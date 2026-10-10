Florile tăiate se pot ofili mai repede dacă sunt așezate într-un loc nepotrivit sau dacă apa din vază nu este schimbată la timp, potrivit illinois.edu. Una dintre greșelile frecvente este amplasarea buchetului lângă fructele coapte, în special merele și bananele, care eliberează etilenă, un gaz natural ce poate accelera îmbătrânirea anumitor flori.

Deși fructele și florile sunt adesea așezate împreună pe blatul din bucătărie, apropierea lor nu este întotdeauna benefică. Etilena influențează procesul de maturare al plantelor și poate contribui la ofilirea prematură a unor flori sensibile. Efectul diferă însă în funcție de specie, de cantitatea de gaz acumulată și de condițiile din încăpere.

Etilena este un hormon vegetal implicat în maturarea fructelor și în procesele de îmbătrânire ale plantelor. Merele, bananele și alte fructe aflate în curs de coacere pot elibera acest gaz, iar acumularea lui într-un spațiu slab ventilat poate afecta florile sensibile.

Potrivit specialiștilor de la University of California Agriculture and Natural Resources, expunerea florilor tăiate la etilenă poate reduce durata lor de viață în vază. Sensibilitatea diferă de la o specie la alta, astfel că nu toate buchetele vor reacționa în același mod.

Din acest motiv, este recomandat ca vaza să fie ținută la distanță de fructieră, mai ales dacă aceasta conține fructe foarte coapte. Măsura este simplă și poate contribui la păstrarea prospețimii florilor pentru mai mult timp.

Apropierea de fructe nu este singurul factor care influențează rezistența unui buchet. Temperatura, calitatea apei și igiena vazei au, de asemenea, un rol important.

Specialiștii de la Iowa State University Extension recomandă folosirea unei vaze curate și îndepărtarea frunzelor care ar ajunge sub nivelul apei. Frunzele scufundate se descompun, favorizează dezvoltarea microorganismelor și pot contribui la blocarea vaselor prin care tulpinile absorb apa.

Printre cele mai frecvente greșeli se numără:

Apa tulbure, lăsată prea mult timp în vază. Aceasta poate indica dezvoltarea bacteriilor care afectează absorbția apei.

Expunerea la căldură. Florile tăiate se pot deshidrata mai repede dacă sunt așezate lângă aragaz, cuptor, calorifer sau în lumina directă a soarelui.

Tulpinile netăiate după cumpărare. O tăietură proaspătă, realizată cu un instrument curat și ascuțit, poate facilita absorbția apei.

Folosirea unor adaosuri improvizate. Zahărul, aspirina sau alte ingrediente din gospodărie nu înlocuiesc în mod fiabil conservantul floral formulat special pentru florile tăiate.

Pentru a prelungi durata de viață a florilor, începe prin a spăla bine vaza și a o umple cu apă proaspătă. Taie aproximativ 1-2 centimetri din baza tulpinilor, folosind un instrument curat, apoi îndepărtează frunzele care ar rămâne sub apă.

Verifică zilnic nivelul și aspectul apei. Schimb-o complet dacă devine tulbure sau capătă un miros neplăcut și respectă instrucțiunile de pe plicul cu conservant floral, dacă acesta este disponibil. Pentru multe buchete, schimbarea apei la fiecare două-trei zile este o măsură utilă, cu ajustări în funcție de specie și de condițiile din încăpere.

Alege un loc răcoros, ferit de soarele direct și de sursele de căldură. În bucătărie, păstrează florile departe atât de fructiera cu fructe coapte, cât și de aragaz și cuptor.