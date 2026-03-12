Ziua când românii s-au afirmat în lupta pentru drepturi naționale, independență, drepturi sociale

Ziua de 12 martie a avut importanța sa în istoria spațiului românesc dar și în istoria universală. Cel puțin pentru românii ardeleni, data de 12 martie are o semnificație istorică deosebită.

La 12 martie 1838, George Barițiu punea bazele unei reviste românești la Brașov. Aceasta s-a numit „Gazeta Transilvaniei” și a avut ca scop promovarea culturii românești. Gazeta Transilvaniei și-a încetat apariția în anul 1946. A fost desființată de către guvernul comunist ca fiind „burgheză”. Evident, consilierii sovietici voiau să anuleze orice referire la spiritul național care i-ar fi iritat pe comuniștii maghiari. Aceștia erau deja supărați că Transilvania de Nord-Vest, la 6 martie 1945 fusese cedată de Stalin României.

La 12 martie 1848, Simion Bărnuțiu lansa o Proclamație. În cuprimsul acesteia, el solicita românilor ridicarea la luptă pentru scopuri naționale. Evident, peste 3 zile, la Budapesta pe 15 martie 1848, urma să izbucnească Revoluția maghiară în frunte cu Lajos Kossuth. Ungurii refuzau să recunoască drepturile românilor. Așadar, acțiunea lui Simion Bărnuțiu era pe deplin justificată național și politic.

Se știe faptul că relațiile domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu principele Serbiei Mihailo Obrenovic au fost cordiale. Cuza a reușit să transfere prin Țara Românească, de la Galați până la Severin peste 30 000 puști din Rusia. Acestea au ajuns în arsenalul militar sârb de la Kraguevac. Acțiunea s-a petrecut în iarna anului 1862.

Ca urmare a acestui gest prietenesc, Cuza a primit acceptul să deschidă la 12 martie 1863, o agenție diplomatică la Belgrad. A fost prima agenție diplomatică românească deschisă într-un stat. Ca și România, Serbia era autonomă. Diplomații străini acreditați la Belgrad au recunoscut și au inițiat relații cu diplomații români trimiși la Belgrad.

La 12 martie 1914, Constantin Brâncuși deschidea prima sa expoziție personală la New York. A fost deschisă până la data de 1 aprilie 1914. La această expoziție, Constantin Brâncuși a expus 8 sculpturi din bronz, marmură și din lemn. A fost unul din succesele memorabile ale marelui sculptor oltean plecat spre universalitate.

La 12 martie 1907, Guvernul condus de Grigore Cantacuzino, guvern conservator își depune mandatul pe fondul atingerii apogeului de către Răscoala din 1907, în Oltenia și Muntenia. Răsculații amenințau mari orașe precum București sau Craiova. Atunci, a venit Guvernul liberal, condus de către DA Sturdza care îi avea la Ministerul de Interne pe Ionel Brătianu și la Ministerul de Război pe Alexandru Averescu. Motivând imixtiunea externă în organizarea răscoalei și pericolul unei invazii străine, Guvernul va decide reprimarea Răscoalei din 1907.