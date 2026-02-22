Zvon viral despre gravitația Pământului, demontat de oamenii de știință. Cele 7 secunde care au creat dezbateri

În ultimele zile, rețelele sociale au fost inundate de afirmații alarmiste potrivit cărora Pământul ar urma să își piardă gravitația pe 12 august, timp de șapte secunde. Informația, prezentată drept un presupus avertisment NASA, a devenit rapid virală, stârnind îngrijorare și confuzie în rândul publicului, informează unilad.com.

NASA a dezmințit ferm această ipoteză, subliniind că scenariul vehiculat în spațiul public nu are fundament științific. Specialiștii agenției americane afirmă clar că gravitația Pământului nu poate fi suspendată temporar, indiferent de eventuale alinieri planetare sau de influența altor corpuri cosmice.

Originea zvonului este atribuită unui așa-zis document intern, denumit „Proiectul Anchor”, care ar fi apărut online în noiembrie 2024. Potrivit acestuia, NASA ar fi anticipat că planeta noastră ar urma să rămână fără gravitație timp de șapte secunde, pe data de 12 august 2026. Agenția a precizat însă că documentul nu este autentic.

Informațiile neconfirmate au escaladat rapid în mediul online la începutul acestei luni, când unele surse au ajuns să susțină scenarii extreme, vorbind chiar despre zeci de milioane de victime provocate de presupusa pierdere a gravitației. Oamenii de știință atrag atenția că astfel de afirmații sunt complet nefondate și reprezintă exemple clasice de dezinformare virală.

„Pământul nu va pierde gravitația pe 12 august 2026. Gravitația Pământului, sau forța gravitațională totală, este determinată de masa sa. Singura modalitate prin care Pământul ar putea pierde gravitația ar fi ca sistemul terestru, masa combinată a nucleului, mantalei, scoarței, oceanului, apei terestre și atmosferei sale, să piardă masă. O eclipsă totală de soare nu are un impact neobișnuit asupra gravitației Pământului”, a transmis NASA.

Experții subliniază că gravitația este o forță fundamentală, determinată de masa Pământului. Pentru ca aceasta să fie afectată semnificativ, ar fi necesară o schimbare drastică a masei planetei, lucru imposibil în condiții naturale. Alinierea planetelor, invocată frecvent în teoriile conspirației, nu produce efecte măsurabile asupra gravitației terestre.

NASA mai precizează că ideea celor „șapte secunde fără gravitație” reapare periodic în mediul online, fiind reciclată de-a lungul anilor sub diverse forme. De fiecare dată, oamenii de știință au explicat că este vorba despre o interpretare eronată a fenomenelor astronomice sau despre informații complet inventate.

În realitate, chiar și cele mai puternice interacțiuni gravitaționale din Sistemul Solar, precum influența Lunii asupra Pământului, produc doar efecte limitate, cum sunt mareele. Nicio planetă nu poate anula gravitația Pământului, nici măcar pentru o fracțiune de secundă.

„Atracția gravitațională a Soarelui și a Lunii asupra Pământului, care nu are impact asupra gravitației totale a Pământului, dar are impact asupra forțelor mareice, este bine înțeleasă și previzibilă cu decenii înainte”, explică NASA.

Mai multe conturi de pe rețelele sociale au preluat rapid teoria, până când NASA a intervenit pentru a clarifica situația. Printre acestea s-a numărat și un cont de Instagram care a atras o atenția despre acest presupus fenomen.

Postarea afirma că „Pe 12 august 2026, lumea va pierde gravitația timp de șapte secunde. NASA știe, dar nu ne spune motivul.” În text se menționa că un document secret al agenției, intitulat „Proiectul Ancoră”, a apărut online în noiembrie 2024.

Se vorbea despre un buget de 89 de miliarde de dolari și despre „pregătiri pentru a supraviețui unei anomalii gravitaționale de șapte secunde, așteptată pe 12 august 2026, la ora 14:33 UTC”.

Mesajul online continua cu scenarii dramatice: „distrugerea infrastructurii, panică în masă și colaps economic pe termen lung”. O altă postare descria chiar pas cu pas ce s-ar putea întâmpla:

în primele două secunde, obiectele nesecurizate, inclusiv oameni și vehicule, ar începe să se ridice;

între 3 și 4 secunde, acestea ar urca până la 15–20 de metri;

între 5 și 6 secunde, ar urma haosul și panică;

iar în a șaptea secundă, gravitația ar reveni, iar totul ar cădea.

Oamenii de știință de la NASA atrag atenția că astfel de afirmații sunt complet nefondate și reprezintă exemple clasice de dezinformare virală.