Netflix a lansat trailerul oficial al unui film mult așteptat. Când va fi disponibil

Netflix a lansat trailerul oficial al unui film mult așteptat. Când va fi disponibil
Netflix a lansat trailerul oficial pentru filmul „The Thursday Murder Club” (Clubul Crimelor de Joi), care va fi disponibil pe platformă din 28 august.

Filmul, disponibil la finalul lunii august

Filmul, bazat pe bestsellerul internațional scris de Richard Osman, „The Thursday Murder Club” („Clubul Crimelor de Joi”), prezintă povestea a patru pensionari exuberanţi, Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) și Joyce (Celia Imrie), care se întâlnesc pentru a investiga cazuri de crimă nerezolvate.

Când o moarte inexplicabilă are loc chiar în apropierea lor, hobby-ul lor se transformă într-o anchetă reală, cu un parcurs plin de suspans.

Distribuția filmului

Filmul, regizat de Chris Columbus, este cea mai recentă producție realizată de Netflix în colaborare cu Amblin Entertainment.

Din distribuție fac parte și Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, David Tennant, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant și Ingrid Oliver.

Alte filme care vor apărea în luna august

In the Mud”, care va fi disponibil începând cu data de 14 august, prezintă povestea a cinci femei dintr-o închisoare de maximă securitate, care leagă o prietenie aparte după o experiență periculoasă. Corupția și luptele pentru teritoriu amenință însă să le despartă.

Hostage: După răpirea soțului prim-ministrului britanic și primirea unor amenințări de către președinta Franței, cei doi lideri se confruntă cu o alegere imposibilă. Premiera filmului este programată pentru 21 august.

Tot pe 21 august, alte două filme vor fi lansate: „Fall for Me” o are în prim-plan pe Lilli, care devine suspicioasă față de noul logodnic al surorii sale, situația complicându-se atunci când un străin atrăgător îi captează atenția, și „One Hit Wonder” spune povestea a doi cântăreți fără succes, care riscă totul pentru a obține faima și, poate, dragostea.

Long Story Short”, creat de autorul serialului „BoJack Horseman”, este o comedie animată care urmărește viața unei familii, de la copilărie la maturitate și înapoi. Premiera va avea loc pe 22 august.

