoara, vrăjitoarea, nu a fost mulțumită de cum au mers lucrurile, ne-a indicat o bibliografie obligatorie. La sfârșit, a zâmbit subțire și a spus: ”dacă nu citiți bibliografia, vă blestem!” Am râs, m-am mulțumit să cumpăr cărțile indicate și să le studiez. O să cedez în fața multor critici și o să continui să vă indic cărțile din biblioteca mea. O să încep cu bibliografia vrăjitoarei-profesoară.

Paul Cristian, ”The History and Practice of Magic” o carte in cuadro de 621 de pagini, apărută la Editura The Citadel Press în anul 1972. Este Biblia magiei.

Montague Summers, ”The History of Witchcraft and Demonology” un volum de 353 de pagini, apărut la Routledge & Kegan Paul, Ltd în anul 1926. Absolut necesară.

Rossell Hope Robbins, ”The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology” o carte capitală de 571 de pagini, apărută prin grija editurii Spring Books în anul 1959. Erudită și completă.

Le Scouëzec, Gwenc'hlan, ”Le Monde de la Magie” un volum de 300 de pagini cu multe planșe și fotografii, unele în culori, apărut la Editura Sernor-Tchou în anul 1975. Face parte din volumele de excepție.

Idries Shah, ”Oriental Magic” un manual des folosit de 203 pagini, apărut la Octagon Press, în anul 1956. Nimic mai prețios, pe domeniu.

Richard Cavendish, ”The Black Arts” o carte mai specială, apărută la Editura Pan Books ca o carte de popularizare. Nu este... a apărut în anul 1967.

Henrich Kramer, James Sprenger, ”Malleus Maleficarum” un volum clasic de 276 de pagini, apărut la Editura Bracken Books, în anul 1928.

Acestea au fost cărțile din bibliografia Claudiei, wicca care ne-a predat istoria și practica magiei și a vrăjitoriei. Mai am ceva cărți pe subiect cele în română datorate lui Paul Ștefănescu, profesorul meu de la Academia de management, Ștefan Gheorghiu.

Nu trebuie să le citiți pe toate, vă spun eu, toate cărțile ascund aceiași poveste tristă a prostiei, frustrării sexuale și a intoleranței față de femei.

Prima femeie declarată ”vrăjitoare” a fost frumoasa și inteligenta Hypatia din Alexandria. Frumoasă ca un înger și inteligenta ca Pitagora. Fiica marelui matematician Theon, Hypatia era ”nec plus ultra” în matematică, astrologie și filosofie. Șefa școlii neoplatonice din Alexandria. La echinocțiul de primăvară al anului 415 o gloată de zeloți creștini, secta parabalanilor, au făcut-o bucățele pe frumoasa făptură, la propriu, pentru că, spuneau creștinii: ”o femeie nu poate fi așa de deșteaptă și de frumoasă, numai dacă este vrăjitoare, a făcut un pact cu diavolul”.

Istoria se repetă și ia amploare odată cu apariția Inchiziției. Care trebuia să aibă de lucru, nu? Sfârșitul secolului XVI și secolul XVII, ba și secolul XVIII până în primii ani ai secolului XIX, sunt scena unor ”procese ale vrăjitoarelor”. Dacă chiar vă interesează subiectul, vă indic două lucrări în limba română: Gh. V. Brătescu, ”Vrăjitoria de-a lungul timpului” 318 pagini, apăruta la Editura Politică în anul 1985, o atitudine materialist-marxistă, dar interesantă, și Dan Horia Mazilu, ”O istorie a Blestemului” de 429 de pagini, apărută la Editura Polirom în anul 2001. Mai am pe undeva ”Vrăjitoria în Europa” de la Humanitas.

Sau, nu trebuie să citiți nimic pe subiect, am făcut-o eu pentru domniile voastre. Fiecare carte se poate condensa la o frază, la ideea pe care a avut-o autorul și o demonstrează, o susține cu dovezi și mărturii cale de multe sute de pagini.

Vânătoare de vrăjitoare a fost o modă. Concomitent cu marele masacru al pisicilor. Se pare că au fost executate în toată lumea, sub titlu de ”vrăjitoare” peste cinci mii de femei. Nu numai arse pe rug, acest mod de a ”salva și elibera sufletul” era cel mai spectaculos. Unele femei au fost spânzurate, decapitate, zidite de vii, îngropate de vii, asfixiate cu diverse noxe.

Cel mai adesea ”vrăjitoarele” erau moașe, sau vindecătoare ale bolilor feminine, isterice, border-line, sau cu alte beteșuguri psihice. Vrăjitoare adevărate, urmașele druizilor și ale Vechii Legi, nu cred să fi fost mai mult de zece, în toată lumea! Restul - prostie, invidie, intoleranță, frustrare sexuală și ignoranță! Și interes bănesc, cei care depistau și executau vrăjitoarele primeau bunurile lor și o primă în bani din partea Bisericii.

Dar nu numai femeile au fost arse pe rug ca vrăjitoare. Este celebru cazul preotului catolic francez Urban Grandier, din Loudun, dioceza de Poitiers. Un bărbat foarte bine, viril, cu multă carismă. A scris și argumentat împotriva celibatului catolic. A fost declarat vrăjitor și ars pe rug pe 18 august 1634, o urezeală politică, evidentă, Grandier fiind pe curs de coliziune și concurent cu perfidul cardinal de Richelieu.

Și Giordano Bruno a fost declarat ”eretic și vrăjitor” și ars pe rug pe 17 februarie 1600, la Roma. În China, pe 17 aprilie 646 este decapitat generalul Zhang Liang, ca vrăjitor. Vrăjitoria era un taboo și o crimă de trădare în China imperială. Împăratul Taizong avea să regrete, mai târziu. Faptul că generalul Zhang Liang știa totul și părea că se află în mai multe locuri în același timp, dovezi clare de vrăjitorie, se datorau celor 500 de ”fii” ai lui, un sistem de serviciu secret care culegea informații de pe tot cuprinsul imperiului și celor trei sosii ale lui, care îi semănau perfect. Concluzia este că nu trebuie să fii nici foarte supus, nici foarte credincios unui împărat stupid.

Nu știu de ce, dar unii autori nu se documentează complet pe subiect. Așa am interpretat niște articole care susțineau, în mod fals, o să vedeți, că ultima vrăjitoare din Europa a fost executată la Târgu Mureș în anul 1752. O sărmană moașă comunală. Ce vor să demonstreze, ca și la prostie și intoleranță am fost tot primii din Europa? Bun, în Transilvania era drăguțul de împărat, nu conduceau românii, dar, totuși...

Am spus că este fals. În Europa s-au mai executat, prin ardere pe rug, mai multe vrăjitoare la sfârșitul secolului XVIII. Se consideră că ultima vrăjitoare arsă pe rug în Europa a fost poloneza Barbara Zdunk, executată pe 21 august 1811.

Mai sunt multe de spus, multe de făcut, multe de văzut – dar hai să luăm o pauză, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Vrei să le faci pe toate, să controlezi tu totul! Astăzi lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine, este mai bine. Nu interveni, nici la muncă, nici acasa, nici măcar cu un sfat. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul "am mai auzit asta"!

TAUR Stai liniştit şi aşteaptă să treacă ziua! Ce poţi să faci când nu ai chef de nimic? Mai nimic! Zâmbeşte mult, vorbeşte infatuat şi fii agitat, aşa lumea nu o să observe că nu faci nimic! Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt. Până la urmă este o zi neaşteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Este normal, dacă nu ai făcut nimic, arăţi odihnit şi prosper! Până seara chiar că te simţi excelent!

GEMENI Ai mult de lucru şi multe trăiri. Ca rezultat, o să fii epuizat, obosit fără speranţă, spre sfârşitul zilei. Mai poţi doar să-i spui partenerei, ca Napoleon: „Nu în noaptea asta, Josephine!” Îmi pare rău pentru tine... dar ceva-ceva se întâmplă şi în registrul bun. Îngerul responsabil, cel supărat, îşi aduce aminte că a fost programat să gândească numai de bine, să vorbească numai de bine şi să facă fapte numai bune, aşa că face el ce face şi primeşti, mai pe seară, o veste bună!

RAC Cu toate că astăzi ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O zi densă, cam obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de activitate. Seara, relaxantă! Ziua de astăzi se configurează ciudat - tu pari că eşti pusă în faţa unei decizii. Adică, de fapt, nu şti ce sa alegi intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală.

LEU Totuşi, te simţi mai bine! Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Munceşti, te odihneşti şi te gândeşti cu încredere la viitor. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte păcatele marilor feline. Le ştii tu care...

FECIOARĂ O zi mai dificilă. Pregăteşte-te să primeşti în plin şocul noului, paradoxal şi neaşteptat. Astăzi trebuie să încerci să te adaptezi, cu diplomaţie, fără să faci compromisuri costisitoare! În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi... Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Ziua de astăzi este favorabilă familiei, cuplului, legăturilor de sânge, de mir, sau pur şi simplu de afinităţi selective.

BALANŢĂ Cei din jurul tău aşteaptă astăzi mult de la tine. La serviciu lucrurile s-au încurcat şi toţi sunt cu ochii pe tine, tu să rezolvi! Acasă eşti aşteptat să faci cumpărături şi mici atenţii! Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nodul tău gordian, sau calcâiul lui Ahile, cum preferi, că antichitatea este plină de pilde, se numeşte viaţa ta amoroasă. Oricum, nu prea ai de unde alege! Aşa că aspectele favorabile pot fi pur teoretice...

SCORPION Ai un moral bun, eşti în formă bună. Eşti mai detaşat decât de obicei, mai calm şi cu zâmbetul pe buze! Ţi-au ieşit “maţocăriile”! Eşti tare, domnule, jos pălăria, dar nu te culca pe lauri! Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, dar şi in dragoste.

SĂGETĂTOR Ai şanse mari să ai o zi epuizantă, fără niciun moment de răgaz. S-au strâns multe probleme, ai mult de muncă şi puţine resurse. Cere ajutor, organizează-te, până nu te blochezi de tot! Până la urmă, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie, în alt domeniu decât de obicei. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău.

CAPRICORN Visezi cu ochii deschişi, dar problemele cotidiene, realitatea, te confiscă. Oferă-ţi momente plăcute şi vei avea o productivitate şi o eficienţă mai bune. Oamenii de succes sunt relaxaţi! Cu zodia în continuare relativ nepopulată de planete, exceptând pe Pluton, care hai să fim drepţi este mai mult un planetoid, trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar, din fericire, rareori, superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Concentrează-te, sau cere ajutor!

VĂRSĂTOR Ai nevoie de un plan, de o strategie, de o structură, organizare, ca să poţi avansa în interesele tale. Patinezi pe loc, eşti ţinut să avansezi pe drumul tău de forţe contrare şi opuse. Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă aduce succes. O zi obositoare, dar foarte plăcută. Seară deosebită în compania celor dragi, poate la un spectacol. Astăzi, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci, o zi bună! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou.

PEŞTI Eşti pe drumul cel bun! Reuşita pare aproape, nu te lăsa acum. Dar, după ce termini activitatea cotidiană parcă ai dori şi un film, un spectacol. Respectă-te, dacă vrei să fii respectat! Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină puţin cam monotonă şi plictisitoare de zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul carierei tale. Dar, nu uita că trebuie să te şi relaxezi şi să te distrezi!