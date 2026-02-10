Horoscopul lui Dom' Profesor, 11 februarie 2026. Cel mai îndepărtat obiect cosmic

Pe 11 februarie s-au născut Thomas Alva Edison, Burt Reynolds, Leslie Nielsen, Sheryl Crow, Traian Filip.

Sinaxar, Sântul Sfinţit Mc. Vlasie. În "Kalendar", nimic, nimic!

Prieten şi vindecător al animalelor, Sf. Vlasie are o legătură specială şi cu păsările. În popor se spune că Sfântul le dezleagă ciocul micilor zburătoare şi că de acum păsările încep să cânte. „Cine se roagă la Sf. Vlasie, acela nu rămâne fără para în pungă” – Sf. Vlasie este văzut şi sub aspectul minunilor pe care le făcea când ieşea din peştera unde pustnicea. Sf. Vlasie se ţine ca să nu se nască copii şi animale monstruoase, contra insectelor şi a viermilor, pentru sănătatea rudelor de sânge etc. Un sfânt pluricalificat, bun la orice, probabil o calchiere a cine ştie cărui zeu al primăverii, din mitologia greco-romană!

NASA a publicat un articol semnat de Dave Adalian. Iată:

Galaxia MoM-z14 a fost confirmată ca fiind cel mai îndepărtat obiect văzut vreodată

Astronomii au confirmat că galaxia MoM-z14 este cel mai îndepărtat obiect cosmic observat până acum. Lumina acestei galaxii călătorește spre noi de 13,53 miliarde de ani, ceea ce înseamnă că vedem MoM-z14 așa cum a apărut la doar 280 de milioane de ani după Big Bang . Și, datorită expansiunii universului, galaxia se află în prezent la 33,8 miliarde de ani-lumină distanță.

O anomalie din perioada de început a universului, MoM-z14 nu este deloc ceea ce astronomii se așteptau să găsească atunci când au privit în cele mai adânci adâncuri ale spațiului.

Face parte dintr-un grup de galaxii extrem de vechi, dar în mod ciudat de bine dezvoltate, fotografiate de Telescopul Spațial James Webb . Se pare că au o vechime de până la 13,5 miliarde de ani și sunt mult mai complexe decât susține teoria cosmologică. De aceea au existat îndoieli cu privire la faptul dacă aceste galaxii sunt cu adevărat atât de vechi. Ne-au oferit distorsiunile gravitaționale o imagine falsă?

Pentru a răspunde la întrebare, astronomii au conceput și au realizat studiul „Mirage or Miracle” (MoM). Un grup de zeci de cercetători internaționali a folosit instrumentele spectroscopice ale lui Webb – instrumente care măsoară semnăturile chimice ascunse în lumină – pentru a confirma că lumina provenită de la MoM-z14 a călătorit, într-adevăr, timp de 13,53 miliarde de ani. Aceasta înseamnă că MoM-z14 are o vechime de aproximativ 97,8% față de Univers.

Rezultatele studiului, evaluate de colegi, au fost publicate în Open Journal of Astrophysics pe 28 ianuarie.

Cele mai vechi galaxii fotografiate de Webb sunt mai dezvoltate decât au prezis teoriile. În plus, sunt prea multe. Cercetarea recent publicată a urmărit, în primul rând, să descopere dacă obiecte precum MoM-z14 sunt, de fapt, atât de îndepărtate pe cât par. În al doilea rând, cercetătorii au vrut să afle dacă structurile lor neașteptate sunt specifice sau comune. Autorul principal, Rohan Naidu, de la Institutul Kavli pentru Astrofizică și Cercetări Spațiale al MIT a declarat:

”Cu Webb, suntem capabili să vedem mai departe decât au putut oamenii vreodată, iar lucrurile nu seamănă deloc cu ceea ce am prezis, ceea ce este atât provocator, cât și interesant.”

Înainte ca Webb să înceapă observațiile, teoria cosmologică prezicea că vor exista doar câteva galaxii dezvoltate atât de curând după Big Bang. În schimb, imaginile inițiale au dezvăluit de aproximativ 100 de ori mai multe astfel de obiecte decât se așteptau, inclusiv galaxia MoM-z14. Datele de la camera spectrografică a lui Webb le-au permis cercetătorilor să confirme dacă aceste obiecte erau atât de vechi pe cât par, a declarat Pascal Oesch de la Universitatea din Geneva, co-investigator principal al studiului:

”Putem estima distanța galaxiilor din imagini, dar este foarte important să urmărim și să confirmăm cu o spectroscopie mai detaliată, astfel încât să știm exact ce vedem și când.”

Obiectele provin într-adevăr dintr-o epocă de acum 280 de milioane de ani după începutul tuturor lucrurilor. Și aceasta este o descoperire care îndeamnă la mai multe explorări, a declarat Jacob Shen, cercetător postdoctoral la MIT și membru al echipei de cercetare:

”Există o prăpastie tot mai mare între teorie și observații legate de universul timpuriu, ceea ce ridică întrebări convingătoare care trebuie explorate în viitor.”

Datele pe care Webb le-a returnat deja arată că nici natura stelelor timpurii nu este ceea ce credeam. Stelele din MoMz-14 par să aibă mai mult azot decât se aștepta. Naidu a spus :

”Putem lua exemplu din arheologie și să privim aceste stele antice din galaxia noastră ca pe niște fosile din universul timpuriu, doar că în astronomie avem norocul să-l avem pe Webb văzând atât de departe încât avem și informații directe despre galaxii din acea perioadă. Se pare că observăm unele dintre aceleași caracteristici, cum ar fi această îmbogățire neobișnuită cu azot.”

Întrucât nu ar fi trebuit să existe suficient timp pentru a produce cantitatea de azot observată în stelele timpurii, cercetătorii își reelaborează deja teoriile despre cum a ajuns acesta acolo. Ei speculează că ar fi putut exista suficient gaz dens pentru a forma stele supergigante generatoare de azot, foarte devreme.

Sunt necesare mai multe date pentru a dezlega aceste mistere ale universului timpuriu. Iar noi instrumente astronomice, precum Telescopul Spațial Roman Nancy Grace, vor ajuta la furnizarea acestor informații. Yijia Li, studentă absolventă la Universitatea de Stat din Pennsylvania și membră a echipei de cercetare, a arătat :

”Pentru a înțelege ce se întâmplă în universul timpuriu, avem nevoie de mai multe informații - observații mai detaliate cu Webb și mai multe galaxii pentru a vedea unde sunt caracteristicile comune, pe care Roman le va putea oferi. Este o perioadă incredibil de interesantă, Webb dezvăluind universul timpuriu ca niciodată și arătându-ne cât de multe mai sunt de descoperit.”

Asta înseamnă că titlul de cel mai îndepărtat obiect observat vreodată al lui Galaxy MoM-z14, probabil, nu va dura mult. Lansarea misiunii Roman este programată pentru mai 2026. Pe măsură ce aceasta și Webb continuă să exploreze cea mai veche eră a universului, aproape sigur vor fi descoperite obiecte mai îndepărtate - și, prin urmare, mai vechi.

Concluzie: Galaxia MoM-z14 – o galaxie strălucitoare care a luat naștere la 280 de milioane de ani după Big Bang – este, deocamdată, cel mai îndepărtat obiect cosmic măsurat vreodată de astronomi. În prezent, se află la 33,8 miliarde de ani-lumină distanță de Pământ.

Din punctul de vedere al astrologiei, observațiile astronomice foarte îndepărtate nu au nicio semnificație. Dar, împreună cu Big Bang-ul, confirmă unele dogme religioase despre Geneză.

Nu trebuie multă știință și nici observații costisitoare ca să fim siguri că mai avem o șansă, speranța că mâine este o altă zi !

BERBEC

Dimineaţă obositoare. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Un umăr pe care să te sprijini găseşti între cei dragi, acasă, în familie. O vorbă bună contează mult! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adânc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea – nu este oare mai bine sa ieşi cu familia sau cu o prietena la o plimbare? Cauţi un confident pe care nu îl găseşti.

TAUR

Încep să se lămurească unele probleme legate de domeniul sentimental. Reflectezi că nimic nou sub soare, că ai mai avut astfel de situaţii! Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească! O pierdere, sau ratăcirea unui obiect poate fi evitată. Probabil prin grijă şi atenţie. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rau. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Familia este bine, sănătoasă, prietenii au problemele lor. Promoveaza cu curaj interesele profesionale!

GEMENI

Ziua de azi e un bun prilej să recapeţi iniţiativa, să te ocupi de probleme legate de casă, apartament, familie, proprietaţi. Conjunctura te favorizeză, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se rezolvă de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Vremea melancolică şi cam nesimţită te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusă, sau cu fitilul aprins.

RAC

Stelele indică o zi obişnuită, cu rutina şi monotonia de "déja vu". Totuşi, o veste sau o întâlnire care îţi face plăcere, trebuie doar să laşi comoditatea şi să ieşi, după program, în oraş. Climatul general de la serviciu şi de acasa este uşor neplăcut şi încordat, tensiunea tinde către cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică nici un eveniment important. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă! Din punctul tău de vedere este o perioadă... interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă!

LEU

Multe discuţii, la serviciu. Lumea nu mai ştie ce şi cum să facă! Ia spune-le tu, ca un adevărat lider, cum să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu. Mai ştie cineva ce este un ROI sau ROF? Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot să-ţi intersecteze interesele. Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Leu cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Poate în State, pentru că pe la noi… Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe.

FECIOARĂ

Conjunctura indică că-ţi trebuie o anumită detaşare şi mai multă obiectivitate. Trebuie să stai în defensivă până realizezi noul orizont de vedere. Oricum, problemle tale rămân aceleaşi! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Dacă consideri viaţa o permanenta confruntare, o luptă şi o provocare în care trebuie sa-ti atingi scopul cu orice preţ atunci eşti înca unul din turmă. Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ.

BALANŢĂ

Căldura sufletească, investiţiile emoţionale făcute azi pot aduce relaţii normale şi înţelegere. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă. Relaxează-te după program, poate la sală. Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Balanţei să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, cumpărături, investiţii.

SCORPION

Stelele te sfătuiesc ca azi să fii mai tăcut. Zâmbeşte mult, cu gura închisă! Pe plan social curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Dedică ziua celor dragi! Scorpionii şi mai ales Scorpioancele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Scorpionului care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sănătatea pare bună, atenţie însa, iarna nu a plecat şi mai are multe des pus!

SĂGETĂTOR

Nu poţi să schimbi lucrurile dintr-o dată. Există o anumită inerţie socială, umană. Astăzi evită graba, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum. Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atentie însa, norocul este de sticla – cand incepe sa strălucească, se sparge! Încă mai este frig – protejează-ţi în special picioarele.

CAPRICORN

Eşti în plină formă, ai o zi plăcută! Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă profitabilă. Triază relaţiile, nu pierde timpul! Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare – poate te duci la sală să tragi de fiare, poate la un spectacol care se prelungeşte! Influenţe astrale puternice te favorizează în ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale.

VĂRSĂTOR

Veşti bune, din presă sau pe reţele. Se întâmplă lucruri, care te avantajează strategic. Capacitatea ta de a domina situaţia, prin imaginaţie, chiar prin unele iluzii benefice, dă rezultate. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii, evită expunerea inutilă la frig sau la curenţii de aer. Banii sunt bine aspectaţi – poti valorifica obiectele inutile din caminul tau.

PEŞTI

Astăzi evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales graba. Fii prudent şi precaut, dacă conduci maşina şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu lăsa lucrurile neclare, sau „în coadă de peşte”! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În relaţiile amoroase, in familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, încearca să negociezi şi să afli şi parerea celui drag. Sănătatea este în general bună, dar astăzi protejează-ţi picioarele, vezi bine cu ce te încalţi. Categorii, domenii - picioarele şi încălţămintea, care, în mod tradiţional, sunt de natura zodiei Peştilor.