Sport Becali, uimit de suma uriașă încasată după meciul cu PAOK: Oricât de milionar aș fi...







Gigi Becali a fost uimit de suma pe care a câștigat-o în urma meciului de pe Arena Națională din Europa League cu PAOK, afirmând că fotbalul a devenit o nebunie în zilele noastre.

Gigi Becali a obținut trei milioane de euro

După meciul disputat pe Arena Națională din Europa League, Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că a obținut suma de trei milioane de euro. Acești bani provin din premiile oferite de UEFA și din vânzările de bilete pentru returul cu grecii din play-off-ul pentru optimile competiției.

FCSB s-a calificat în optimile Europa League, având un scor general de 4-1 în fața celor de la PAOK. În următoarea etapă, FCSB va întâlni fie echipa din Frankfurt, fie pe cea din Lyon, adversarul urmând a fi stabilit prin tragere la sorți.

FCSB a încasat 1,75 milioane de euro pentru calificarea în optimile Europa League, plus 450.000 de euro pentru victorie. În plus, Gigi Becali a menționat că a obținut și 1 milion de euro din vânzarea biletelor pentru meciul cu PAOK.

Patronul FCSB: S-a ajuns la o nebunie la banii

Gigi Becali a mărturisit că este surprins de câștigurile realizate în urma acestui meci. Până în prezent, FCSB a strâns în jur de 13 milioane de euro exclusiv din premiile UEFA, fără a include veniturile din vânzarea biletelor.

„S-a ajuns la o nebunie la banii, ce înseamnă fotbalul ăsta în ziua de azi. Am luat 1,75 milioane (n.r - pentru calificare), plus încă vreo 300.000 (n.r. - premiul pentru victorie e de 450.000), plus un milion din bilete. 3 milioane de euro după acest meci. Oricât de milionar aș fi, tot sunt bani. Pe Cisotti am dat doar 200.000 de euro”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali a încasat în meciul cu Manchester 1,2 milioane din bilete

Becali a mai declarat că numai din două meciuri a luat 2,2 milioane: „Cu Manchester am luat 1,2 milioane din bilete. Arată cât crește România economic. Dacă iei 2,2 milioane din bilete la două meciuri, înseamnă că avem forță economică”.

Mai mult, în cazul în care FCSB se va califica în sferturile Europa League, va primi alte 2,5 milioane de euro din partea UEFA.

„De acum înainte, iau 3,5 milioane pentru fiecare dublă câștigată. Frankfurt e prea puternică acum, aș vrea Lyon. Noi nu putem bate vreo 10 echipe din Europa, în rest ne luptăm cu toți. Dacă jucăm acum și cu Manchester, nu îmi e teamă. Poate ajută Dumnezeu și poate o batem și pe Lyon”, a mai subliniat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.