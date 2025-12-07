Rezultate Exit poll pentru Primăria Capitalei, ora 21:00. Ciprian Ciucu ar putea fi noul Primar General, cu 32,7%

Au venit și rezultatele sondajului exit poll realizat de Curs-Avangarde pentru ora 21:00, momentul închiderii urnelor. Situația este ușor schimbată, candidatul PNL Ciprian Ciucu urcând cu peste un punct procentual.

Ciprian Ciucu – 33%

Daniel Băluță – 26,1%

Sondajul în ziua alegerilor realizat de Inscop Research arată aceeași ordine, cu mici diferențe de cifre:

Ciprian Ciucu – 31,7%

Daniel Băluță – 26,1%

Anca Alexandrescu – 21,1%

Cătălin Drulă – 12,8%

Ana Ciceală – 7,0%

Potrivit sondajului exit poll realizat de Curs-Avangarde de la ora 21, cu date până la ora 19, actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, ar câștiga fotoliul de Primar General al Capitalei.

El este urmat, potrivit sondajului la ieșirea de la urne, de candidatul PSD, primar al Sectorului 4, Daniel Băluță.

Pe poziția a treia se află independenta Anca Alexandrescu, susținută însă de partidul AUR.

Candidatul USR Cătălin Drulă se află pe poziția a patra, iar candidata partidului SENS, Ana Maria Ciceală, se află pe a cincea poziție.

Ciprian Ciucu - 32,7%

Daniel Băluță - 26,3%

Anca Alexandrescu - 20,2%

Cătălin Drulă - 12,8%

Ana Maria Ciceală - 6%

George Burcea - 1%

Alții - 1%

Duminică a avut loc scrutinul pentru funcția de primar general al Capitalei, la care aproape 1,8 milioane de locuitori erau așteptați să își exprime opțiunea în fața urnelor.

Alegătorii au putut vota între orele 07:00 și 21:00, în cele 1.289 de secții organizate în București și în alte localități unde au loc alegeri parțiale.

Pentru funcția de primar general au rămas pe buletin 17 candidați, chiar dacă doi dintre ei — Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici — și-au anunțat retragerea, primul în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, iar al doilea în sprijinul social-democratului Daniel Băluță.

În competiție s-au aflat 11 candidați ai partidelor politice și șase independenți.

Ordinea pe buletin a început cu Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL); Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri; Alexandrescu Anca-Nicoleta – Alianţa „Dreptate pentru Bucureşti”; Băluţă Daniel – PSD; Lazăr Rareş – Partidul România în Acțiune; Gheorghe Vlad-Dan – independent; Negrotă Angela – independent; Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate; Creţu Oana – PSD Unit; Macovei Gheorghe – PRM; Florea Liviu-Gheorghe – PNŢ Maniu Mihalache; Lasca Mihai-Ioan – Patrioţii Poporului Român; Teodorovici Eugen-Orlando – independent; Neţoiu Gheorghe – independent; Trifu Dănuț-Angelo – independent; Filip Constantin-Titian – independent.

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei nu au stârnit interesul bucureștenilor.

Prezența la vot, înregistrată cu o oră înainte de închiderea urnelor: 20.00, a fost de doar 31,5% dintre votanți.

Până la ora 20:00 își exercitaseră dreptul de-a alege noul edil 560.000 de bucureșteni.

Cei mai mulți au fost cei din Sectorul 6: 117.330 de alegători. Prin comparație, la alegerile din 2024, la ora 20.00 trecuseră pe la urne 26,06% dintre locuitorii Capitalei.