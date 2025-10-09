O dronă a fost surprinsă în zona cu restricții de pe aeroportul din Edinburgh

Traficul aerian de pe aeroportul din Edinburgh a fost perturbat după ce o dronă a fost observată zburând în zona restricționată din vecinătatea pistei. Incidentul a dus la amânarea mai multor zboruri, autoritățile activând procedurile de siguranță, informează dailystar.co.uk.

Reprezentanții aeroportului au subliniat importanța respectării regulilor de operare a dronelor și au avertizat că astfel de încălcări pot avea consecințe grave. „Este esențial ca utilizatorii de drone să își înțeleagă responsabilitățile și riscurile asociate zborurilor în zone interzise. Încălcarea acestor reguli poate duce la sancțiuni severe”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Un avion easyJet, care efectua cursa EZY3242 de la Paris către Edinburgh, a fost nevoit să aterizeze pe aeroportul din Glasgow, după ce prezența unei drone a fost semnalată în apropierea zonei de excludere aeriană a aeroportului de destinație.

Reprezentanții Aeroportului Edinburgh au confirmat că traficul aerian a fost suspendat ca măsură de precauție, în timp ce autoritățile au demarat o anchetă. Potrivit acestora, drona nu a pătruns efectiv pe aerodrom și nu a survolat pista.

Autoritatea Aviației Civile (CAA) reamintește că operarea dronelor în perimetrul de 5 kilometri din jurul aeroporturilor și aerodromurilor este strict interzisă. Cei care încalcă această regulă riscă până la cinci ani de închisoare și amenzi considerabile. Incidentul este în prezent investigat de Poliția Scoțiană.

Pentru a doua oară în decurs de câteva săptămâni, activitatea Aeroportului din Edinburgh a fost perturbată din cauza prezenței unei drone neautorizate. Un incident similar a avut loc și la începutul lunii septembrie, când mai multe zboruri au înregistrat întârzieri din același motiv.

Situații de acest gen au fost semnalate recent și în alte părți ale Europei. În Norvegia și Danemarca, mai multe aeroporturi au fost nevoite să-și suspende temporar operațiunile din cauza incursiunilor aeriene ale dronelor.

Un caz notabil s-a petrecut pe 22 septembrie la Aeroportul din Copenhaga, unde trei drone de dimensiuni mari au fost reperate în spațiul aerian al zonei. Autoritățile au reacționat prompt, trimițând forțe ale de poliție în perimetru.

Conform Naviair, compania responsabilă cu dirijarea traficului aerian, activitatea aeroportului a fost complet suspendată în jurul orei 20:30, ora locală. Pe platforma X, poliția a informat publicul că aterizările și decolările au fost oprite din cauza dronelor observate în zonă, iar durata acestei măsuri era incertă la acel moment.

În urma incidentului, mai multe curse au fost deviate către alte aeroporturi din regiune, inclusiv Malmö, Billund, Aarhus și Göteborg.