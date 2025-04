Politica Românul încrâncenat, care nu a râs niciodată la glumele lui Băsescu: Nici nu se gândește ce spune







Băsescu a făcut o analiză cu privire la SUA, afirmând că sunt interesate ca în România să aibă loc alegeri corecte, altfel există riscul de a nu fi recunoscute rezultatele. Pentru a preîntâmpina acest risc, ar fi bine să se acţioneze de pe acum, sublinia fostul președinte.

CTP nu este de acord cu afirmațiile lui Băsescu

Băsescu consideră că problema relației noastre cu SUA este direct legată de anularea alegerilor de anul trecut. El susține că singura cerință a Americii este să organizăm „alegeri corecte”, lucru contrazis de CTP.

„Câteva consideraţii despre alegeri ca răspuns parţial la întrebările unor urmăritori ai mei. Problema relaţiei cu SUA nu este nici ambasadorul, nici ministrul de externe şi nici lipsa unui împuternicit special pentru America. Problema relaţiei României cu SUA este legată de anularea alegerilor. SUA nu au un favorit pentru aceste alegeri. Singura solicitare a Americii este „alegeri corecte” şi cu certitudine nu vor renunţa la această exigenţă”, a explicat Băsescu.

CTP îl contrazice, spunând că analiza sa este o glumă

Traian Băsescu este contrazis de CTP care spune că explicațiile fostului preşedinte sunt o glumă la care unii râd: „În legătură cu zicerile lui Traian Băsescu, nu pot să nu-mi amintesc o expresie a domniei sale „Ce-mi plac glumele mele!”. Băsescu a rămas cu același fel de glume și acum. Unii râd la ele, eu nu am râs niciodată.

Traian Băsescu ne spune că singura solicitare a Americii față de România este alegeri corecte. Și cu certitudine nu vor renunța la această exigență. Mă bufnește râsul. Carevasăzică din această exprimare rezultă că Statele Unite, adică Trump, Vance, Musk etc, sunt animate de principii, de principiul alegerilor corecte.

Și cu niciun chip nu pot renunța la acest principiu și la aplicarea lui în întreaga lume – în Canada, Groenlanda și România. Asta ne spune Traian Băsescu: Că SUA au probleme de principiu privind alegerile corecte în România”, a declarat CTP.

„Băsescu nici nu se gândește ce spune”

Cristian Tudor Popescu contestă raționamentul fostului președinte și a ironizat presupusa poziție morală a Statelor Unite în contextul actualelor probleme politice interne. Jurnalistul a criticat, de asemenea, atitudinea lui Elon Musk care „dă mită în public votanților pentru Curtea Supremă din Wisconsin”.

„Care SUA? Acelea în care președintele actual are la activ o tentativă de lovitură de stat pentru a răsturna alegerile? Care SUA? Acelea în care președintele atacă Constituția SUA spunând că vrea al treilea mandat? Musk ce face? Dă mită în public votanților pentru Curtea Supremă din Wisconsin. Acestea fiind zise, Traian Băsescu ne spune nouă că America are exigențe și nu va renunța la ele în legătură cu alegerile libere din România. Minunat.

Bun, domnul Băsescu nici nu se gândește ce spune. Păi dacă are așa exigențe principiale, înseamnă că de mâine o să suspende ridicarea vizelor francezilor pentru SUA sau n-o să recunoască rezultatul viitoarelor alegeri din Franța. Sau în Turcia, unde nu se joacă Erdogan, că are nervii tari, e un killer politic de primă mână și-i arestează în stil Putin pe cei care i se opun. Acolo ce face principiala Casă Albă a lui Trump? Deci vedeți ce colecții de nonsensuri a reușit să debiteze dl Băsescu…”, a concluzionat CTP, pentru B1 TV.