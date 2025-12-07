Anca Alexandrescu: E un moment complicat pentru țara noastră. George Simion: România nu mai este democrație din 6 decembrie 2024

Președintele partidului AUR, George Simion, a reacționat cu o serie de acuzații la adresa democrației din România și a actualei coaliții guvernamentale după publicarea rezultatelor sondajelor exit poll.

„Alegem să participăm la competițiile electorale și să credem că România mai este o democrație, cum nu mai este din 6 decembrie 2024.

Datoria noastră ca partide politice este să susținem democrația și să arătăm că ceea ce a făcut această putere, anulând democrația, nu se poate combate decât prin democrație.

Vă mulțumim și vom reveni cu rezultatele numărătorii paralele pe parcursul acestei seri”, a declarat George Simion.

„Vreau să le mulțumesc bucureștenilor care au ieșit la vot. E un moment complicat pentru țara noastră și îmi pare rău că au fost atât de puțini bucureșteni la urne”, a declarat Anca Alexandrescu după vot.

Aceasta a declarat că nu își dorește să comenteze rezultatele parțiale, spunând că exit-poll-urile și datele provizorii se actualizează pe parcurs.

„Nu vreau să comentez rezultatele — există exit poll-urile, dar sunt doar pentru ora 19. Aș vrea să așteptăm până la final”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Indiferent care va fi rezultatul, eu voi face exact ceea ce am promis: dreptate pentru București, indiferent de locul în care mă va trimite votul. De fapt, voi face tot ce am făcut și până acum”, a adăugat candidata independentă susținută de AUR și „Polul Suveranist”.