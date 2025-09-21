Generalul intransigent, locțiitor de domn, francmason și ministru, devenit Primar al Capitalei: Christian Tell. Momentul său de glorie a fost în 1848, când a făcut parte din Locotenența Domnească.

Christian Tell a avut origini gorjene. A avut o solidă formație intelectuală. Deși a fost francmason și membru al „Frăției” alături de Ion Ghica și Nicolae Bălcescu, va avea portofolii ministeriale și în marea guvernare conservatoare din 1871-1876. Pentru câteva luni, la finalul anului 1870, a fost Primar al Capitalei.

La 1843, alături de Ion Ghica și Nicolae Bălcescu, a fondat „Frăția”, organizație secretă francmasonică, dedicată organizării premiselor unei revoluții radicale, Ofițer de carieră, născut la 12 ianuarie 1808, la Brașov, cu origini gorjene, avea 40 de ani în primăvara lui 1848. A fost supranumit „sabia revoluției”.

La 1848, în vara anului, devine alături de Ion Heliade Rădulescu și Nicolae Golescu, membru al Locotenenței Domnești care a înlocuit Guvernul provizoriu instaurat în iunie 1848. Bătălia din 13 septembrie 1848 de pe Dealul Spirii a pus capăt revoluției. A plecat în exil, revenind apoi în contextul finalului Războiului Crimeii.

Va avea portofoliul cultelor în Guvernul Kretzulescu, după Unirea Principatelor.

Christian Tell a condus Capitala ca Primar în intervalul 12 noiembrie 1870-1 ianuarie 1871. Se știe că în noiembrie 1870, s-a dat în folosință linia ferată București-Ploiești. A supravegheat în continuare construcția viitoarei Gări de Nord. A asigurat ordinea în oraș, în timpul atmosferei de tensiune de după înfrângerea de la Sedan a lui Napoleon al III-lea.

Republica de la Ploiești din vara lui 1870 eșuase, Ion Brătianu, Eugeniu Carada și Candiano-Popescu erau în proces. Radicali precum C.A.Rosetti puneau evident ceva la cale, fapt ce se va petrece mai târziu în martie. Din ianuarie 1871, i-a urmat la Primăria Capitalei, chiar C.A.Rosetti.

Se știe că a supravegheat strict numărul birjarilor „muscali” din Capitală. În 1870, erau 130 de birjari de origine rusă, probabil moscovită. Erau birjarii de lux ai Capitalei, care conduceau cele mai elegante și luxoase trăsuri. Era o dovadă de statut ca să călătorești cu o trăsură condusă de aceștia. Caii erau, de multe ori, pursânge. În timpul mandatului său de primar, ei locuiau pe Strada Birjarilor din actuala zonă Obor.

A urcat constant în ierarhia militară. Dacă la 1848 era maior, ulterior a ajuns general.

După incidentul din 11 martie 1871 de la Sala Slătineanu, în care radicalii liberali au spart gemarile Sălii unde era banchetul de ziua Kaiserului organizat de Colonia Germană din Capitală, s-a creat Guvernul conservator Lascăr Catargi. În primele zile, pentru a restabili ordinea în Capitala condusă de liberalul radical C.A.Rosetti, a fost numit Christian Tell la Ministerul de Război. Ulterior, va devemi din nou Ministrul Cultelor, dând o lege de organizare a învățământului religios.

El l-a dat afară din învățământ pe celebrul Ion Creangă. A considerat că dacă a fost caterisit din postul de diacon, pe motiv de conduită imorală, nu putea rămâne nici institutor. Așa a anuns Ion Creangă să negustorească tutun și să își ia bojdeuca din Țicău. Va fi reprimit ulterior prin sprijinul lui Titu Maiorescu.

Christian Tell s-a stins la 4/16 februarie 1884, la București.