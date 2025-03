Google lansează o nouă funcție experimentală, AI Mode. Ce aduce nou pentru utilizatori

Google, cel mai popular motor de căutare online, a introdus o funcție experimentală numită AI Mode, care permite integrarea unui chatbot direct în rezultatele căutărilor.

AI Mode oferă utilizatorilor posibilitatea de a pune întrebări successive inteligenței artificiale, facilitând o cercetare mai detaliată în cadrul căutărilor efectuate. Modelul se bazează pe o versiune adaptată a Gemini 2.0 și este similar cu funcționalitățile oferite deja de platformele Perplexity AI și ChatGPT Search.

Potrivit reprezentanților Google, utilizatorii pot folosi AI Mode pentru a solicita inteligenței artificiale să efectueze comparații între diverse produse, în scopul de a sprijini achiziția, fiind disponibil doar abonaților Google One AI Premium.

Totodată, compania a anunțat extinderea disponibilității în Statele Unite a unei alte funcții de inteligență artificială din cadrul motorului de căutare, denumită AI Overviews. Aceasta oferă automat informații suplimentare legate de căutările efectuate, fiind afișate în partea dreaptă a paginii.

✨ AI Mode expands on AI Overviews with more advanced reasoning, thinking and multimodal capabilities. We're starting to roll it out to Google One AI Premium subscribers as an opt-in experiment in Labs.

Sign up for early access → https://t.co/82LFV03FAP pic.twitter.com/GfFkYoKZ4i

— Google (@Google) March 5, 2025