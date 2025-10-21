Grindeanu, despre refuzul lui Bolojan privind propunerea PSD: Pune prea mult orgoliu

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți seară, că partidul pe care îl conduce vrea reluarea demersurilor privind reforma pensiilor magistraților cu sprijinul unui grup de lucru, întrucât actul normativ, în forma respinsă de Curtea Constituțională a României (CCR), are „articole care nu trec testul de constituționalitate”.

În emisiunea „Punctul culminant” de la România TV, Sorin Grindeanu a vorbit despre tensiunile apărute marți în ședința coaliției, după ce social-democrații au părăsit întâlnirea în urma refuzului premierului Ilie Bolojan de a accepta propunerea PSD privind crearea unui grup de lucru pentru sprijinirea reformei pensiilor magistraților.

Grindeanu a explicat că este nevoie de un grup de lucru format din experții „din partide și toți actorii din domeniu”, deoarece actul normativ respins de CCR ar probleme atât procedurale, cât și de fond.

Întrebat de moderatorul Victor Ciutacu de ce premierul a respins propunerea, Grindeanu a răspuns: „A spus că ar fi bine să o reluăm (legea – n.r.) în aceeași formă (…) Pune prea mult orgoliu (Bolojan – n.r.). E mai mult orgoliu decât dorință de a trece această lege”.

În același context, liderul interimar al PSD a afirmat că, dacă procesul de reformare a pensiilor speciale va fi reluat în aceeași formă și va eșua din nou la CCR, acest lucru ar trebui să ducă, în opinia lui, la demisia guvernului. „Dacă legea pică iar la CCR, acest guvern trebuie să plece”, a mai spus acesta.

Liderul interimar al PSD anunțase luni că va propune formarea unui grup de lucru care să stabilească pașii necesari pentru ca reforma pensiilor magistraților să nu fie respinsă din nou la CCR. Marți, Bolojan a respins ideea, iar social-democrații au părăsit ședința coaliției.

„Pot înțelege dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției. Dar e dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu. Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”, a scris acesta, după ședința coaliției.