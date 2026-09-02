Liderul AUR, George Simion, a lansat critici dure la adresa programului SAFE, susținând că acesta este caracterizat de nereguli majore și suspiciuni de fraudă. În cadrul unei conferințe de presă organizate la Parlament, acesta a făcut cunoscut faptul că formațiunea sa politică va face demersurile legale necesare pentru cercetarea acestor fapte.

George Simion a susținut că modul în care au fost administrate proiectele naționale recente a dăunat intereselor economice. El a făcut o paralelă între actualul program și inițiativele anterioare derulate de guvernanți.

„Programul PNRR, aşa cum a fost gestionat de către coaliţia PSD, PNL, USR, UDMR, a fost unul păgubos. La fel de păgubos, plin de acuzaţii de corupţie, este şi programul SAFE. Din acest punct de vedere, vă anunţ că astăzi la Direcţia Naţională Anticorupţie, AUR va depune o sesizare, un denunţ, privind posibile fapte de corupţie”, a anunţat George Simion la Parlament.

Președintele AUR a transmis un mesaj ferm către persoanele vizate de aceste suspiciuni, insistând asupra opririi oricăror acțiuni ilegale în derularea programului.

„Atrag atenţia încă o dată, cum am făcut-o şi în alte conferinţe de presă, ca cei care sunt implicaţi în posibile fapte de corupţie să nu meargă mai departe cu ele”.

Demersul depus la DNA are scopul de a determina procurorii să înceapă o anchetă in rem pentru a verifica dacă fondurile destinate programului SAFE au fost administrate cu respectarea legii.

În ceea ce privește susținerea AUR pentru un nou guvern, Simion a afirmat: „Lucrul acesta nu se va face cu implicarea AUR. Cei care încearcă să reîncălzească aceeaşi ciorbă şi care îi păcălesc pe oameni, gata, săptămâna aceasta vom avea o nominalizare, săptămâna viitoare, iată, s-au găsit voturile, probabil încearcă să-şi facă meseria, indiferent de instituţia în care lucrează, dar contribuie la dezinformare. Noi v-am spus de fiecare dată cum stau lucrurile: nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR fără ca AUR să participe la această guvernare", a subliniat Simion.