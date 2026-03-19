Harry și Meghan „sunt lipsiți de talent”. Culisele relației cuplului cu vedetele de la Hollywood

Prințul Harry și Meghan Markle au fost criticați dur de autorul regal Tom Bower, care a lansat acuzații legate de lipsa de talent și de poziția lor în industria de divertisment din Statele Unite, potrivit Express.co.uk.

Prințul Harry și Meghan, aspru criticați

Cuplul, stabilit în SUA din 2020, a fost în ultimii ani o prezență constantă la evenimente mondene și gale de la Hollywood, încercând să își construiască o carieră în lumea divertismentului și a producției de conținut media.

Criticile au venit în contextul publicării unui articol în revista Variety, în care este analizată relația dintre ducii de Sussex și platforma Netflix. În urma acestui material, Tom Bower, autor cunoscut pentru cărțile sale despre familia regală britanică, a declarat că observațiile sale anterioare sunt confirmate de situația actuală a cuplului.

„Sunt lipsiți de talent”

El a susținut că Harry și Meghan se confruntă cu dificultăți în industria de la Hollywood, afirmând că influența lor ar fi în scădere.

„Comportamentul lor, lipsa de talent original și importanța exagerată pe care și-o acordă fac ca întoarcerea lor în Marea Britanie să fie tot mai necesară, pentru o eventuală reconciliere cu familia regală”, a afirmat Bower.

Autorul a sugerat că o revenire în cercurile oficiale ale Casei Regale ar putea avea loc în luna iulie, însă a precizat că această posibilitate ar fi puțin probabilă în opinia sa.

O perioadă dificilă pentru prințul Harry și Meghan

În continuarea declarațiilor sale, Bower a spus că ducii de Sussex se află într-o perioadă dificilă din punct de vedere profesional și mediatic, după ce au părăsit oficial îndatoririle regale în 2020, eveniment cunoscut sub numele de „Megxit”.

Prințul Harry și Meghan Markle, părinții a doi copii – prințul Archie și prințesa Lilibet – nu au comentat public aceste afirmații. Nici Familia Regală nu a oferit declarații despre acțiunile celor doi.

