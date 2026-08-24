Un bărbat din județul Buzău s-a confruntat cu o situație neobișnuită după ce a descoperit mai mulți scorpioni în propria gospodărie. În mai puțin de o săptămână, Virgil Bâgiu a găsit patru exemplare în casă și peste 10 în curte, arată Știri de Buzău.

Situația l-a îngrijorat pe bărbat, care spune că îi este teamă să mai stea în locuință. Acesta a cerut ajutorul autorităților din Buzău și a povestit pe rețelele sociale despre apariția scorpionilor.

Unul dintre cele mai recente exemplare a fost descoperit în partea de jos a unei lăzi frigorifice.

„Am găsit și aici, în lada frigorifică, unul. Deci aproape suntem invadați de acești scorpioni… Nu știi când ne putem întâlni cu ei”, a declarat Virgil Bâgiu.

Bărbatul spune că a găsit cei mai mulți scorpioni în zona în care a demolat un zid pentru a renova casa. Vietățile s-au ascuns rapid printre pietre și în pământ, astfel că nu a reușit să le captureze.

„Foarte mulți scorpioni am găsit acolo, la colțul casei, unde am dărâmat zidul pentru a-l renova. Dar, fiind foarte mulți, au dispărut imediat pe sub pietre, pe pământ. Nu am putut să-i prind”, a explicat buzoianul.

Virgil Bâgiu spune că a sesizat Primăria Cozieni și așteaptă să vadă ce măsuri pot fi luate. Între timp, și vecinii au devenit mai atenți după ce au aflat despre numărul mare de exemplare găsite în gospodărie.

Un alt scorpion, descoperit în chiuvetă, a fost prins sub un pahar. Exemplarul urmează să fie păstrat pentru ca specialiștii să îl poată examina și identifica.

În zona Buzăului trăiește și scorpionul carpatin, o specie de dimensiuni mici, care preferă zonele stâncoase. Exemplarele se adăpostesc de regulă sub pietre, în crăpături sau în alte locuri ferite și pot ajunge în gospodăriile aflate în apropierea habitatului lor natural.

Scorpionul carpatin poate ajunge la aproximativ 4-5 centimetri lungime și are, de regulă, o culoare maronie sau brun-roșiatică. Este mai activ în zonele uscate și însorite, unde găsește locuri potrivite pentru a se ascunde.

Această specie se hrănește în principal cu insecte și alte animale de dimensiuni mici. Deși are venin, acesta nu este considerat periculos pentru oameni.

Chiar și în aceste condiții, contactul direct cu scorpionii trebuie evitat. Exemplarele găsite în apropierea locuințelor pot fi lăsate în pace și, dacă situația devine frecventă, poate fi solicitat ajutorul specialiștilor pentru identificarea și îndepărtarea lor în siguranță.