Guvernul a lansat o nouă platformă. Birocrația, redusă printr-un click

Guvernul a anunțat lansarea platformei online „Fără hârtie”, un instrument digital prin care cetățenii sunt invitați să semnaleze direct problemele birocratice întâlnite în relația cu instituțiile statului. Site-ul, disponibil la adresa fara-hartie.gov.ro, este prezentat drept un mecanism transparent de colectare a sesizărilor legate de proceduri administrative complicate sau de lipsa digitalizării în sectorul public.

Potrivit Executivului, platforma este deschisă atât persoanelor fizice și juridice, cât și funcționarilor publici. Utilizatorii pot transmite reclamații privind situații precum solicitarea repetată a acelorași documente, formulare excesive, proceduri lente sau servicii care nu pot fi accesate online.

Toate sesizările sunt introduse într-un sistem standardizat, astfel încât autoritățile să poată evalua impactul lor în funcție de timpul pierdut, costurile generate și numărul de persoane afectate.

Reclamațiile care respectă regulile stabilite sunt publicate pe platformă și pot fi consultate de oricine. Acestea pot fi filtrate în funcție de instituție, tipul problemei sau localitate, ceea ce permite identificarea rapidă a disfuncționalităților recurente.

La fiecare 30 de zile, Guvernul selectează zece dintre cele mai frecvent raportate situații și le transmite pentru analiză instituțiilor competente, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB). Criteriile de selecție vizează frecvența sesizărilor, amploarea efectelor asupra cetățenilor și natura soluției necesare – administrativă sau legislativă.

Pentru cazurile care țin de modul de aplicare a procedurilor existente, instituțiile responsabile sunt obligate să intervină și să corecteze deficiențele. Evoluția măsurilor adoptate este monitorizată public, direct pe platformă.

În situațiile care implică modificări ale cadrului legal, propunerile sunt analizate în grupuri de lucru ale Consorțiului Consultativ al CERB, unde participă reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri și ai cetățenilor.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că noul instrument digital are rolul de a prioritiza problemele care afectează cel mai des relația dintre cetățeni și administrație. Oficialul a subliniat că feedback-ul public poate deveni un motor pentru schimbare și modernizare.

Guvernul precizează că inițiativa se bazează pe principii precum „Once Only”, potrivit căruia statul nu ar trebui să ceară aceleași date de mai multe ori, „Digital by Default”, care presupune acces online la servicii, interoperabilitate între instituții, orientare către utilizator, transparență și acces egal pentru toți cetățenii.

Din punct de vedere tehnic, platforma a fost dezvoltată cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, care a asigurat măsuri de securitate și compatibilitate pe diferite tipuri de dispozitive. Datele colectate sunt publice și pot fi utilizate pentru elaborarea unor soluții suplimentare de simplificare și digitalizare a administrației.