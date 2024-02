Horoscopul lui Dom’ Profesor – 9,10 februarie 2024. Anul Dragonului de Lemn, pozitiv, Verde ca jadul. Sau, ca smaraldul…

10,11 februarie

Pe 10 februarie s-au născut Berthold Brecht, Boris Pasternak, Mark Spitz, Robert Wagner, Victor Rebenciuc, Maria Butaciu, Anton Holban, Mihai Duţescu. Pe 11 februarie s-au născut Thomas Alva Edison, Burt Reynolds, Leslie Nielsen, Sheryl Crow, Traian Filip.

O notă specială pentru marele om de teatru și film, Victor Rebenciuc. Împlineşte 91 de ani,o vârstă venerabilă! Să-i spunem, din toată inima: La Mulţi Ani! Sunt tare curios, dacă ar mai fi să apară la TVR, oare câte suluri de hârtie igienica ar aduce badea Victor? O sută, o mie, un camion? La lovitura de stat a adus un singur sul, dar mizeria umană de acum este infinit mai mare!

În calendarul creştin-ortodox pe 10 februarie sunt Sf. Sfinţit Mc. Haralambie şi Sf. Valentina. Pomenirea morților. În calendarul creştin-ortodox pe 11 februarie sunt Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei şi Sf. Teodora, împărăteasa.

Pe 10 februarie este în „Kalendar” sărbătoare mare. Așa spune doamna Antoneta Olteanu, regina mitologiei românești – așa este! Se pare că este vorba de o veche, foarte veche sărbătoare a Morţii cum mai sunt prin America Latină. Nu ştiu dacă din fondul indo-european, sau de la romanii cei cu „braţe tari”!

Stră-strămoşii noştri se rugau în această zi de 10 februarie să fie sănătoşi şi să nu moară în anul care urma să se scurgă, începea un nou ciclu agricol, pastoral, vânătoresc!

Peste calendarul păgân, adică ţărănesc, s-a aşternut calendarul creştin care pomeneşte pe Sfântul Sfinţit Mc. Haralambie. Sfântul este închipuit ca un schelet. El umblă cu o coasă şi seceră la omenire şi, dacă nu-i ţii ziua, îţi retează zilele cu coasa! (Th.Speranţia).

Cred că nu mai trebuie să menţionez că simbolistica sheletului cu coasă, ca reprezentare a Morţii, este larg răspândită printre culturile diverselor popoare. De exemplu, lama XIII din Tarotul de Marseille, Moartea, este simbolizată printr-un schelet cu o coasă.

Patron al ciumei şi al tuturor bolilor grave Sf. Haralambie este binevoitor cu oamenii. El a prins toate ciumele şi bolile de păr şi le ţine bine. Să notăm că în mod misogin, dar probabil istoric, toate belele din lume erau de gen feminin! Dar diavoliţele de boli se zbat şi se răsucesc, aşa că Sfântul mai pierde câte una în lume. Pentru că nu se poate duce după ea, doar le ţine pe celelalte belele, el fluieră într-un fel anume, după Lupul Şchiop.

Lupul vine şi Sfântul îi spune care boală a dat în lume. Lupul – lup, şi şchiop pe deasupra. Miroase, adulmecă, se scarpină, se uită lung, cu capul lui mare într-o parte, cheamă pe ceilalţi Filipi în ajutor, dar până la urmă, după un timp în care ”ciuma” îşi face de cap, tot prinde nevoia de boală şi o aduce înapoi la Sfântul Haralambie. Până acum Lupul Şchiop nu a dat greş niciodată. Lupul Șchiop și cu ai săi Filipi – un sistem perfect contra epidemiilor! De aceea orice epidemie, sau pandemie, se ”stingea de la sine” fără vaccinuri și măști chirurgicale, în 24-30 de luni.

Anul Dragonului de Lemn începe sâmbătă, 10 februarie 2024

Ultima dată când rata natalității din China a atins vârful a fost în 2012 : în acel an, pentru fiecare 1.000 de oameni, au fost 15 născuți vii, foarte departe de cei 6,39 din 2023. A fost o anomalie statistică, având în vedere starea de declin demografic în curs a țării, care s-a dovedit extrem de greu de inversat. Dar 2024 ar putea vedea un nou baby boom pentru China, din același motiv ca acum 12 ani: este Anul Dragonului.

Dragonii sunt foarte importanți în cultura chineză. În timp ce în Occident dragonii sunt adesea reprezentați ca monștri înaripați, care suflă foc, dragonul chinezesc, sau loong , este un simbol al forței și generozității. Ființa mitică este atât de venerată încât a obținut un loc ca singura creatură fantastică din lista divină a zodiacului chinezesc . Iar imaginile pătrund în societatea de azi, fie în festivaluri , în dansuri sau în stele .

Discursul internațional despre economia, sau politica Chinei se referă, de asemenea, adesea la țară ca la un „dragon roșu”, despre care criticii au spus că în mod subconștient se mulțumește cu orientalismul și temerile de comunism . Dar mulți chinezi îmbrățișează cu mândrie legătura: președintele Chinei Xi Jinping i-a spus președintelui Donald Trump în 2017 că poporul chinez este „ descendentul dragonului ” cu părul negru și pielea galbenă.

De aceea, în Anii Dragonului (care se întâmplă la fiecare 12 ani), în China (precum și în alte țări cu populație mare chineză, cum ar fi Singapore), mulți părinți grijulii încearcă să-și planifice sarcinile. Rezultă un copil născut cu asociațiile superstițioase pozitive ale Dragonului.

Un simbol al prosperității

De unde a venit dragonul chinezesc este încă dezbătut de istorici și arheologi. Dar una dintre cele mai vechi imagini ale loong-ului a fost descoperită într-un mormânt în 1987 în Puyang, Henan: o statuie lungă de doi metri datând din civilizația neolitică a culturii Yangshao cu aproximativ 5.000-7.500 de ani în urmă. Între timp, Dragonul de Jad al culturii Hongshan – o sculptură în formă de C cu bot, coamă și ochi subțiri – ar putea fi urmărit până în Mongolia Interioară cu cinci milenii în urmă.

Marco Meccarelli, istoric de artă la Universitatea din Macerata, din Italia, arată că există patru teorii de încredere despre cum a apărut loong : în primul rând, un șarpe zeificat a cărui anatomie este un colaj de alte animale lumești (bazat pe modul în care, în antichitate triburile chinezești s-au contopit, la fel și totemurile animale care le reprezintă); în al doilea rând, un apel înapoi către aligatorul chinez; în al treilea rând, o referire la tunet și un prevestitor de ploaie; și în sfârșit, ca un produs secundar al venerării naturii.

Cele mai multe dintre aceste teorii indică presupusa influență a dragonului asupra apei, deoarece se crede că sunt zei ai elementului și, prin urmare, esențiali pentru o recoltă bogată. Unii savanți etnografi au spus că, în diferite regiuni, grupurile chineze antice au continuat să îmbogățească imaginea dragonului cu trăsături ale animalelor cele mai familiare pentru ei – de exemplu, cei care locuiesc lângă râul Liaohe din nord-estul Chinei au integrat purcelul în imaginea dragonului, în timp ce oamenii din centrul China a adăugat vaca, iar în nord, unde se află acum Shanxi, locuitorii anteriori au amestecat trăsăturile dragonului cu cele ale șarpelui.

Un simbol al puterii

Nimic nu a cimentat puterea dragonului chinez mai bine decât atunci când a devenit un simbol al imperiului. Miticul Împărat Galben, un suveran legendar, se spune că a fost dus de un dragon chinez pentru a se îndrepta spre viața de apoi. De asemenea, se spune că loong-ul ar fi născut literalmente împărați, sau cel puțin asta este ceea ce Liu Bang, primul împărat al dinastiei Han (202-195 înainte de Hristos), și-a făcut să creadă supușii: că s-a născut după ce mama sa s-a asociat cu un dragon.

„Totemul dragon și influența corespunzătoare au fost folosite ca instrument politic pentru deținerea puterii în China imperială”, spune Xiaohuan Zhao, profesor asociat de Studii literare și teatrale chinezești la Universitatea din Sydney, pentru TIME.

De atunci, loong-ul a fost o temă recurentă între dinastii. Scaunul împăratului a fost numit Tronul Dragonului și fiecare împărat a fost numit „adevăratul Dragon ca Fiu al Cerului”. DC Zhang, cercetător la Institutul de Studii Orientale de la Academia Slovacă de Științe din Bratislava, spune pentru TIME că dinastiile ulterioare chiar au interzis oamenilor de rând să folosească orice motiv dragon chinezesc, pe haine, dacă nu făceau parte din familia imperială.

Dinastia Qing (1644-1912) a creat prima iterație a unui steag național chinez cu un dragon cu o perlă roșie , care urma să fie atârnat pe navele marinei. Dar, pe măsură ce dinastia Qing s-a slăbit după mai multe pierderi militare notabile, inclusiv primul război chino-japonez (1894-1895) și rebeliunea boxerilor din 1900, caricaturile dragonului au început să fie folosite ca formă de protest împotriva guvernului pentru slăbiciunea sa, spune Zhang. Dar, odată cu căderea dinastiei după înființarea Republicii Chineze (ROC) – care apoi avea să devină Taiwan – în 1912, Zhang spune că urmărirea unei embleme naționale a fost temporar abandonată.

În timpul celui de-al Doilea Război chino-japonez (1937-1945), au existat apeluri reînnoite pentru a găsi un simbol unificator care să ridice moralul, iar dragonul a fost printre câteva animale luate în considerare. Dar când Mao Zedong a înființat Republica Populară Chineză (RPC) în 1949, căutarea unui simbol unificator pentru chinezi a fost din nou uitată, în timp ce țara a orientat prioritățile către o dezvoltare industrială rapidă.

Un simbol al unității

În afara Chinei, este posibil ca motivul dragonului să fi prins rapid, dar în interiorul lui, dragonul nu a fost la fel de influent până în anii 1980, spune Zhang. În 1978, muzicianul taiwanez Hou Dejian a compus un cântec intitulat „ Moștenitorii dragonului” ca mijloc de a-și exprima frustrarea față de decizia SUA de a recunoaște RPC ca guvern legitim al Chinei și de a rupe legăturile diplomatice cu Republica Chineză (Taiwan). Lee Chien-fu, un student taiwanez la acea vreme, a lansat un cover al cântecului în 1980, care a devenit extrem de popular pe insulă.

În ciuda faptului că este un cântec care condamnă dezamăgirea Taiwanului, cântecul a reușit să treacă strâmtoarea și, de asemenea, a rezonat cu cetățenii de pe continent. Zhang spune că „China devenea din ce în ce mai puternică” și guvernul său a încercat să coopteze „Moștenitorii Dragonului”, deoarece avea nevoie de o emblemă pentru unificare și prosperitate „care să fie apolitică și care să includă toate națiunile chineze, chiar și pentru cei care trăiesc în străinătate. ” Hou, care de atunci s-a mutat în China, a cântat melodia într-un spectacol de estradă chinezesc pentru a inaugura Anul Dragonului în 1988.

Popularitatea cântecului a făcut ca acesta să fie folosit și împotriva conducerii chineze. Dizidenții au transformat „Moștenitorii dragonului” din nou într-un imn de protest înainte de represiunea din 1989 din Piața Tiananmen, potrivit South China Morning Post , Hou chiar modificând unele dintre versurile potrivit lui Zhang. Hou a fost deportat înapoi în Taiwan în 1990 , dar muzica sa a rămas cu etnicii chinezi și diaspora chineză, spune Zhang.

Cântecul, precum și eforturile deschise ale Chinei de a crea un simbol național care să depășească granițele, spune Zhang, joacă un rol important în semnificația culturală de durată a loong–ului . Iar regalitatea istorică a dragonului a ajutat cu siguranță la stimularea mitului, simbolismului și atașamentului sentimental popular pentru chinezii de astăzi, spune Zhao de la Universitatea din Sydney. „Caracteristicile de bază, trăsăturile, credințele și practicile asociate cu totemul dragonului și influența rămân în mare parte neschimbate”, spune el. „Este foarte mult o tradiție vie.”

Prim-ministrul singaporez Lee Hsien Loong a îndemnat cuplurile tinere să aibă mai mulți copii, în timp ce orașul-stat se luptă cu o scădere a natalității.

„Acum este un moment la fel de bun ca oricare altul pentru cuplurile tinere să adauge un „mic dragon” familiei”, a spus premierul în mesajul său anual de Anul Nou Chinezesc . Anul lunar al Dragonului începe pe 10 februarie, la prima, sau a doua Lună Nouă după solstițiul de iarnă, dar care trebuie să fie cel mai apropiat de 4,5 februarie, începutul Primăverii în calendarul chinezesc. Și va ține până pe 29 ianuarie 2025. Dragonul este un „simbol al puterii, generozității și norocului”, a spus Lee, recunoscând în același timp că a avea un copil este o decizie personală.

Singapore a dublat concediul de maternitate sau paternitate plătit de guvern, după ce rata natalității a scăzut la un minim record de 1,05 copii pe femeie în 2022. Țări precum Coreea de Sud, China și Japonia s-au luptat, de asemenea, cu ratele de fertilitate în scădere și îmbătrânirea populației.

Marele astrolog Tzu Kă-Wen, din Hong-Kong, a împlinit recent 94 de ani, avertizează asupra spiritului imperialist american și european care a anexat zodiacul chinezesc. ”Zodiacul chinezesc este anual, cel european este lunar, nu se pot face corespondențe între ele. Se referă la popoare foarte diferite, cu gândiri, cultură și civilizație foarte diferite. Este ca și cum ai publica la Paris un buletin meteorologic pentru Beijing!” De acord cu venerabilul chinez din Hong-Kong, dar niciodată nu a stricat un sfat bun. Un sfat bun poate fi și o muzică bună.

Este ceea ce ascult eu acum. Music Makes You Braver – nu uitați acest lucru, într-o lume făcută din armonii sublime dar și de amenințări pe măsură. Trebuie să ai ochi și urechi, inimă, ca să simți frumusețea Pământului și armonia Universului. Vă invit să simțiți, nu este greu, încercați, dacă nu astăzi, atunci mâine, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 10,11 februarie 2024

BERBEC Sâmbăta aceasta eşti prea încăpăţânat, după părerea celor din jur – hai să fim drepți, așa este! Dacă întâlneşti o opoziţie organizată, fii calm, nu ai altă soluţie decât să amâni ceea ce vrei să faci pentru o altă zi. Evenimente în anturaj şi veşti plăcute de departe, poate de la prieteni aflaţi în străinătate. În registrul mediu spre interesant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi turism. Toată lumea se grăbeşte. În acest weekend este indicat să-ţi oferi un moment de respiro şi să vezi în ce parte vrei să o iei. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Dar, nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi instraineaza, in loc sa atragă! Trebuie să inspiri incredere şi să asiguri pe cei din jur ca se pot baza pe tine, în orice împrejurare. Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii supărătoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimănui. Păstrează-ţi calmul şi umorul! Duminica poţi să primeşti o veste în doi peri despre o reuniune de familie la care te aşteptai să fii invitat.

TAUR Conjunctura arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar relaţia este mai puţin fericită cu semnele de apă şi pământ. Nu pleca la drum lung, mai ales seara! O parte dintre nativi trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, probabil cu cei din jur, cu familia. S-ar putea să ai de mediat între două persoane apropiate. Horoscopul tău arată că iţi este necesara o viata ceva mai activa, şi poti incepe cu plimbări scurte în aer curat, evitând aglomeratia, dar şi vremea capricioasă. Totuşi, atenţie la curent, ploaie, lapoviţă, ceaţă şi la schimbarea bruscă de temperatură! In acest weekend faci schimbările la care te gândeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu, a bucătariei, sau a livingului. Debarasează-te de toate prejudecatile şi micile frâne psihice care ţi-au frânt elanul şi nu ţi-au permis să-ti arăţi adevaratele calitaţi de organizator şi de ce nu, de arhitect amator. Eleganţa şi bunul-gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi.

GEMENI Sâmbătă ai o atitudine inspirată. Dar şi rebelă. Complotezi pentru obţinerea de mai multă libertate, să scapi de unele obligaţii familiale, casnice, sau de promisiunile făcute celor din jur. Cine se trezeşte foarte de dimineaţă, îi este foarte somn. Asta este toată filozofia şi ar fi bine să te cruţi, forţele şi timpul, în acest weekend pentru că urmează o săptămână densă şi obositoare. Sâmbătă urmează o veste bună urmată de o mică pierdere. Un obiect pe care-l găseşti, până la urmă. Ai mare nevoie de un sfat bun, de confirmarea unei atitudini aşa că… sună un prieten. Dupa cum spune înţeleptul, la un prieten trebuie să găseşti aprobarea faptelor tale, un pahar de apă şi un sfat bun! Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, gândirea rapidă şi uşor ironică nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp, încearcă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea celui în cauză şi nu o descriere cît mai apropiată de realitate. Duminică seara se pare că primeşti o veste bună, care te bucură mult.

RAC Conjunctura astrologică te sfătuieşte să foloseşti sâmbăta aceasta, dar şi tot weekend-ul, ca să te relaxezi şi să te odihneşti. Eşti obosit şi trebuie să eviţi să devii obosit cronic! Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. In jungla asta de beton ai luptat cu abilitate ca să ajungi unde eşti, întreabă-te daca eşti dispus “să calci peste cadavre” ca să continui o traiectorie ascendenta. Sâmbătă – micile înfumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care, de fapt, nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Vărsător, poate la o petrecerea ad-hoc. Duminică – zi de ordine şi curăţenie, sau de corespondat pe rețele!

LEU Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte relaţiile tale sentimentale, dar şi atenţia care trebuie s-o acorzi alimentaţiei sănătoase, meselor la ore fixe. Drumurile nu sunt avantajate. Weekend-ul pare să fie foarte liniştit, chiar monoton. Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru săptămâna viioare şi nu numai! Relațiile cu persoanele născute in semne de aer și foc sunt in acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuți în semne de apa și pământ. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga în cine ştie ce fiţe.

FECIOARĂ În ceea ce priveşte casa, căminul tău, ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar sâmbătă ai şansa să mai rezolvi câte ceva. Totuşi, nu exagera cu activitatea, odihneşte-te! Sâmbătă, noi idei par să se contureze în cercul rudelor de sânge. Prietenii, familia, anturajul este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor. Mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, este să dai dovadă de tenacitate şi consistenţă. Horoscopul tau te sfatuiește sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, sau de team building-ul de care esti responsabil, sau de făcut ceva prin casă, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale. Conjunctura te avertizează să-ți supraveghezi sănătatea şi regimul alimentar şi… trebuie să răreşti ţigarile!

BALANŢĂ Stelele îţi indică să te odihneşti ca să dai răgaz organismului să se refacă. Lucrezi toată săptămâna la o „firmă-internat” care te ţine acolo toată ziua! Măcar în weekend să te relaxezi! Dimineaţă foarte dinamică, cu multă activitate în care se pot finaliza vechi dorinţe şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Şoapte pe înserat şi atmosfera ciudată de roman de dragoste desuet, te ajută să devii mai sentimental decât de obicei. Sâmbăta o poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Nu tot ce este adevarat si drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jocul acesta, care are loc într-o junglă de beton, Balanţele dezechilibrate, care nu au un plan, sunt devorate de monştrii.

SCORPION Emoţional, configuraţia astrologică arată unele porniri impulsive, repede stopate de raţiune. Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte – este sâmbătă şi trebuie să te relaxezi. Sâmbătă este o zi foarte bună ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. O zi activă, poate chiar prea activă pentru acest timp, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. Sigur că pare o contradicţie, weekend-ul este o perioadă de pauză, dar tu te gândeşti numai la bani. Chiar dacă ai nevoie de mai mulţi bani (cine nu are?) nu-ţi sacrifica pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul viţelului de aur. Simţul tău posesiv de Scorpion veninos ţinut prea mult în frâu se răzbuna sâmbătă. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o plăcintă americană cu cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat.

SĂGETĂTOR Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate, cu familia. Veşti bune. Zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte. O zi interesantă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” şi împăcările în relaţiile sentimentale. Stelele spun, la fel ca un batran inţelept chinez, ca prea multă insistenţă duce la dezastru, pe cand cumpătarea aduce succesul! Mai ales în relaţiile amoroase. Vorbeşte! Ţine minte că astăzi lumea are nevoie de poveşti frumoase si vorbe fermecatoare pentru a contrabalansa climatul violent și decadent. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Și ignifug. Duminica este zi de aranjat garderoba pentru sezonul de primăvară. Ca să vezi dacă nu trebuie să aranjezi sau să cumperi ceva.

CAPRICORN Astăzi dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut celor din jur. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-te şi încearcă să te odihneşti mai mult. Sâmbătă este o zi favorabilă schimbărilor, călătoriilor, deciziilor cu aspect financiar. Toate domeniile sunt favorizate, mai puţin cele care ţin de iluziile pe care ţi le faci în relaţiile sentimentale. In viata este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu găseşti ce iţi trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este de proastă calitate! Daca astăzi te simți cumva zdrobit de refuzurile prietenilor și ale anturajului, în general, nu-ţi risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate. Configuraţiile planetare mixte şi o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca aceast weekend să treacă repede şi fără necazuri mari. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt nişte străini, aşa că tot de la parinţi sau frați poţi obtine ceva bani si poate şi o vorba buna. Trebuie doar să încerci.

VĂRSĂTOR Ai ceva de sărbătorit, poate ziua ta de naştere, aşa că te-ai hotărît să pui capăt unei etape de efort. Stelele îţi îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te poți distra foarte bine! Sâmbătă, domeniul avantajat este cel al noului. Este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini, de oameni noi. Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile a ceea ce a mai rămas din iarnă. Care delicii, costă din ce în ce mai mult! Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza duminică, protejandu-te eficace impotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare sau la nu ştiu ce festival sau concer. Tu vrei să dormi! Duminica trebuie sa eviţi asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreţi.

PEŞTI O sâmbătă liniştită. Nu amâna – fără complexe, poţi rezolva astăzi unele situaţii personale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Nu te enerva din cauza unor nimicuri sau a unor inexactităţi de comunicare. Fii deosebit de precis în discuţii, sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te poate ajuta să ieşi dintr-o încurcătură. În aceasta perioada a weekend-ului ai ceva noroc. Asta nu înseamnă că ai să mult noroc, ai ceva. Aspectele lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite, asa ca fă un tur de telefoane pe la prieteni ca să vezi de unde sare invitaţia. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.