Avertizare meteo de ultimă oră. Cod galben de furtuni în trei județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o avertizare nowcasting Cod galben pentru mai multe localități din județele Bacău, Neamț și Iași. Avertizarea este valabilă până la ora 14:00, iar meteorologii anunță averse, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și intensificări ale vântului.

Fenomenele prognozate vor afecta zeci de localități din cele trei județe.

În județul Bacău sunt vizate localitățile Bacău, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Luizi-Călugăra, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgeşti, Letea Veche, Pânceşti, Parincea, Săuceşti, Măgura, Ungureni, Gioseni, Dealu Morii, Hemeiuş, Găiceana, Traian, Prăjeşti, Tamaşi, Vultureni şi Sărata.

În județul Neamț, avertizarea este valabilă pentru Roman, Săbăoani, Tămăşeni, Cordun, Horia, Doljeşti, Gherăeşti, Trifeşti, Ion Creangă, Sagna, Icuşeşti, Secuieni, Valea Ursului, Dulceşti, Bozieni, Stăniţa, Gâdinţi, Pânceşti, Bira şi Poienari.

În județul Iași, Codul galben vizează localitățile Dagâţa, Mirceşti, Rachiţeni şi Tansa. Meteorologii anunță în aceste zone descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri, precum și intensificări ale vântului.

Rafalele pot atinge viteze de 50-60 km/h, iar ploile pot acumula 10-15 litri pe metru pătrat. Avertizările pentru fenomene meteorologice periculoase imediate sunt emise pentru intervale de cel mult șase ore.

Duminică, 6 septembrie, valorile termice vor coborî în majoritatea regiunilor și se vor apropia de cele normale pentru începutul lunii.

Excepția o reprezintă sudul țării, unde vremea va rămâne local călduroasă.

Cerul va fi în general senin, însă pe parcursul amiezii și al serii vor apărea înnorări temporare în Carpații Orientali, estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei și nordul Dobrogei.

În aceste regiuni sunt așteptate pe arii restrânse ploi slabe, cu cantități de apă de 3-6 litri pe metru pătrat.

Pe parcursul zilei, vântul va avea intensificări în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei. În aceste zone, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h.

În zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, viteza vântului va depăși temporar 80-90 km/h. În restul țării, rafalele vor atinge în general 40-50 km/h, urmând ca pe timpul nopții intensitatea vântului să scadă.

Temperaturile maxime se vor situa între 20-21 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sud-vestul Munteniei și izolat în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 5 grade și, în general, nu vor depăși 16 grade. În depresiunile Carpaților Orientali vor fi temperaturi mai reduse, în timp ce pe litoral valorile nocturne se vor menține ușor mai ridicate.