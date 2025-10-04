Ce trebuie să faci în caz de inundații și cum poți să rămâi în siguranță

În contextul fenomenelor meteo extreme tot mai frecvente în România, autoritățile atrag atenția asupra măsurilor de siguranță pe care populația trebuie să le respecte în caz de inundații.

Respectarea acestor reguli simple poate face diferența între viață și moarte.

Primul pas este să rămâi informat, notează fiipregătit.ro. Urmărește anunțurile transmise la TV, radio, prin aplicația DSU sau prin sistemul Ro-Alert. Acestea conțin indicații precise despre zonele afectate și eventualele măsuri de evacuare.

Autoritățile recomandă ca fiecare familie să aibă un rucsac de urgență, pregătit din timp. Acesta trebuie să conțină: apă, alimente neperisabile, o lanternă, baterii, fluier, documente importante, medicamente de bază, trusă de prim ajutor și obiecte pentru igienă personală.

Dacă se anunță evacuarea, urmează instrucțiunile fără întârziere și mergi spre zonele indicate de autorități.

Dacă ai timp și este sigur să rămâi în locuință câteva minute:

Mută obiectele de valoare și documentele la etajele superioare.

Încuie ușile și protejează ferestrele.

Ridică mobilierul și electrocasnicele cât mai sus.

Construiește bariere provizorii (saci de nisip, plăci de lemn) pentru a opri pătrunderea apei.

Închide toate utilitățile: gaz, apă și curent.

Nu atinge echipamente electrice dacă ești ud sau dacă te afli în apă. Scoate din priză toate aparatele și oprește întrerupătorul general de energie electrică. Riscul de electrocutare este extrem de ridicat în timpul inundațiilor.

Dacă apa crește rapid:

Mergi imediat pe teren înalt sau la etajele superioare ale clădirii.

Dacă ești complet izolat, urcă pe acoperiș și așteaptă echipele de salvare.

Cere ajutor semnalizând cu un material deschis la culoare sau scriind „AJUTOR!” vizibil în fereastră. Folosește un fluier în loc să strigi pentru a economisi energie.

Dacă este posibil, du animalele și bunurile de valoare în locurile de refugiu stabilite dinainte. Evitarea pierderilor materiale și protejarea animalelor face parte din planul de siguranță al fiecărei familii.

Un pericol major apare atunci când oamenii aleg să meargă sau să conducă prin apa acumulată pe drumuri.