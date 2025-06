Politica George Simion, noi jigniri la adresa lui Nicușor Dan: Să scăpăm de autist







George Simion l-a făcut pentru a doua oară „autist” pe Nicușor Dan, după ce, în campania din al doilea tur al alegerilor prezidențiale din luna mai, când a mai folosit acest apelativ la adresa președintelui ales, și-a cerut scuze și a spus că s-a înțeles greșit.

George Simion a gafat-o din nou

„Dacă răspunde domnul Simion, mă întorc în țară chiar dacă nu-l recunosc pe Nicușor ca președinte”, a scris un tânăr pe TikTok. Liderul AUR a răspuns: „Mai rămâi momentan acolo. Să scăpăm de autist! O să vină momentul mult așteptat!”.

Este pentru a doua oară când George Simion folosește acest apelativ la adresa președintelui României. Primul derapaj a avut loc cu câteva zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, când șeful AUR, aflat la Bruxelles, i-a spus unei jurnaliste: „Aveţi un candidat pe care îl susţineţi, e autist, săracu’!”, cu referire la Nicuşor Dan.

Și-a cerut scuze, dar degeaba

Ulterior, Simion și-a cerut scuze și a spus că „nu a folosit termenul corect”. „Îmi pare rău şi vreau să spun că am dat azi interviuri (…) nu era programat ProTV şi nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut şi am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect şi îmi cer scuze faţă de persoanele neurodivergente”, declara atunci președintele AUR.

Liderul AUR a spus apoi despre Nicuşor Dan că este de fapt „securist”, „nazist”, „marxist”, „coldist” şi „sorişist”. După acest derapaj, Nicușor Dan a declarat că este inacceptabil să jignești persoanele care au autism. „Condamn cu fermitate acest mesaj lipsit de umanitate, nedemn nu doar pentru campania electorală, ci pentru orice om decent și cu înțelegere față de semenii săi”, mai spunea el.

Anamaria Gavrilă l-a atacat pe Nicușor Dan

La scurt timp, Anamaria Gavrilă, președinta POT, i-a cerut lui Nicușor Dan să facă teste medicale prin care să demonstreze că nu suferă de „nicio afecțiune psihică”.

„Având în vedere comportamentele publice tot mai vizibile ale domnului Nicușor Dan, precum mișcările bruște și repetitive ale capului, ridicările necontrolate ale umerilor și privirea rătăcită, care evită constant contactul vizual, considerăm legitim ca opinia publică să primească o lămurire clară.

Îl invităm, cu toată considerația, să declare public că nu suferă de nicio afecțiune psihică, că nu urmează un tratament medicamentos de specialitate și că este dispus, dacă e cazul, să se supună unui control medical independent. Încrederea cetățenilor într-un candidat la președinție începe cu transparența și asumarea”, scria șefa POT, pe Facebook.