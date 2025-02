Politica Gigi Becali, avertisment pentru Simion: Plec din AUR și candidez eu ca independent







Gigi Becali a afirmat, vineri, că în cazul în care George Simion nu se va înscrie în cursa pentru prezidențiale, el va demisiona din AUR și va candida ca independent.

Gigi Becali, gata să candideze la alegerile prezidențiale

Gigi Becali a făcut o declarație surprinzătoare cu privire la alegerile prezidențiale. În opinia sa, George Simion, ar trebui să se înscrie în cursa pentru președinția României, dar deocamdată acesta a spus că nu intenționează să revină în cursa pentru Cotroceni subliniind că îl susține în continuare pe Călin Georgescu.

„Dacă AUR nu va pune candidat și dacă nu candidează George Simion, o să candidez eu ca independent. Dacă Simion nu candidează, plec din AUR și candidez, chiar dacă eu nu am nevoie de candidatura asta. Spun asta ca să-l forțez să candideze”, a declarat becali.

Mai mult, în opinia patronului FCSB, Călin Georgescu nu mai are nicio șansă: „Călin Georgescu nu va fi lăsat și are o șansă Simion. Nu i-am spus asta, că eu știu că el va candida, eu nu am nevoie de candidatura, dar Simion o să candideze”.

Ce spune despre galeria FCSB care strânge semnături pentru Georgescu

Gigi Becali a fost întrebat despre acele imagini în care liderii galeriei FCSB adunau semnături pe Arena Națională pentru Călin Georgescu. Patronul FCSB a spus că „fiecare are libertatea de a acționa cum dorește. Nu eu conduc galeria”.

Cu privire la Călin Georgescu rămâne la ideea sa că spune „numai tâmpenii și aberații. Poate alții nu își dau seama, dar slavă Domnului că eu îmi dau seama”.

Din acest motiv, este dispus să candideze el ca independent dacă George Simion nu va dori să revină în cursa pentru Cotroceni.

Gigi Becali, apel la instituții ca Georgescu să nu ajungă la Cotroceni

Parlamentarul AUR consideră că nu ar fi în interesul României ca Georgescu să câștige alegerile, în cazul în care va fi permis să candideze.

„Fac apel la instituțiile statului, bune, rele, nu cred că s-au degradat așa mult sau să le fie teamă, să ia măsuri, omul ăsta nu are cum să ajungă președinte. Fac apel să ia măsuri să nu-l lase să candideze. Când ești antisemit nu ești creștin.

Văd cum se dă pe naționalism, cum dă declarații la presa străină și critică Guvernul nostru. Păi ăsta e poporul nostru. Și eu am dat declarații la presa străină, și am spus că nu critic guvernul meu românesc la străini, ne criticăm între noi”, a concluzionat Gigi Becali într-o intervenție la antena3.ro.