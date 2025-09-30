Horoscopul lui Dom’ Profesor, 1 octombrie 2025. Profeţia lui Petrache Lupu, făcută la 1 octombrie 1936. Des’ree

Pe 1 octombrie s-au născut Julie Andrews, Jimmy Carter, Richard Harris, Walter Matthau, Annie Besant, Coca Bloos, Constantin C. Nottara, Gheorghe Vitanidis, Cristian Tudor Popescu, Angelo Niculescu, Alice Gabrielescu, George Matei Cantacuzino.

În calendarul creștin-ortodox este Acoperământul Maicii Domnului, iar în "Kalendar" Pocroava, Procoavele. Se marchează începutul sezonului rece, iar în unele locuri, la munte, cade prima zăpadă. Fetele ţin cu mare stricteţe sărbătoarea (cel puţin aşa spunea bunul Tudor Pamfile la începutul secolului XX) pentru a le acoperi şi lor capul cu belşugul părului şi pentru a le ajuta să se mărite bine şi să poarte basmaua de femeie măritată.

Dar deosebit de importantă este profeţia făcută de Petrache Lupu care spunea la 1 octombrie 1936 că: "Un mare imperiu va cuprinde Europa şi România sfântă va fi cucerită fără să se tragă cu tunul. Mai mult, poporul minţit şi ademenit va dori să fie cucerită ţara lui Decebal şi a lui Traian. Mari nenorociri se vor abate asupra românilor. Se vor băjeni cu milioanele, vor fi inundaţii şi cutremure mari, furtuni, ploi, dar și secetă fără sfârşit.

Bogatul o să ceară săracului adăpost şi mămăligă. Ţara o să fie trădată de cei care o conduc, iar banul o să fie singura religie. Degeaba preoţii şi vlădicii or să ridice Crucea lui Hristos, că nu vor fi ascultaţi şi lumea o să râdă de ei. Hoţii or să fie domni şi curvele, doamne! Mai mulţi ani România o să fie bârlogul tâlharilor şi va avea felinarul roşu drept stemă. Războiul o să ne bată la uşă şi disperarea îşi va găsi sălaş în sufletul românilor.

Când Lupul Şchiop o să ucidă ultimul trădător de ţară şi toţi românii se vor pocăi, o minune se va întâmpla şi Maica Domnului o să-şi întindă Acoperământul peste Grădina ei salvându-ne pe toţi, pe toţi românii şi aducând pace, bunăstare şi bucurie. Aşa să ne ajute Dumnezeu!"

Este tulburător cum Petrache Lupul („Lupul” – o întâmplare?) a „văzut” cu atâta precizie peste aproape un secol. Mai rămâne să se implinească partea bună cu „mântuirea, pacea, bunăstarea şi bucuria”!

Tare mă tem că lumea nu doreşte aşa ceva!

Dar nu sunt supărat pe domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi şi ca să vedeţi că este aşa, vă invit să vă uitaţi şi s-o ascultaţi pe Des’ree care se întreabă în ce zodie sunteţi:

Am descoperit-o pe britanica cu voce de contralto, acum câţiva ani, de fapt prin anii ‘90, trece vremea, trece! Super! Voce de jazz, atitudine de regină (fanii spun că ar fi urmașa unui rege din Barbados) elitism bine temperat, umor superior.

A scos patru albume la ”Sony” apoi, din 2003, s-a retras. Sigur, albumul meu preferat este ”Supernatural” din anul 1998.

În prezent Desirée Annette Weeks, născută la 30 noiembrie 1968, adică Des’ree (“din rege”, în petit creole, dialectul corsarilor din Caraibe) locuieşte în Canada şi este vecină cu unul dintre finii mei, care este medic rezident în Edmonton. Raul, finul meu, îmi spune că nu a văzut în toată viaţa lui o persoană mai distinsă, talentată, bine intenţionată şi gată să ajute pe oricine. O Săgetătoare ieşită din comun...

Vedeți, domniile voastre, viața este frumoasă și putem să ne-o facem și mai frumosă. Depinde cu cine ne înconjurăm, cu cine suntem prieteni, cât de nemulțumiți suntem de viața noastră. Să nu intrăm în competiții fără rost și în grupuri care nu ne reprezintă. Și să avem mereu speranță, viața ne oferă întotdeauna o a doua șansă, cât timp mâine este o altă zi !

BERBEC Astăzi eşti gata să reacţionezi cu agresivitate berbecească. Crezi că cineva te nedreptăţeşte şi ai dreptate. Motivul e invidia şi nu prea ai cum să lupţi cu aşa ceva. Păstrează-ţi calmul! Prin energia ta, prin puterea de muncă de astăzi stârneşti invidii, dar şi respect. Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Modul în care abordezi astăzi relaţiile de serviciu denotă că ai învăţat din greşelile trecutului. În hotărârea ta de astăzi în domeniul financiar se poate vedea experienţă şi maturitate.

TAUR De la o vreme eşti nemulţumit şi nu eşti tu acela... Îţi spui că nu eşti înţeles, cei din jur nu sunt pe lungimea ta de undă! Încercă să le captezi atenţia prin fapte pozitive şi vorbe bune! Eşti pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează şi, în sinea ta, eşti mândru şi mulţumit pentru că vremurile nu te iau pe nepregătite. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere.

GEMENI Stelele cred, astăzi, că trebuie să te mai gândeşti şi să vezi dacă e în interesul tău. Eşti cam nehotărât şi nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din jurul tău pentru o decizie importantă. În activitate, la munca de zi de zi, eşti creativ şi inspirat în a găsi metode care să-ţi simplifice şi să-ţi uşureze viaţa profesională. Dar ceea ce îţi doreşti mai mult este să evadezi, măcar pentru câteva ore... În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

RAC Important pentru tine, astăzi, este certitudinea că eşti pe drumul cel bun, că faci eforturi în interesul tău! Toamna, încă frumoasă, îţi aduce aminte că eşti cu multe lucruri întârziate. Totuşi, trebuie să fii mai calm şi mai destins ca să poţi aborda problemele care îţi frânează activitatea profesională şi îţi influenţează negativ cariera. Nu exagera problemele de sănătate şi nu lua aiurea medicamente neprescrise de medic. Perioada zilei de astăzi este benefica pentru tratamente cosmetice şi medicale de tot felul, chiar intervenţii chirurgicale.

LEU Nu-ţi plac încurcăturile. Cu toate că cei din jurul tău şuşotesc că le provoci adesea. Nu le da importanţă, ascultă muzică „country” şi vezi-ţi de viaţa ta de leu! Ceilalţi nu te înţeleg! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Bine este că te recunosc de "şef", până la urmă!

FECIOARA Este o zi încă frumoasă de toamnă şi în sufletul tău e soare. Ai dori să te simţi răsfăţat şi iubit, măcar de cineva, dacă nu de toată lumea! Uită-te bine, asta fac cei care ţin la tine. Trebuie să fii mai reţinut şi să nu trâmbiţezi adevăruri care dor – acest lucru în domeniul sentimental. Trebuie să-ţi îndrepţi eforturile şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii proprii. A doua parte a zile este revelatoare pentru presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu!

BALANŢA Bazează-te pe instinct, fii calm, zâmbitor şi competent şi aşa poţi câştiga poziţia pe care ţi-o doreşti. Ai de trecut un obstacol, de care depinde câti bani vei câştiga în continuare. Tu simţi altceva... Dar lasă melancolia de toamnă pe altă dată! O vorba, un telefon sau o informatie iţi aduce o veste buna, ceea ce îţi confirmă intuiţia. Mergi înainte pe drumul tău însorit şi afară este încă frumos, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur.

SCORPION Rezişti la seducţiile păguboase care ţi se oferă. Ori îngraşă, ori îţi fac necazuri! Astăzi ştii să păstrezi zâmbetul pe buze şi o atmosferă elegantă în orice împrejurare, faţă de cei din jur! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei de astăzi este pentru îmbrăcăminte, ceva drăguţ pentru toamnă-iarnă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea îţi este pusă la încercare!

SĂGETĂTOR Trebuie să laşi deoparte amănuntele, lucrurile neimportante şi să te concentrezi pe fluxul principal al vieţii, al intereselor tale. Te risipeşti în prea multe activităţi şi direcţii! Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi răbdare.

CAPRICORN Dacă trebuie să vorbeşti, poate în public, fă-ţi un plan, foloseşte fraze scurte şi nu uita să spui şi o glumă! Ca să convingi lumea de adevărurile tale, trebuie să fie... adevărate! Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz... Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că astăzi primeşti o veste bună, care te ajută să-ţi regăseşti calmul.

VĂRSĂTOR Mai pui o piatră la edificiul existenţei tale! Nu pierde timpul, nu amâna! Vin vremuri grele, trebuie să fii pregătit. Prevenit înseamnă pregătit, trebuie să evaluezi cu realism viitorul. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Fii convenţional, cordial dar prudent, in noile relaţii cu cei care doresc neapărat să-ţi devina prieteni. O zi placută, bine aspectată sentimental. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină.

PEŞTI Îţi place să te simţi motivat, să ai un motiv logic şi explicit pentru ceea ce faci! Dar azi trebuie să stai la adăpost de orice, ridică podul mobil al cetăţii tale şi struneşte-ţi gândurile! Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă, aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase!