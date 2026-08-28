Californienii au semnalat în ultimele săptămâni apariția unor grupuri neobișnuit de mari de libelule în parcuri, în apropierea lacurilor și pe terenurile agricole, un fenomen despre care specialiștii spun că ar fi fost favorizat de furtunile musonice calde din primăvară și începutul verii, potrivit Associated Press.

Observațiile au fost raportate în zona golfului San Francisco și în alte regiuni ale Californiei, inclusiv în Fresno County. Fenomenul este important atât pentru înțelegerea modului în care condițiile meteorologice influențează migrația insectelor, cât și pentru rolul libelulelor în controlul natural al unor dăunători, inclusiv țânțarii, afidele și musculițele.

Peter Veilleux, proprietarul unei pepiniere din Oakland, a început să remarce grupuri mari de libelule în timpul plimbărilor cu câinele, într-un parc din apropierea locuinței sale și în zona Lake Merritt.

La un moment dat, el a estimat că a văzut aproximativ 100 de libelule zburând împreună. Veilleux a spus că grupurile mari au început să apară în luna iulie și că a publicat ulterior observațiile sale pe Facebook.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Zeci de persoane au relatat că au observat același fenomen în zona golfului San Francisco și în alte părți ale Californiei.

Prezența libelulelor în timpul verii nu este neobișnuită. În această perioadă, multe dintre ele ies din mediul acvatic și devin insecte zburătoare adulte.

Numărul mare observat în acest an ar putea fi însă legat de furtunile musonice calde care au traversat California la sfârșitul primăverii și începutul verii, potrivit lui Kathy Biggs, specialistă în libelule și coautoare a volumului „Dragonflies of California”.

Biggs consideră că multe dintre insectele observate sunt, cel mai probabil, wandering gliders, o specie de libelule puternic migratoare, capabilă să apară în număr mare atunci când condițiile meteorologice sunt favorabile.

Libelulele pot atinge viteze de până la aproximativ 56 de kilometri pe oră și folosesc schimbările de presiune atmosferică pentru a parcurge distanțe mari. Potrivit lui Biggs, insectele pot profita de sistemele de presiune și de circulația atmosferică asociată musonului pentru a se deplasa.

Fenomenul a fost observat și în agricultură. Joe Del Bosque, fermier din Fresno County, a declarat că a remarcat grupuri numeroase de libelule zburând la aproximativ trei până la șase metri deasupra terenurilor sale.

„Le avem în fiecare an, dar acum au fost mai multe decât în mod normal”, a spus fermierul.

Prezența lor este considerată benefică pentru culturi. Libelulele consumă insecte precum afidele, musculițele albe și musculițele de fructe, care pot afecta plantele agricole.

Del Bosque a comparat modul în care acestea vânează cu cel al unor avioane de luptă în miniatură: libelulele urmăresc alte insecte și le pot captura direct în aer.

Alături de buburuze și alte insecte prădătoare, libelulele pot contribui la controlul natural al populațiilor de dăunători.

Deși sunt cunoscute pentru zborul lor rapid și agil, libelulele își petrec cea mai mare parte a vieții în apă.

Ciclul lor de viață începe după împerechere, când femela depune ouă în apă dulce. După eclozare, exemplarele tinere, numite nimfe, trăiesc sub apă cel puțin șase luni. La unele specii, această etapă poate dura până la cinci ani.

Nimfele sunt deja prădători activi și se hrănesc cu larve de țânțari, mormoloci și alte organisme acvatice, inclusiv alte nimfe.

După ce ies din apă, libelulele își schimbă învelișul exterior și devin insecte adulte cu patru aripi. Capacitatea de a controla separat aripile din față și pe cele din spate le permite să zboare înainte și înapoi, să urce, să coboare și să rămână aproape nemișcate în aer.

Chris Grinter, manager senior al colecției de entomologie de la California Academy of Sciences din San Francisco, a explicat că libelulele sunt printre cei mai eficienți prădători din natură.

Potrivit acestuia, peste 90% dintre tentativele lor de vânătoare se încheie cu succes. Libelulele au o vedere foarte bună, mușchi puternici și o capacitate de zbor care le permite să urmărească și să captureze prada în aer.

Grinter a precizat că o singură libelulă poate consuma sute de țânțari într-o zi, ceea ce le transformă într-un important controlor natural al populațiilor de insecte.

În California există aproximativ 70 de specii de libelule, însă majoritatea nu sunt migratoare și rămân în apropierea zonelor în care au ieșit din apă.

Unele specii apar foarte devreme primăvara, inclusiv în perioadele în care zăpada începe să se topească, în timp ce altele pot trăi în condițiile extreme din deșertul Mojave.

Speciile migratoare, în schimb, pot parcurge distanțe mari și pot rămâne într-o anumită zonă doar câteva zile înainte de a continua deplasarea.

Pentru persoanele care vor să atragă libelule în grădini, Kathy Biggs recomandă evitarea pesticidelor, amenajarea unor mici zone cu apă fără pești și păstrarea unor spații însorite cu locuri unde insectele se pot așeza.

Specialiștii spun că apariția grupurilor mari de libelule nu înseamnă neapărat că acestea vor rămâne mult timp în aceleași locuri. Speciile migratoare pot continua să se deplaseze odată cu schimbarea sistemelor atmosferice.

Valul de observații din California arată însă cât de rapid pot influența condițiile meteorologice comportamentul și distribuția unor specii. În același timp, prezența numeroasă a libelulelor evidențiază rolul lor important în ecosisteme și în controlul natural al insectelor.