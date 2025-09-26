George Simion, ținta criticilor și bășcăliei după ce a încălcat legea. „E ceva greșit cu asta?”

Liderul AUR, George Simion, a fost surprins la Timișoara într-o mașină parcată pe un loc pentru persoane cu dizabilități. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost surprins la Timișoara într-un moment care a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale.

Potrivit Articulat.ro, mașina în care se afla politicianul a fost parcată pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități, în zona centrală a orașului, chiar în fața sediului Filialei din Timiș a Uniunii Scriitorilor din România.

Simion se afla în Timișoara pentru a vizita sediul Filialei AUR din județ. Mașina, însă, nu a staționat câteva secunde, ci, potrivit surselor citate, a rămas pe acel loc timp de câteva zeci de minute, până la întoarcerea liderului AUR, însoțit de un reprezentant al partidului din teritoriu.

Autovehiculul cu care se deplasa George Simion este înmatriculat la Camera Deputaților și face parte din parcul auto al instituției. Mașina este achiziționată și întreținută din fonduri publice și este condusă de un șofer angajat special în acest sens.

Internauții nu au trecut cu vederea episodul și au comentat ironic situația. Mulți au făcut glume pe seama faptului că Simion a parcat exact pe un loc pentru persoane cu dizabilități, sugerând că acest gest „i se potrivește perfect”.

Printre reacțiile apărute pe rețelele sociale se numără:

„A parcat bine. Îi aparține 100%. Bravo!”

„Păi și nu acolo trebuia?”

„E ceva greșit cu asta?”

„Eu nu am nevoie de alte dovezi. E unde trebuie.”

Situația readuce în atenție o problemă des întâlnită în marile orașe: parcarea abuzivă pe locuri destinate persoanelor cu dizabilități. Deși mulți șoferi justifică aceste gesturi prin replici de tipul „stau doar puțin” sau „am treabă”, locurile respective ar trebui rezervate exclusiv celor care au reală nevoie de ele.

Conform legislației din România, parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități fără a deține un card eliberat în acest sens constituie contravenție. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede sancțiuni clare: o amendă între 2.000 și 10.000 de lei și, în unele cazuri, ridicarea autovehiculului.

Aceste măsuri au fost introduse pentru a descuraja comportamentele abuzive și pentru a garanta accesul real la spațiile de parcare persoanelor care au nevoie de ele. Autoritățile locale sunt responsabile cu aplicarea sancțiunilor, dar cazuri precum cel de la Timișoara arată că încă există probleme în respectarea și aplicarea regulilor.