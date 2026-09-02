PNL și USR au anunțat că vor boicota miercuri, 2 septembrie, activitățile parlamentare și nu vor participa la ședința Camerei Deputaților, la votul final, la ședințele comisiilor, la reuniunea Biroului Permanent și la ședința Comitetului liderilor. Decizia vine după scandalul de marți privind noua componență a Biroului Permanent al Camerei Deputaților, când liberalii și USR au acuzat PSD că a acordat AUR o funcție de secretar care, potrivit înțelegerii de la începutul legislaturii, revenea PNL.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a declarat miercuri că parlamentarii liberali și cei ai USR nu vor participa la activitățile parlamentare programate în cursul zilei.

„Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului Permanent și, de asemenea, la ședința Comitetului Liderilor”, a declarat Gabriel Andronache.

El a spus că protestul este îndreptat împotriva modului în care PSD și AUR ar fi decis să nu respecte înțelegerea privind repartizarea funcțiilor din conducerea Camerei Deputaților, stabilită la începutul legislaturii.

„Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii”, a afirmat liderul deputaților PNL.

Conflictul a izbucnit marți, în prima zi a noii sesiuni parlamentare, când Camera Deputaților și-a ales noua componență a Biroului Permanent.

Potrivit rezultatului oficial, funcțiile de secretar au revenit Silviei Mihalcea (PSD), Ramonei Ioana Bruynseels (AUR), lui Ovidiu Ganț (grupul minorităților) și Verginiei Vedinaș (SOS România). În funcțiile de chestor au fost aleși Daniel Lungu și Simona Bucura-Oprescu (PSD), Bogdan Velcescu (AUR) și Magyar Lorand-Balint (UDMR). Vicepreședinții sunt Natalia Intotero (PSD), Gianina Șerban (AUR), Adrian Cozma (PNL) și Cătălin Drulă (USR).

PNL și USR au părăsit sala înaintea votului și nu au participat la alegerea noii conduceri. Hotărârea a fost adoptată cu 109 voturi pentru, un vot împotrivă și cinci abțineri.

Anterior votului, Camera Deputaților a reamintit că, potrivit articolului 24 din Regulamentul Camerei, alegerea membrilor Biroului Permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a Camerei și negocierii liderilor grupurilor parlamentare.

Gabriel Andronache a acuzat că repartizarea funcțiilor nu respectă înțelegerea făcută la începutul legislaturii și a susținut că funcția de secretar acordată AUR revenea PNL în această sesiune.

„Modul în care s-au comportat ieri în plenul Camerei Deputaților în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, nenegociată, nerenegociată de liderii de grup este în mod evident un comportament abuziv şi nu poate să reprezinte decât începutul sau semnele instaurării unei modalităţi autoritare de conducere a statului român”, a transmis liderul deputaților PNL.

Liderul deputaților USR, Diana Stoica, a susținut că situația de marți reprezintă un nou pas în apropierea dintre PSD și AUR.

„Se fac peste 120 de zile de când PSD şi AUR au dat jos Guvernul Bolojan. Acela a fost începutul acestui amantlâc, care ieri am văzut că s-a oficializat în plenul Parlamentului prin încălcarea Constituţiei, prin încălcarea regulamentului, culmea, PSD, extremiştii au beneficiat şi de votul UDMR şi al minorităţilor în acest abuz”, a afirmat Diana Stoica.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis la 5 mai 2026, după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost adoptată cu 281 de voturi pentru. Pentru adoptare erau necesare 233 de voturi.

PNL și USR susțin că votul de marți privind Biroul Permanent indică formarea unei noi majorități parlamentare în jurul PSD și AUR. Afirmația aparține celor două formațiuni și vine în contextul modificării repartizării funcțiilor de conducere din Camera Deputaților.

De cealaltă parte, AUR a susținut că repartizarea funcțiilor trebuie raportată la configurația politică actuală și că înțelegerea de la începutul legislaturii nu mai reflectă situația politică actuală. Liderul AUR, George Simion, a declarat că fosta majoritate parlamentară se baza pe o coaliție de guvernare care a încetat să funcționeze și că formațiunea sa poate oferi o majoritate guvernamentală.

PNL și USR au anunțat, de asemenea, că vor utiliza procedurile constituționale pentru a contesta hotărârea privind noua componență a Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Boicotul anunțat pentru miercuri vizează plenul Camerei Deputaților, votul final, ședințele comisiilor, Biroul Permanent și Comitetul liderilor. Cele două formațiuni au precizat că parlamentarii vor participa în continuare la activitățile propriilor grupuri parlamentare.