Netflix a pregătit o surpriză de proporții și acum s-a anunțat oficial

Netflix a pregătit o surpriză de proporții și acum s-a anunțat oficial
Din cuprinsul articolului

Harry și Meghan, ducele și ducesa de Sussex, au anunțat că vor prelungi contractul cu Netflix pentru noi filme și seriale TV, potrivit BBC.

Un nou contract între Harry și Meghan și Netflix

Acordul a fost prezentat drept „un contract pe mai mulți ani”, care oferă platformei Netflix prioritate pentru proiectele propuse de compania de producție Archewell, deținută de prințul Harry și Meghan.

Noul parteneriat este mai flexibil decât cel anterior și contrazice zvonurile despre o posibilă ruptură definitivă între ducele și ducesa de Sussex și Netflix.

Meghan a declarat că ea și Harry au fost inspirați de parteneriatul cu Netflix să „creeze conținut de calitate, din diverse genuri, care să rezoneze la nivel global”.

Nu se știe cât timp va dura constractul sau care sunt clauzele financiare ale acestuia. Acordul anterior, lansat în 2020, era estimat la aproximativ 100 de milioane de dolari (75 de milioane de lire sterline).

Prințul Harry și Meghan

Prințul Harry și Meghan

„With Love, Meghan”, sub așteptările Netflix

Anunțul vine înaintea difuzării celui de-al doilea sezon al emisiunii culinare „With Love, Meghan”, care va avea loc la sfârșitul acestei luni. Conform datelor Netflix, primul sezon al serialului nu a intrat nici măcar în top 300 al celor mai populare seriale din prima jumătate a anului 2025.

With Love, Meghan”, un serial de lifestyle în care Meghan gătea alături de prieteni celebri, a înregistrat 5,3 milioane de vizionări. În aceeași perioadă, cel mai urmărit titlu de pe Netflix a fost drama „Adolescence”, cu 145 de milioane de vizionări.

Documentarul Netflix „Harry & Meghan”, care prezintă retragerea cuplului din viața de „membri ai familiei regale”, a înregistrat 23,4 milioane de vizionări după lansarea din decembrie 2022.

Alte viitoare producții

În cursul acestui an, Netflix va lansa „Masaka Kids, A Rhythm Within”, un serial produs de Harry și Meghan despre un orfelinat din Uganda, prezentat ca o rază de speranță într-un context „în care umbrele crizei HIV/SIDA încă persistă”.

Bela Bajaria, directorul de conținut al Netflix, a declarat: „Harry și Meghan sunt voci influente, ale căror povești rezonează cu publicul de pretutindeni.

Archewell a anunțat și o ediție specială de Crăciun a serialului „With Love, Meghan”, în care publicul este invitat să „se alăture lui Meghan în Montecito pentru o sărbătoare magică”

