Social Grecia, all inclusive sau nu. Ce spun turiștii care au încercat ambele variante







Regimul all inclusive atrage de multe ori pe cei care vor să meargă în vacanță și să nu aibă nicio grijă. Turcia și Bulgaria sunt campioane la acest capitol, Grecia pare să fie din alt registru.

All inclusive sau doar mic dejun

Turiștii de pe un forum dedicate călătoriilor au întrebat dacă regimul all inclusive este unul potrivit pentru Grecia. ”Anul acesta dorim să mergem pentru prima dată în Grecia. Dar suntem indeciși în privința locului și dacă să căutamall inclusive, sau cazare doar cu mic dejun. Copii sunt pretențioși la mâncare. Se merită all inclusive în Grecia? Cam multe păreri negative am citit”, a întrebat cineva pe un astfel de forum.

Părerile, deși împărțite, au mers mai mult în sensul de achiziționarea unui pachet cu mic dejun numai. ”Noi am fost de 4 ori în Grecia, în 2 locuri am avut doar mic dejun, iar în celelalte 2 locații am ales demipensiune. Pentru că în timpul zilei mergeam și pe 2 plaje diferite în aceeași zi și seara eram obosiți... Nu mai aveam chef de căutat taverne... Deci mai comod așa! Oricum diferența între mic dejun și demipensiune nu este mai mare de 50 euro/ persoană / sejur. Deci și dacă nu ajungeți nu e pagubă mare”, a explicat o altă persoană.

Porții mari și mâncare bună

”Am fost recent în Grecia (azi noapte m-am întors), 4 zile am stat într-un mic pelerinaj pe cont propriu, prima experiență… Nu știu dacă se merită sau nu cu all inclusive vă spun doar că la 10/15 euro de persoană mănânci foarte, foarte bine! Porțiile sunt foarte mari și de multe ori nu reușești să mănânci tot...

Eu personal as experimenta un pic bucătaria grecească si m-as plimba un pic pe la restaurant. Sunt foarte, foarte omenoși și cu o gentilețe aparte... Chiar dacă nu știi engleză sau greacă reușești să te intelegi cu ei perfect”, a explicat un alt participant.