Unul dintre cele mai mari utilaje din lume ajunge în Marea Neagră. Structura subacvatică de susținere a proiectului Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore de producție de gaze naturale din Uniunea Europeană, se îndreaptă spre apele românești ale Mării Negre. Elementul, fabricat la șantierul naval Saipem din Arbatax, Sardinia, va fi instalat cu ajutorul navei-macara Saipem 7000, una dintre cele mai mari nave de construcții offshore din lume.

Structura de susținere a fost fabricată la șantierul naval Saipem din Arbatax, Sardinia. Aceasta cântărește aproximativ 7.500 de tone și se numără printre cele mai mari construite vreodată în acest șantier.

Elementul are o înălțime de aproximativ 135 de metri și o bază de circa 50 pe 50 de metri. Structura a fost construită în poziție orizontală și este transportată în aceeași poziție.

După ce va ajunge în Marea Neagră, va fi ridicată de nava-macara Saipem 7000, apoi va fi instalată pe fundul mării și fixată cu opt piloni de oțel, fiecare cu diametrul de 2,5 metri.

Proiectul Neptun Deep este implementat în comun de OMV Petrom, filială a companiei austriece OMV în România, și Romgaz. Investiția totală este estimată la 4 miliarde de euro, iar prima producție de gaze este așteptată în 2027.

Proiectul include o platformă offshore de producție, trei sisteme submarine, zece sonde de producție, o stație terestră de măsurare și control al gazelor la Tuzla, o conductă de gaze de 30 de inci, lungă de aproximativ 160 de kilometri, și un cablu de fibră optică aferent, de la platforma maritimă până la coasta românească. Lucrările includ și săparea unui microtunel.

Dintre cele zece sonde de producție, patru au fost deja forate în blocul Pelican South, iar alte șase sunt în curs de forare în blocul Domino.

Partea superioară a platformei va proveni de la șantierul naval Saipem din Karimun, Indonezia, și va fi instalată pe structura de susținere fabricată la Arbatax, în Sardinia.

Saipem a transmis că „proiectul confirmă nivelul ridicat de profesionalism, cunoștințe tehnice și capacități operaționale în regiune, ceea ce îi permite să concureze pe cele mai avansate piețe din punct de vedere tehnologic.”

Contractul pentru proiectul Neptun Deep a fost atribuit companiei Saipem în august 2023 și are o valoare de aproximativ 1,6 miliarde de euro.

Acesta include ingineria, achiziționarea, construcția și instalarea unei platforme de producție a gazelor. Platforma este formată din jacket-ul fabricat în Arbatax, Sardinia, pe care va fi instalată partea superioară provenită de la șantierul naval Saipem din Karimun, Indonezia.

Contractul include și lucrări submarine pentru zăcământul Domino, aflat la o adâncime de aproximativ 1.000 de metri, și pentru zăcământul Pelican, situat la o adâncime de aproximativ 125 de metri. De asemenea, Saipem va amplasa conducta de gaze de 30 de inci, lungă de aproximativ 160 de kilometri, și cablul de fibră optică asociat, de la platforma offshore până la coasta românească, inclusiv lucrările de microtunelare pentru debarcarea la țărm.

Saipem 7000 este una dintre cele mai impresionante nave de construcții offshore din lume și ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai mari nave-macara semi-submersibile.

Nava a fost construită în 1987 sub numele Micoperi 7000 și a fost modernizată de-a lungul timpului pentru operațiuni de ridicare grea și lucrări complexe de instalare a conductelor submarine la adâncimi extreme.

Cele două macarale gigantice ale navei pot ridica împreună până la 14.000 de tone. Turnul J-Lay, cu o înălțime de 135 de metri, permite instalarea conductelor rigide pe fundul mării la adâncimi care depășesc 2.000 de metri.

Sistemul de poziționare dinamică DP3, alimentat de 12 propulsoare și o centrală electrică de 70.000 kW, oferă stabilitate chiar și în condiții meteo dificile, fără ca nava să aibă nevoie de ancorare.

Saipem 7000 poate găzdui până la 725 de persoane la bord. Echipajul are la dispoziție facilități precum spital, sală de fitness, cinematograf și heliport capabil să primească simultan două elicoptere grele de tip Chinook.

Aceste dotări permit desfășurarea operațiunilor în zone izolate pentru perioade îndelungate.

În 2026, nava se află în centrul unuia dintre cele mai importante proiecte energetice din Marea Neagră. După tranzitul prin strâmtorile Dardanele și Bosfor, realizat cu ajustări speciale pentru trecerea pe sub podurile din Istanbul, Saipem 7000 operează în Zona Economică Exclusivă a României.

Aici, nava este responsabilă de instalarea platformei offshore și a structurii de susținere pentru proiectul Neptun Deep, considerat cel mai important proiect de exploatare a gazelor naturale din sectorul românesc al Mării Negre.