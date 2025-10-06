Avertisment de călătorie pentru români: Cod roșu de furtuni în Bulgaria, trei morți în urma inundațiilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau urmează să călătorească în Bulgaria că, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie bulgar, pentru data de 7 octombrie 2025 au fost emise coduri de avertizare meteorologică privind vreme severă și ploi abundente.

Potrivit MAE, autoritățile bulgare au emis avertizări de vreme severă:

cod roșu pentru regiunile Dobrich, Varna, Burgas, Yambol și Haskovo, situate pe coasta Mării Negre;

pentru regiunile Dobrich, Varna, Burgas, Yambol și Haskovo, situate pe coasta Mării Negre; cod portocaliu pentru regiunile Silistra, Razgrad, Ruse, Targovishte, Șumen, Sliven, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Lovech, Vratsa (nord) și Plovdiv, Smolyan, Kardjali (sud).

„În context, sunt preconizate restricţionări ale circulaţiei rutiere şi perturbări ale traficului aerian. MAE recomandă cetăţenilor români să urmărească cu atenţie situaţia zborurilor de pe aeroporturile bulgare şi să respecte recomandările autorităţilor locale”, a transmis MAE.

Informațiile suplimentare pot fi consultate:

pentru situația zborurilor pe aeroportul din Sofia – www.sofia-airport.eu;

pentru prognoza meteo – www.weather.bg;

pentru starea drumurilor – aplicația gratuită LIMA (www.lima.api.bg), site-ul Agenției „Infrastructura Rutieră” (www.api.bg ) și numărul de telefon 070013020, disponibil permanent;

pentru reglementările vamale la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia – www.mae.ro/travel-conditions/3677 (secțiunea „Condiții de călătorie în Bulgaria”, titlul „Reglementări vamale”) și site-ul Agenției „Vămi” din Bulgaria – www.customs.bg;

pentru informații despre e-vignetă și sistemul e-TOLL – www.bgtoll.bg;

pentru situația traficului în punctele de trecere a frontierei bulgare – www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate permanent de operatorii Call Center. În cazuri urgente sau situații speciale, cetățenii pot contacta numărul de urgență al ambasadei: +359879440758.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor web: https://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro.

Cel puțin trei persoane au murit din cauza inundațiilor puternice din stațiunea bulgară Elenite, a anunțat ministrul de interne Daniel Mitov, vineri, în timpul unei conferințe de presă la Nessebar.

Printre victime se numără un polițist de frontieră implicat în operațiunile de căutare și salvare, un operator de excavator care participa la curățarea resturilor după primul val al viiturii și un muncitor prins de ape într-o cameră de hotel aflată la parter.

În același timp, nord-vestul țării este blocat din cauza ninsorilor abundente, iar numeroase zone se confruntă cu pene de curent extinse.