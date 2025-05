Monden Gina Pistol dezvăluie secretul siluetei sale: Am o singură masă pe zi







Gina Pistol și-a recăpătat silueta de altădată. Prezentatoarea TV a împărtășit că îi face plăcere să meargă la piață, unde își cumpără legume și fructe proaspete, și că obișnuiește să mănânce doar o dată pe zi.

Gina Pistol: Sunt genul acela de femeie care ține casa

Gina Pistol a reușit să ajungă la o greutate de sub 60 de kilograme, însă nu recomandă metoda pe care a folosit-o. În plus, soția lui Smiley a mărturisit că se ocupă de cumpărături și de treburile casnice, la fel ca orice altă femeie.

„Sunt genul acela de femeie care ține casa și îmi și place să merg la piață. Îmi place tot timpul să am alimente proaspete în casă, îmi place să am tot timpul orice în casă și merg destul de des”, a recunoscut Gina Pistol.

Prezentatoarea TV a fost întrebată despre pregătirile pentru noul sezon MasterChef, care va include filmări în aer liber:

„Filmare în aer liber pentru că în acest sezon o să avem foarte multe deplasări și avem câteva episoade în zone absolut minunate. Vor fi prin țară și normale, la piață, ca orice om”, a explicat Gina Pistol.

Lumea o recunoaște la piață chiar dacă se degizează

Prezentatoarea TV nu ascunde faptul că atunci când merge la piață o recunoaște lumea. Întrebată dacă se camuflează, ea a răspuns:

„Mă recunosc și când nu am eu chef și îmi pun o șapcă și ochelari de soare, tot mă recunosc, dar oamenii sunt foarte drăguți. În piețele în care merg, mă știu toți oamenii”, a punctat vedeta TV.

Întrebată dacă merge cu fiica ei la cumpărături și ce dorințe are, Gina Pistol a explicat că a avut o perioadă când mânca ardei gras în fiecare zi.

„Slavă Domnului că-i plac foarte mult fructele și legumele și mănâncă. A avut o perioadă când mânca ardei gras în fiecare zi, câte doi ardei grași, ba castraveți, căpșune, cireșe, îi plac foarte mult. Prefer să merg singură la piață, pentru că e mai greu să mergi cu copilul după tine. Nu-mi fac listă, deși ar trebui să-mi fac listă. Mă duc să cumpăr două, trei lucruri și mă întorc cu mai multe lucruri acasă să fie”,

Gina Pistol: Am o singură masă pe zi

Gina Pistol își îngrijește cu atenție corpul, practicând sport și având grijă la alimentație, atât în ceea ce privește ce mănâncă, cât și cantitatea, deoarece nu reușea să slăbească așa cum își dorea.

Gina Pistol: M-am reapucat de sport. Încă fac tot după antrenamentele pe care le am de la CarmenFit. Mai dă Carmen, așa când mai are timp, câte un antrenament pe o lună. Și am o singură masă pe zi, atunci e o proteină cu ceva legume și salată. Dar pentru o perioadă de vreo două săptămâni am băut un lapte din care s-a scos cazeina și cumva m-a ajutat.

Aveam un blocaj, nu reușeam să scad sub 60 kg. Oscilam uneori la zilele bune la 59,7 sau 61. Și tot timpul aveam oscilații din astea. Și după ce am ținut cele două săptămâni cu laptele ăsta, nu știu, s-a întâmplat ceva în corpul meu și iată-mă. Da, sunt în formă maximă”, a declarat Gina Pistol pentru cancan.ro.