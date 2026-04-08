Evenimentul Istoric Nr. 97 aduce în atenție valoarea extraodinară a liderilor pașoptiștilor

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

C.A. Rosetti (1816-1885) a avut un traseu profesional spectaculos. S-a născut la 2 iunie 1816 la București.A fost unul din pionierii asociațiilor de tipografi , aosciațiilor negustorești, precum și ai presei românești.

Preistoria Camerei de Comerț ar putea începe cu alegerea celebrului pașoptist C. A. Rosetti ca prim staroste al negustorilor Bucureșteni. El fiind și cel la a cărui inițiativă domnitorul Alexandru Ioan Cuza a înființat, în ianuarie 1868, Camera de Comerț a României.

C.A. Rosetti a fost unul din pașoptiștii care au făcut, așadar carieră după 1859. A mai fost de mai multe ori parlamentar, ministru. În cursul celor două mandate la Primăria Capitalei, evident a contribuit la extinderea infrastructurii Capitalei, în special lucrările la Gara de Nord din timpul primului mandat. Capitala era conectată, în timpul celui de al doilea mandat și de Pitești, Slatina, Craiova și Turnu Severin pe calea ferată. Drumurile, școlile, spitalele, canalizarea, pavarea străzilor, rețeaua de tramvai, apărarea Capitalei au constituit elementele cărora s-a dedicat în timpul celor două mandate ale sale.

A condus Camera Deputaților în mai multe rânduri. Ne-a părăsit pe 8 aprilie 1885, la București.

Născut pe 8 aprilie 1802, la Bîrzeiu de Gilort, a fost haiduc, pandur și revoluționar. La 1848, a comdandat Armata Revoluționară de la Râureni. A fost apoi inspector militar în vremea lui Alexandru Ioan Cuza, potolind revolta precupeților și a deținătorilor de drepturi negustorești și de producție manufacturieră (patente) de la Craiova din noiembrie 1860.

Gheorghe Magheru ne-a părăsit la 23 mai 1880, la București. De la el, ne-au rămas memorabilele cuvinte: „Eu, fraților, sunt român și, ca român, mă simt ferice de a muri pentru țara mea”.

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.