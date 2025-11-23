Hezbollah sub foc. Israel vizează lider militar cheie în Beirut

Israelul a efectuat duminică un atac asupra suburbiilor sudice ale capitalei libaneze Beirut, vizându-l pe șeful de stat major al grupării Hezbollah, Ali Tabtabai, conform unui comunicat emis de biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, citat de Reuters.

Acesta reprezintă primul atac asupra zonei în ultimele luni, suburbii cunoscute pentru prezența oficialilor Hezbollah.

Potrivit unei surse israeliene informate despre operațiune și unei surse libaneze din domeniul securității, ținta principală a fost Ali Tabtabai.

Biroul lui Netanyahu nu a precizat dacă Tabtabai a fost ucis în atac. Un înalt oficial american a declarat că Israelul nu a informat în prealabil Statele Unite cu privire la atac, însă administrația americană a fost notificată imediat după incident.

Totodată, un al doilea oficial de rang înalt a menționat că SUA erau conștiente de câteva zile că Israelul intenționa să intensifice operațiunile militare în Liban, conform unui raport al Axios.

Ali Tabtabai este considerat un lider militar cheie al Hezbollah și face parte din lista de sancțiuni impuse de Statele Unite încă din 2016. Pentru informații despre el, SUA au oferit o recompensă de până la 5 milioane de dolari.

Atacul a afectat o stradă principală din suburbiile sudice ale Beirutului.

Localnicii au declarat că au auzit zgomotul avioanelor de luptă înainte de explozie și că au ieșit în grabă din clădiri de teamă că vor urma alte atacuri.

Surse medicale locale au raportat moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor douăzeci, care au fost transportate la spitale din zonă.

În ultimii doi ani, Israelul a efectuat mai multe atacuri asupra Hezbollah, care au dus la moartea liderului de atunci, Hassan Nasrallah, a unei mari părți a conducerii militare a grupării și a aproximativ 5.000 de luptători.

Israelul a acuzat Hezbollah că încearcă să se reînarmeze de la încetarea focului sprijinită de SUA anul trecut. În schimb, gruparea libaneză susține că a respectat cerințele privind retragerea prezenței militare din regiunea de frontieră cu Israelul și că a permis armatei libaneze să se desfășoare în zonă.

Până în prezent, oficialii din alte state nu au emis declarații oficiale cu privire la atac. Impactul militar și civil al operațiunii urmează să fie evaluat în zilele următoare de autoritățile libaneze.