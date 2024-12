Social Cum sunt întâmpinați credincioșii la Mănăstirea de la Șinca Nouă, locul unde se află epitrahilul părintelui Arsenie Boca







Poziționată în inima Transilvaniei, Țara Făgărașului este presărată cu sate pitorești și așezăminte monahale în care traiul nu poate fi altul decât aproape de Dumnezeu. La poalele munților, mănăstirile din această zonă par adevărate porți spre înaltul văzduh. Dintre acestea se remarcă Mănăstirea Șinca Nouă, care se află sub ocrotirea tuturor Sfinților Români, Sfântul Prooroc Isaia, Sfântul Ierarh Nectarie și Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana.

Mănăstirea de la Șinca Nouă, loc de întâlnire cu Dumnezeu

Mănăstirea de la Șinca Nouă a fost ridicată în locul unei vechi așezări monahale, care ar data din anul 1.600. În urmă cu un deceniu și jumătate, ruinele fostei mănăstiri au fost descoperite în zonă, iar un an mai târziu aceasta a fost deschisă pentru credincioși.

Cei care ajung aici se pot închina la o părticică din Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului, precum și la cunoscuta icoană făcătoare de minuni numită Pantanassa.

Totodată, moaștele Sfântului Nectarie și ale Sfintei Anastasia se află în mănăstirea din Țara Făgărașului. Mai mult, credincioșii se pot ruga și la racla în care se află epitrahilul Sfântului cuvios Arsenie Boca.

„Mănăstirea noastră este reînviată încă din 2009 pe locul unei foste așezări monahale, care ar data de dinainte de anul 1. 600. În 1764 a suferit asemenea tuturor mănăstirilor ortodoxe din Transilvania, iar viața monahală a încetat până când Dumnezeu a socotit în înțelepciunea Sa că este vremea de a da din nou viață acestui loc unde timp de 200 de ani sau înălțat rugăciuni smerite către Tronul Dumnezeiesc de către călugării și credincioșii închinători ai acelor vremuri!

În anul 2008 s-au găsit fântâna și ruinele bisericii vechii mănăstiri, iar în anul următor cu binecuvântarea părintelui mitropolit Laurențiu Streza, s-a reînființat această mănăstire de călugări. Mănăstire este închinată sau pusă sun ocrotirea mai multor sfinți care se regăsesc în hramurile mănăstirii,

Toți Sfinții Români, Sfântul Prooroc Isaia, Sfântul Ierarh Nectarie și Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana! Mănăstirea noastră se bucură de binecuvântarea Maicii Domnului printr-un fragment din Sfântul ei Acoperământ și icoana făcătoare de minuni numită Pantanassa, Sfintele moaște ale sfinților ocrotitori, Sfântul Nectarie și Sfânta Anastasia, dar și ale altor sfinți dimpreună cu Sfântul cuvios Arsenie Boca prin prezenta epitrahilului său!”, ne povestește părintele protosinghel Matei Bilauca, starețul mănăstirii Șinca Nouă.

În așteptarea marelui praznic al Nașterii Domnului

Cu prilejul marelui praznic al Nașterii Domnului, mănăstirea aflată sub ocrotirea tuturor Sfinților Români se îmbracă în haine de sărbătoare. Cetele de colindători poposesc aici pentru a vesti venirea în lume a Mântuitorului.

„Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos în mănăstire își face simțită prezența încă „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din 21 noiembrie, când la slujba utreniei se cântă catavasia „Hristos se naște slăviți-L, Hristos din ceruri întâmpinați-L...', astfel încât deja ne pregătim să întâmpinăm praznicul luminat din 25 decembrie, numit Nașterea Domnului! Aceasta pentru că în biserică noi nu sărbătorim o dată sau o zi anume a Nașterii Domnului, ci noi sărbătorim în mod special evenimentul, adică Nașterea Domnului! Cu o zi înainte de 25 decembrie, în ajun, slujbele Bisericii noastre sunt unicate, deosebite și în înțelesul că în această zi la mănăstiri în mod special se săvârșesc așa numitele Ceasuri Împărătești, se numesc așa deoarece pe vremea imperiului bizantin împăratul cu întreaga familie lua parte încă din această zi la sfintele slujbe.

Seara dinaintea sărbătorii in mănăstirea Șinca Nouă slujbele de priveghere se săvârșesc de la orele 18 cu Vecernia cea Mare împreună cu Litia, apoi urmează Utrenia și ceasul 1! Această rânduială se păstrează în fiecare seară dinaintea sărbătorilor! Apoi se colindă mai marele mănăstirii, starețul, și apoi pe toți viețuitorii mănăstirii! Dimineața în ziua sărbătorilor slujba se incepe de la orele 9:00 cu Rugăciunile de dimineață, Acatist, Ceasul 3 și Ceasul 6 iar apoi Sfânta Liturghie.

Acest program de slujbă se păstrează un toate zilele de sărbătoare! Mănăstire noastră are această tradiție unde obștea mănăstirii merge la colindat și în afara mănăstirii, și anume pe la casele celor care sunt numiți ctitori, miluitori și ajutători ai mănăstirii! Dar mănăstire în fiecare am primește și colindători , aceștia sunt părinții cu copiii lor care vin în mod regulat la slujbele mănăstirii de peste an , cetele de colindători din sat: „Turca” sau Ceata de feciori și „Irozii” sau „Stelarii”, iar apoi elevii școlii generale din sat, dar și Corul Bisericii din Șinca Nouă. De asemenea, ne trec pragul și alți colindători, care diferă de la an la an!”, a adăugat părintele stareț.

Îndemn pentru credincioși

La fel ca în restul duminicilor și sărbătorilor de peste an, credincioșii sunt așteptați la Mănăstirea Șinca Veche pentru a lua parte la sfintele slujbe și a primi cum se cuvine vestea Nașterii Domnului.

„Pelerinii sau închinătorii mănăstirii noastre sunt așteptați cu aceeași dragoste și deschidere ca în fiecare zi de peste an, unde sunt împreună slujitori cu obștea mănăstirii noastre la sfintele slujbe dar în mod deosebit la Sfânta Liturghie, căci Sfânta Liturghie este izvorul vieții noastre! Aici Îl întâlnim pe Cel care S-a născut în peștera din Betleem. Aici, în cadrul Sfintei Liturghii avem prilejul să-L vedem pe Hristos Domnul și chiar să ne și împărtășim cu El spre viața veșnică! Aici începem sa-L cunoaștem și să pricepem care este rostul vieții creștine și anume, al cunoaște pe Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos Domnul în Duhul Sfânt că fiind singurul și adevăratul Dumnezeu!

Sărbătoarea Nașterii Domnului sau cum mai este cunoscut în rândul credincioșilor, Crăciunul, este o sărbătoare a slăvirii lui Dumnezeu și a păcii între oameni! Aceste două coordonate trebuie să se urmărească atunci când sărbătorim Crăciunul! Este îndemnul îngerilor care s-au arătat păstorilor în câmpul din Betleem: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Bunăvoirea este înțeleasă ca buna înțelegere, iertare, iubire, îngăduință, smerenie!

Nașterea Domnului Iisus Hristos sa ne fie prilej de slăvire a lui Dumnezeu, dar și de bună viețuire între noi!”, a încheiat părintele stareț Matei.