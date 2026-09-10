România intră, începând de joi, 10 septembrie, într-un interval cu temperaturi neobișnuit de ridicate în mai multe regiuni, iar de vineri vremea va deveni treptat instabilă, cu ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben și cod portocaliu pentru zilele de 10 și 11 septembrie, precum și o informare meteorologică valabilă până duminică seară.

Potrivit ANM, joi, 10 septembrie, temperaturile maxime vor ajunge la 30–35 de grade Celsius în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în sudul Banatului, unde sunt posibile condiții de caniculă.

Avertizarea cod galben emisă de meteorologi este valabilă joi, între orele 12:00 și 18:00. Fenomenul vizat îl reprezintă temperaturile deosebit de ridicate.

Zonele aflate sub atenționare sunt sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei.

ANM estimează maxime cuprinse între 30 și 35 de grade, ceea ce înseamnă că, în unele regiuni, temperaturile vor fi cu mult peste valorile obișnuite pentru această perioadă.

Pentru 11 septembrie, ANM a emis atât cod galben, cât și cod portocaliu. În zonele aflate sub cod galben, temperaturile maxime vor ajunge la 30–35 de grade.

Avertizarea vizează Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, precum și nordul, estul și sud-estul Transilvaniei. În județele Arad și Olt sunt prognozate local caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Situația va fi mai severă în zonele aflate sub cod portocaliu, respectiv Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Transilvaniei.

Aici sunt prognozate temperaturi maxime de 33–36 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori, asociate cu caniculă și disconfort termic accentuat, sunt așteptate în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

După perioada de temperaturi ridicate, vremea va intra într-un proces de schimbare. Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă de vineri, 11 septembrie, de la ora 12:00, până duminică, 13 septembrie, la ora 22:00.

În cursul zilei de vineri, în Banat, Crișana și la munte, precum și izolat în alte regiuni, vântul se va intensifica. La rafală, vitezele vor ajunge în general la 40–50 km/h.

Începând din seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă, instabilitatea atmosferică se va manifesta în vestul, nordul și centrul țării.

Sâmbătă și duminică, fenomenele se vor extinde în sud, est și centru.

Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse cu caracter torențial, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

Vântul poate atinge la rafală viteze de 50–60 km/h în timpul episoadelor de instabilitate.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de una până la trei ore sau prin acumulare. Pe arii restrânse, acestea pot depăși 30–40 de litri pe metru pătrat.

Grindina prognozată va avea, izolat, dimensiuni mici, de aproximativ 1–2 centimetri.

Evoluția prognozată pentru următoarele zile indică o schimbare rapidă a condițiilor meteorologice. Joi și vineri, principalul fenomen urmărit de meteorologi este căldura excesivă, cu maxime de până la 36 de grade în zonele aflate sub cod portocaliu.

Ulterior, odată cu accentuarea instabilității atmosferice, atenția se va muta către fenomenele asociate ploilor și furtunilor: rafale puternice de vânt, descărcări electrice, averse torențiale și acumulări importante de apă.

ANM precizează că avertizările meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor.